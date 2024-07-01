Португалия
Словения
Португалия
Путь к 1/8 финала: Португальская сборная заняла 1-е место в группе F с 6-ю очками в активе. Команда довольно уверенно прошла групповой этап, за исключением последнего тура.
Португалия забила довольно много голов на групповом этапе — 5 мячей. Все голы португальцы забили за первые 2 тура, в 3-м туре команда не сумела отличиться.
Португалия — Словения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, забив победный гол на 90+2-й минуте. Во 2-м матче команда разгромила Турцию (3:0).
В последнем туре португальцы неожиданно проиграли сборной Грузии (0:2), которая сумела запрыгнуть в плей-офф Евро-2024.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Ориентировочный состав: Диогу Кошта; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш; Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва; Рафаэл Леау, Роналду, Жоау Феликс.
Состояние команды: Португалия до сих пор является одним из главных фаворитов на Евро-2024. К слову, лидер команды Криштиану Роналду еще не сказал своего слова, сделав только 1 голевую передачу за 3 матча.
В последнем матче с Грузией у Португалии вообще ничего не получалось в атаке. Если сборная сможет реализовать свои моменты, то у Словении не будет ни единого шанса.
Словения
Путь к 1/8 финала: У словенской сборной была не самая сильная группа и у них получилось выйти в плей-офф. Словения заняла 3-е место в группе С с 3 очками в активе.
Национальная команда набрала столько же очков, сколько и у Дании, а также опередила на 1 балл Сербию. В рейтинге команд, занявший 3-и места, Словении удалось опередить Венгрию, которая также набрала 3 балла.
Последние матчи: Во всех 3-х встречах группового этапа Словения сыграла вничью. В 1-м туре сборная поделила очки с Данией (1:1), сравняв счет на 77-й минуте.
Затем Словения сыграла вничью с Сербией (1:1). В том матче сборная упустила победу на 90+5-й минуте. Уже в последнем туре словенцы неожиданно поделили очки с Англией (0:0).
Не сыграет: Эрик Янжа (перебор желтых карточек).
Ориентировочный состав: Облак; Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец; Стоянович, Элшник, Гнезда-Черин, Млакар; Шпорар, Шешко.
Состояние команды: На бумаге сборная Словении является аутсайдеров в предстоящем матче с Португалией, но команда не проиграла ни одного матча на Евро-2024 и дала бой сборной Англии.
Если у словенцев получится сдержать атаку Португалии, то у команды Криштиану Роналду точно будут проблемы.
Статистика для ставок
- Во всех 3-х матчах группового этапа Словения сыграла вничью
- Португалия проиграла единственный очный матч против Словении (0:2)
- За первые 2 тура группового этапа Португалия забила 5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1.40, а на Словению — 10.00, ничью букмекеры оценивают в 4.80.
Тотал меньше 2.5 идет за 1.85, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.00.
- 2.02Франция — Бельгия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.14Португалия — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.04Австрия — Турция: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: Португальцы и словенцы сыграют в 1-м тайме максимально аккуратно.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.45.
Прогноз: Португалия не оставит шансов сопернику во 2-м тайме
Ставка: Победа Португалии во 2-м тайме за 1.67.