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    «Ахмат» быстро разберется с челябинцами

    «Ахмат» — «Челябинск». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 3 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Челябинск»
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    «Ахмат»
    3 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ахмат» и «Челябинск». Начало игры — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Челябинск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: Грозненцы минувший чемпионат почти провалили. Команда финишировала на 10 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом в 30 матчах «Ахмат» добыл всего 10 побед. Да и в среднем команда забивала почти гол за матч — 33 мяча.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке грозненцы проявили свои лучшие качества. Команда Магомеда Адиева в спарринге разгромила московское «Динамо» (3:0).

    До того команда уступила в чемпионате «Факелу» (1:2). Да и домашняя встреча с «Зенитом» закончилась разгромным поражением (1:5).

    В 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках игроки «Ахмата» забили 7 мячей при 7 же пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: состав грозненцев сильно изменился в межсезонье. Да и опыт минувшего сезона поможет в реализации более честолюбивых задач.

    Грозненцы все мечтают побороться за высокие места. Вот только по составу команда не выглядит претендентом даже на топ-5.

    Наверняка настрой у команды на этот контрольный поединок будет максимальным. «Ахмат» постарается сыграть так же агрессивно, как против динамовцев.

    «Челябинск»

    Турнирное положение: «Челябинск» минувший сезон провел неудачно. Команда финишировала на 4 строчке своей группы второй лиги.

    Притом, что «Челябинск» лишь на 2 очка отстал от «Новосибирска». Так что даже в плей-офф команде попасть не удалось.

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    • Последние матчи: Челябинцы провалили концовку сезона. Так что последняя виктория над «Родиной-2» (3:1) уже не помогла.

    В пяти своих последних поединках команда выиграла лишь дважды. В этих встречах было забито 6 мячей при 4 пропущенных.

    Вообще, «Челябинск» имеет вполне крепкий, как для второй лиги, состав. Ряд игроков немало повидали на своем футбольном веку, да и цели выйти в первый дивизион клуб не скрывает.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Челябинск» явно постарается максимально плодотворно подготовиться к новому сезону. В первом летнем спарринге команда не дала себя обыграть «Алании» (0:0).

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    Челябинцы не проигрывают в 3 последних матчах. Да и вообще, этой симпатичной команде палец в рот не клади!

    Причем «Челябинск» исторически не боится авторитетов. В минувшем сезоне команда уложила на лопатки крепкие «Ротор» (2:1) и «Чайку» (5:0).

    Очевидно, что «Челябинск» будет действовать вторым номером. Команда мотивирована проверить свои силы на фоне полпреда элиты.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» в первом летнем спарринге разгромил московское «Динамо» (3:0)

    • «Челябинск» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    • «Ахмат» проиграл ровно половину своих матчей минувшего чемпионата — 15

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.68, а победа оппонента — в скромные 4.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.75.

    Прогноз: Грозненцы явно сильнее оппонента, и должны побеждать при любой диспозиции.

    Чеченцы намерены успешно начать серию контрольных поединков, и уж точно начнут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Ахмата» в 1 тайме за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встреч будет забито два и более мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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