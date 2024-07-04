4 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шарлотт»

Турнирное положение: «Шарлотт» пока никак не может запрыгнуть в топ-3. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Шарлотт» отстает от искомой третьей позиции на 3 очка. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 21 мяч в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шарлотт» минимально уступил «Хьюстон Динамо».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлотт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

Да и побеждает команда с огромной натугой. В 21 поединке МЛС ей удалось добыть всего 9 викторий при 7 поражениях.

Не сыграют: Жуниор Урсо — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В последних поединках «Шарлотт» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч: 23 мяча в 21 поединке.

Матчи против «Интера Майами» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шарлотт» и проиграл по 2 раза.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные кадровые пробоины.

«Интер Майами»

Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 1 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Притом, что «Интер Майами» весьма неплохо атакует. В 21 поединке чемпионата игроки команды отличились 48 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Интер Майами» нанес поражение «Нэшвиллу» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Коламбус Крю» (2:1). Да и встреча с «Филадельфией Юнион» принесла успех (2:1).

В пяти последних матчах «Интер Майами» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Николас Фрейре — травмирован. Лионель Месси — в сборной.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интер Майами» выглядит весьма неплохо. В трех последних матчах были добыты победы.

При этом «Интер Майами» пока справляется без своего мотора Месси. Аргентинец задействован на Кубке Америки.

Причем команда не проигрывает в 4 матчах кряду. Более того, три последних виктории были добыты с одинаковым счетом 2:1.

И уж точно номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Лидерство «Интера Майами» шаткое, так что есть мотивация его сберечь.

Статистика для ставок

«Интер Майами» имеет сильнейшую атаку в конференции — 48 голов

«Шарлотт» в среднем забивает чуть больше гола за матч

«Интер Майами» выиграл в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.39.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.

Прогноз: Без Месси номинальным гостям придется непросто, да и «Шарлотт» борется за высокие места.

«Интер Майами» обороняется не лучшим образом, плюс уже год не может обыграть «Шарлотт».

Ставка: Победа «Шарлотта» за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.31