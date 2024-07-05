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    Сочинцев снова ждет грандиозное побитие

    «Црвена Звезда» — «Сочи». Ставка (к. 2.77) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — «Сочи»
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    Сауль Гуарирапа
    5 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Црвена Звезда» и «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — «Сочи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Июля 2024 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 13:00 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы провели блестящий минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы сербского чемпионата.

    При этом в 30 матчах «Црвена Звезда» на 18 очков опередила «Партизан». Да и проиграла команда всего в 3 матчах из 37.

    Црвена Звезда — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке белградцы добыли викторию. В контрольной встрече они минимально одолели «Младость».

    Более того, «Црвена Звезда» побеждает начиная с середины марта. А вот не проигрывают белградцы еще с декабря минувшего года.

    В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 14 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: белградцы явно не собираются останавливать свою победную поступь. Да и с атакой у команды полный ажур.

    В марте «Црвена Звезда» в контрольном матче переиграла «Зенит» (1:0). Да и сейчас белградцы намерены показать свою силу!

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. Сербы уж точно не допустят недооценки соперника.

    «Сочи»

    Турнирное положение: «Сочи» минувший сезон провели крайне неудачно. Команда финишировала на 16 строчке таблицы и вылетели из РПЛ.

    Притом, что «Сочи» забивает в среднем более гола за матч: 37 мячей в 30 матчах. Да и весной сочинцы заметно прибавили.

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  • 02/07/2024

    • Последние матчи: серию летних спаррингов южане начали с ничьей. Поединок с «Ленинградцем» завершился со счетом 1:1.

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках сочинцы отличились 12 мячами при 11 пропущенных.

    Вообще, «Сочи» имеет вполне крепкий по именам состав. Да и лидера атак Сауля Гуарирапу удалось сохранить в команде.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сочинцы сильно видоизменились летом. Ряд признанных лидеров не захотели выступать в первом дивизионе.

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    В своем последнем контрольном матче южане потерпели болезненное поражение. Команда по всем статьям уступила «Зениту» (2:5).

    Причем «Сочи» не может выиграть в 4 матчах подряд. Да и встреча с зенитовцами обнажила проблемы команды в обороне.

    Очевидно, что «Сочи» будет действовать с оглядкой на тылы. Южане мотивированы проверить свои силы на фоне столь крепкого оппонента.

    Статистика для ставок

    • «Црвена Звезда» не проигрывает с декабря прошлого года

    • «Сочи» в минувшем чемпионате забивал в среднем чуть более гола за матч

    • Сочинцы не побеждают в 4 матчах кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.

    Прогноз: Белградцы известны своей мощной атакой, тогда как у «Сочи», по сути, строится новая команда.

    Сербы выглядят на голову сильнее южан, и уж точно проведут поединок в активных атаках.

    Ставка: Фора «Црвены Звезды» -2.5 за 2.77.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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