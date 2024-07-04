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    ФКСБ легко завоюет Суперкубок Румынии

    ФКСБ — «Корвинул» Хунедоара. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, Суперкубок Румынии, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на ФКСБ — «Корвинул» Хунедоара
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    ФКСБ
    4 июля в финале Суперкубка Румынии по футболу сыграют ФКСБ и «Корвинул» Хунедоара. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч ФКСБ — «Корвинул» Хунедоара, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ провел прекрасный прошедший сезон. Команда стала чемпионом Румынии, на 3 очка опередив ближайшего конкурента.

    При этом ФКСБ в 10 матчах финальной пульки настрелял всего 12 мячей. Да и оборона команды дает результативные сбои в среднем чуть больше раза за матч: 11 пропущенных голов.

    Последние матчи: Подготовка к новому сезону уже в самом разгаре. В ее рамках ФКСБ победил 2 раза в 2 спаррингах.

    В первой контрольной встрече команда учинила разгром «ЦСВ Апердорну» (8:0). После чего ФКСБ переиграл еще и «Алмере Сити» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит уверенно. Да и в контрольных матчах чемпион Румынии преуспевает.

    Против «Корвинула» команда играла лишь однажды. Три года назад в рамках Кубка Румынии ФКСБ вырвал викторию лишь в овертайме (5:3).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Да и оппонент имеет некоторые проблемы в плане созидания.

    «Корвинул» Хунедоара

    Турнирное положение: «Корвинул» Хунедоара минувший сезон провел во втором по силе румынском дивизионе. Там команда финишировала на 2 месте.

    Причем «Корвинул» Хунедоара в 10 матчах чемпионата забил 14 мячей. А вот пропустила команда 11 раз.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь сверхстабильными. Да и итоговое отставание от «Унири» составило 8 очков.

    В контрольных поединках команда явно не преуспевает. «Целе» она уступила со счетом 0:2, да «Борацу» Баня Лука — с таким же счетом.

    До того «Корвинул» Хунедоара завоевал Кубок Румынии. В финале в сери пенальти был обыгран «Оцелул».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает. Да и проблемы с надежностью тылов никуда не делись.

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    Безвыигрышная серия составляет уже 4 матча. Да и вообще, выигрыш Кубка Румынии, кажется, физически опустошил команду.

    При этом «Корвинул» Хунедоара имеет скромный состав. Да и тягаться на равных с флагманом румынского футбола команде будет очень сложно.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. А вот найти свои шансы на контратаках команда может.

    Статистика для ставок

    • ФКСБ выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Корвинул» Хунедоара не побеждал в 4 своих последних матчах

    • ФКСБ в 2 последних матчах забил 10 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.92 и 1.88.

    Прогноз: ФКСБ в разы сильнее оппонента, и явно будет агрессивно атаковать.

    «Корвинул» Хунедоара по игре выглядит бледновато, и вряд ли сможет оказать достойное сопротивление чемпиону Румынии.

    Ставка: Фора ФКСБ -1.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    ФКСБ — «Корвинул» Хунедоара: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. ФКСБ легко завоюет Суперкубок Румынии
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