2 июля в 13-м туре бразильской Серии В по футболу сыграют «Сантос» и «Шапекоэнсе». Начало игры — в 1:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Шапекоэнсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: сейчас в бразильской Серии А легендарный «Сантос» идет только на шестой позиции с 19 очками. Впрочем, отставание от первого места и «Америки» составляет всего одна победа.

Последние матчи: в предыдущем туре «Сантос» на выезде сыграл вничью с «Мирасолом» (0:0). Игра с прямым конкурентом получилась довольно закрытой и команды почти не имели голевых моментов.

Ранее «Сантос» на своем поле победил «Гойяс» (2:0) и уступил в гостях «Операрио» (0:1).

Не сыграют: травмированы три игрока: Кевисон, Родриго Фалькао и Забала. Потеря только первый, но он недоступен с начала сезона.

Состояние команды: после вылета из Серии А у «Сантоса» ушло большинство ведущих игроков, им на смену пришли футболисты гораздо более низкого класса, которым требуется время сыграться под началом Фабио Кариле. Также у «Сантоса» полно проблем в обороне и много необязательных пропущенных мячей.

«Шапекоэнсе»

Турнирное положение: сейчас «Шапекоэнсе» идет только на 16-й позиции в бразильской Серии В с 14 очками, но амбиции команды гораздо больше, она ставит задачу повышения в классе.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 12-м туре «Шапекоэнсе» уступил на своем поле «Пайсанду» (1:2). Забив в начале встречи после точного удара Марсиньо, команда могла развить свой успех, но вместо этого пропустила гол в раздевалку, а в конце встречи и вовсе потеряла, казалось бы, завоеванное очко.

До этого «Шапекоэнсе» проиграл также дома «Операрио» (0:1) и выиграл в гостях у другого новичка Серии В «Амазонаса» (1:0).

Не сыграют: травмированы основной защитник Даниэль Дома и полузащитник Педро Перотти.

Состояние команды: пока в этом сезоне «Шапекоэнсе» совсем не блещет, а сильный тренер Умберто Лузер никак не может поставить команду на победный путь. Она играет очень неровно и часто допускает ошибки на ровном месте, что выливается в постоянную потерю очков.

Статистика для ставок

В 2021 году в рамках Серии А «Сантос» выиграл оба матча (1:0, 2:0)

В 2019 году также игры остались за «Сантосом» (2:0, 1:0)

В трех последних турах «Сантос» набрал четыре очка, а «Шапекоэнсе» — три

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сантоса» дают 1,40, а на «Шапекоэнсе» — 8,60, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,81, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: обе команды обладают неплохой средней линией и группой атаки, а вот сзади дела обстоят часто не очень. Начало сезона для «Сантоса» и «Шапекоэнсе» сложилось очень неудачно, поэтому надо реабилитироваться и брать три очка. Ждем интересный и результативный футбол.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2,0.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что хозяева с ходу понесутся вперед и сделают задел на оставшуюся игру.

Ставка: победа в первом тайме «Сантоса» с форой -1 за 3,30.