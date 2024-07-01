1 июля в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия и Словения. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Португалия — Словения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Португалия

Путь к 1/8 финала: Португальская сборная заняла 1-е место в группе F с 6-ю очками в активе. Команда довольно уверенно прошла групповой этап, за исключением последнего тура.

Португалия забила довольно много голов на групповом этапе — 5 мячей. Все голы португальцы забили за первые 2 тура, в 3-м туре команда не сумела отличиться.

Последние матчи: В 1-м туре группового этапа Португалия обыграла Чехию со счетом 2:1, забив победный гол на 90+2-й минуте. Во 2-м матче команда разгромила Турцию (3:0).

В последнем туре португальцы неожиданно проиграли сборной Грузии (0:2), которая сумела запрыгнуть в плей-офф Евро-2024.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Ориентировочный состав: Диогу Кошта; Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш; Витинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва; Рафаэл Леау, Роналду, Жоау Феликс.

Состояние команды: Португалия до сих пор является одним из главных фаворитов на Евро-2024. К слову, лидер команды Криштиану Роналду еще не сказал своего слова, сделав только 1 голевую передачу за 3 матча.

В последнем матче с Грузией у Португалии вообще ничего не получалось в атаке. Если сборная сможет реализовать свои моменты, то у Словении не будет ни единого шанса.

Словения

Путь к 1/8 финала: У словенской сборной была не самая сильная группа и у них получилось выйти в плей-офф. Словения заняла 3-е место в группе С с 3 очками в активе.

Национальная команда набрала столько же очков, сколько и у Дании, а также опередила на 1 балл Сербию. В рейтинге команд, занявший 3-и места, Словении удалось опередить Венгрию, которая также набрала 3 балла.

Последние матчи: Во всех 3-х встречах группового этапа Словения сыграла вничью. В 1-м туре сборная поделила очки с Данией (1:1), сравняв счет на 77-й минуте.

Затем Словения сыграла вничью с Сербией (1:1). В том матче сборная упустила победу на 90+5-й минуте. Уже в последнем туре словенцы неожиданно поделили очки с Англией (0:0).

Не сыграет: Эрик Янжа (перебор желтых карточек).

Ориентировочный состав: Облак; Карничник, Дркушич, Бийол, Балковец; Стоянович, Элшник, Гнезда-Черин, Млакар; Шпорар, Шешко.

Состояние команды: На бумаге сборная Словении является аутсайдеров в предстоящем матче с Португалией, но команда не проиграла ни одного матча на Евро-2024 и дала бой сборной Англии.

Если у словенцев получится сдержать атаку Португалии, то у команды Криштиану Роналду точно будут проблемы.

Статистика для ставок

Во всех 3-х матчах группового этапа Словения сыграла вничью

Португалия проиграла единственный очный матч против Словении (0:2)

За первые 2 тура группового этапа Португалия забила 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Португалии дают 1.40, а на Словению — 10.00, ничью букмекеры оценивают в 4.80.

Тотал меньше 2.5 идет за 1.85, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.00.

Прогноз: Португальцы и словенцы сыграют в 1-м тайме максимально аккуратно.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.45.

Прогноз: Португалия не оставит шансов сопернику во 2-м тайме

Ставка: Победа Португалии во 2-м тайме за 1.67.