Сочинцев снова ждет грандиозное побитие

Црвена Звезда
Сочи
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: Белградцы провели блестящий минувший сезон. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы сербского чемпионата.
При этом в 30 матчах «Црвена Звезда» на 18 очков опередила «Партизан». Да и проиграла команда всего в 3 матчах из 37.
Црвена Звезда — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке белградцы добыли викторию. В контрольной встрече они минимально одолели «Младость».
Более того, «Црвена Звезда» побеждает начиная с середины марта. А вот не проигрывают белградцы еще с декабря минувшего года.
В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках «Црвена Звезда» забила 14 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: белградцы явно не собираются останавливать свою победную поступь. Да и с атакой у команды полный ажур.
В марте «Црвена Звезда» в контрольном матче переиграла «Зенит» (1:0). Да и сейчас белградцы намерены показать свою силу!
Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. Сербы уж точно не допустят недооценки соперника.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» минувший сезон провели крайне неудачно. Команда финишировала на 16 строчке таблицы и вылетели из РПЛ.
Притом, что «Сочи» забивает в среднем более гола за матч: 37 мячей в 30 матчах. Да и весной сочинцы заметно прибавили.
Последние матчи: серию летних спаррингов южане начали с ничьей. Поединок с «Ленинградцем» завершился со счетом 1:1.
В пяти своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках сочинцы отличились 12 мячами при 11 пропущенных.
Вообще, «Сочи» имеет вполне крепкий по именам состав. Да и лидера атак Сауля Гуарирапу удалось сохранить в команде.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы сильно видоизменились летом. Ряд признанных лидеров не захотели выступать в первом дивизионе.
В своем последнем контрольном матче южане потерпели болезненное поражение. Команда по всем статьям уступила «Зениту» (2:5).
Причем «Сочи» не может выиграть в 4 матчах подряд. Да и встреча с зенитовцами обнажила проблемы команды в обороне.
Очевидно, что «Сочи» будет действовать с оглядкой на тылы. Южане мотивированы проверить свои силы на фоне столь крепкого оппонента.
Статистика для ставок
- «Црвена Звезда» не проигрывает с декабря прошлого года
- «Сочи» в минувшем чемпионате забивал в среднем чуть более гола за матч
- Сочинцы не побеждают в 4 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 4.90, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.49 и 2.38.
- 2.37ЦСКА — Белград: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: Белградцы известны своей мощной атакой, тогда как у «Сочи», по сути, строится новая команда.
Сербы выглядят на голову сильнее южан, и уж точно проведут поединок в активных атаках.
Ставка: Фора «Црвены Звезды» -2.5 за 2.77.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито три и более мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25