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    «Шарлотт» — «Интер Майами». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, МЛС, 4 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шарлотт» — «Интер Майами»
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    Сергей Кривцов
    4 июля в 22-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Шарлотт» и «Интер Майами». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Шарлотт» — «Интер Майами», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 04 Июля 2024 года

    Шарлотт

  • США. MLS
    •  Шарлотт 02:30 Интер Майами

    Интер Майами

  • Майами
    •

    «Шарлотт»

    Турнирное положение: «Шарлотт» пока никак не может запрыгнуть в топ-3. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шарлотт» отстает от искомой третьей позиции на 3 очка. Да и пропускает команда в среднем аккурат гол за матч: 21 мяч в 21 поединке.

    Шарлотт — Интер Майами: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Шарлотт» минимально уступил «Хьюстон Динамо».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлотт» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 5 пропущенных.

    Да и побеждает команда с огромной натугой. В 21 поединке МЛС ей удалось добыть всего 9 викторий при 7 поражениях.

    Не сыграют: Жуниор Урсо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних поединках «Шарлотт» несколько улучшил свое турнирное положение. Да и забивает команда в среднем чуть больше гола за матч: 23 мяча в 21 поединке.

    Матчи против «Интера Майами» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Шарлотт» и проиграл по 2 раза.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные кадровые пробоины.

    «Интер Майами»

    Турнирное положение: «Интер Майами» сражается за самые высокие места. Команда ныне расположилась на 1 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    Притом, что «Интер Майами» весьма неплохо атакует. В 21 поединке чемпионата игроки команды отличились 48 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Интер Майами» нанес поражение «Нэшвиллу» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Коламбус Крю» (2:1). Да и встреча с «Филадельфией Юнион» принесла успех (2:1).

    В пяти последних матчах «Интер Майами» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Николас Фрейре — травмирован. Лионель Месси — в сборной.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Интер Майами» выглядит весьма неплохо. В трех последних матчах были добыты победы.

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    При этом «Интер Майами» пока справляется без своего мотора Месси. Аргентинец задействован на Кубке Америки.

    Причем команда не проигрывает в 4 матчах кряду. Более того, три последних виктории были добыты с одинаковым счетом 2:1.

    И уж точно номинальные гости не собираются отсиживаться в тылах. Лидерство «Интера Майами» шаткое, так что есть мотивация его сберечь.

    Статистика для ставок

    • «Интер Майами» имеет сильнейшую атаку в конференции — 48 голов

    • «Шарлотт» в среднем забивает чуть больше гола за матч

    • «Интер Майами» выиграл в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шарлотт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 3.39.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.68 и 2.19.

    Прогноз: Без Месси номинальным гостям придется непросто, да и «Шарлотт» борется за высокие места.

    «Интер Майами» обороняется не лучшим образом, плюс уже год не может обыграть «Шарлотт».

    Ставка: Победа «Шарлотта» за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

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    «Шарлотт» — «Интер Майами»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Шарлотт» воспользоваться отсутствием Месси?
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