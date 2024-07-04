Шарлотт
Интер Майами
«Шарлотт»
Турнирное положение: «Шарлотт» пока никак не может запрыгнуть в топ-3. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Шарлотт» отстает от искомой третьей позиции на 3 очка. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 21 мяч в 21 поединке.
Шарлотт — Интер Майами: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шарлотт» минимально уступил «Хьюстон Динамо».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлотт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.
Да и побеждает команда с огромной натугой. В 21 поединке МЛС ей удалось добыть всего 9 викторий при 7 поражениях.
Не сыграют: Жуниор Урсо — травмирован.
Состояние команды: В последних поединках «Шарлотт» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч: 23 мяча в 21 поединке.
Матчи против «Интера Майами» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шарлотт» и проиграл по 2 раза.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные кадровые пробоины.
«Интер Майами»
Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 1 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Притом, что «Интер Майами» весьма неплохо атакует. В 21 поединке чемпионата игроки команды отличились 48 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Интер Майами» нанес поражение «Нэшвиллу» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Коламбус Крю» (2:1). Да и встреча с «Филадельфией Юнион» принесла успех (2:1).
В пяти последних матчах «Интер Майами» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Николас Фрейре — травмирован. Лионель Месси — в сборной.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интер Майами» выглядит весьма неплохо. В трех последних матчах были добыты победы.
При этом «Интер Майами» пока справляется без своего мотора Месси. Аргентинец задействован на Кубке Америки.
Причем команда не проигрывает в 4 матчах кряду. Более того, три последних виктории были добыты с одинаковым счетом 2:1.
И уж точно номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Лидерство «Интера Майами» шаткое, так что есть мотивация его сберечь.
Статистика для ставок
- «Интер Майами» имеет сильнейшую атаку в конференции — 48 голов
- «Шарлотт» в среднем забивает чуть больше гола за матч
- «Интер Майами» выиграл в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.39.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.
- 1.92Румыния — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.04Австрия — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Бразилия — Колумбия: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Без Месси номинальным гостям придется непросто, да и «Шарлотт» борется за высокие места.
«Интер Майами» обороняется не лучшим образом, плюс уже год не может обыграть «Шарлотт».
Ставка: Победа «Шарлотта» за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31