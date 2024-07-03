3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ахмат» и «Челябинск». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Челябинск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненцы минувший чемпионат почти провалили. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом в 30 матчах «Ахмат» добыл всего 10 побед. Да и в среднем команда забивала почти гол за матч — 33 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке грозненцы проявили свои лучшие качества. Команда Магомеда Адиева в спарринге разгромила московское «Динамо» (3:0).

До того команда уступила в чемпионате «Факелу» (1:2). Да и домашняя встреча с «Зенитом» закончилась разгромным поражением (1:5).

В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки «Ахмата» забили 7 мячей при 7 же пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: состав грозненцев сильно изменился в межсезонье. Да и опыт минувшего сезона поможет в реализации более честолюбивых задач.

Грозненцы все мечтают побороться за высокие места. Вот только по составу команда не выглядит претендентом даже на топ-5.

Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Ахмат» постарается сыграть так же агрессивно, как против динамовцев.

«Челябинск»

Турнирное положение: «Челябинск» минувший сезон провел неудачно. Команда финишировала на 4 строчке своей группы второй лиги.

Притом, что «Челябинск» лишь на 2 очка отстал от «Новосибирска». Так что даже в плей-офф команде попасть не удалось.

Последние матчи: Челябинцы провалили концовку сезона. Так что последняя виктория над «Родиной-2» (3:1) уже не помогла.

В пяти своих последних поединках команда выиграла лишь дважды. В этих встречах было забито 6 мячей при 4 пропущенных.

Вообще, «Челябинск» имеет вполне крепкий, как для второй лиги, состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели выйти в первый дивизион клуб не скрывает.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Челябинск» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. В первом летнем спарринге команда не дала себя обыграть «Алании» (0:0).

Челябинцы не проигрывают в 3 последних матчах. Да и вообще, этой симпатичной команде палец в рот не клади!

Причем «Челябинск» исторически не боится авторитетов. В минувшем сезоне команда уложила на лопатки крепкие «Ротор» (2:1) и «Чайку» (5:0).

Очевидно, что «Челябинск» будет действовать вторым номером. Команда мотивирована проверить свои силы на фоне полпреда элиты.

Статистика для ставок

«Ахмат» в первом летнем спарринге разгромил московское «Динамо» (3:0)

«Челябинск» не проигрывал в 3 своих последних поединках

«Ахмат» проиграл ровно половину своих матчей минувшего чемпионата — 15

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

Прогноз: Грозненцы явно сильнее оппонента, и должны побеждать при любой диспозиции.

Чеченцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно начнут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Ахмата» в 1 тайме за 2.44.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встреч будет забито два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25