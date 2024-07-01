1 июля в матче 1/8 финала Евро-2024 сыграют сборные Франции и Бельгии. Матч, который пройдет в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арена», начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Франция — Бельгия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Франция

Турнирное положение: Сборная Франции на групповом этапе финишировала второй в своем квартете, набрав в трех матчах пять пунктов.

Французы смогли на данной стадии выиграть одну игру и дважды сыграла вничью, забила всего два гола при одном пропущенном.

Последние матчи: «Трехцветные» начали этот турнир с непростой виктории над сборной Австрии 1:0, победив благодаря автоголу в конце первого тайма. А затем они поочередно поделили очки с Нидерландами 0:0 и Польшей 1:1.

Не сыграют: Форвард Кингсли Коман пропустит этот поединок.

Ориентировочный состав Меньян; Кунде, Салиба, Упамекано, Эрнандес; Дембеле, Канте, Чуамени, Рабьо; Гризманн, Мбаппе.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: За прошедшие восемь встреч с учетом всех турниров сборная Франции смогла выиграть лишь в трех случаях, еще четыре раза за это время она сыграла вничью и потерпела одно фиаско. Перед этим же она выиграла восемь встреч из девяти при одном фиаско.

А не забивали французы всего лишь в трех поединках из 20 минувших, а сохранили свои ворота на замке за это время в 11 случаях.

Бельгия

Турнирное положение: Сборная Бельгии на групповом этапе набрала четыре очка, как и другие три команды в группе, и заняла второе место.

Бельгийцы один поединок проиграли, один выиграли и раз сыграли вничью, забили два гола при одном пропущенном.

Последние матчи: В первом туре группового этапа Евро-2024 «красные дьяволы» неожиданно минимально проиграли сборной Словакии со счетом 0:1, пропустив единственный гол еще в начале игры. Во втором же игровом дне они разобрались со сборной Румынией 2:0, а в заключительном поединке группового этапа расписали ничью с Украиной 0:0.

Не сыграют: Защитник Томас Мёнье и хавбек Аксель Витцель могут пропустит этот поединок.

Ориентировочный состав Кастеелс; Кастань, Фас, Вертонген, Теате; Тилеманс, Онана, де Брейне; Докю, Лукаку, Люкбакио﻿.

Состояние команды: Стоит отметить, что национальная команды Бельгии проиграла лишь один поединок из 17 предыдущих, уступив словаком на этом турнире. Помимо этого фиаско она расписала шесть мировых и добилась 11 выигрышей за этот период. Причем за все это время бельгийцы только в трех случаях уходили с поля без результативных действий.

Статистика для ставок

Франция выиграла у Бельгии в трех минувших очных противостояниях

В двух из трех этих матчей забивали обе команды

Четыре из шести предыдущих очных игр этих сборных были низовыми

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Франции — 1.94, победа Бельгии— 4.95, ничья — 3.37.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.40 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Здесь ставим на крайне низкий тотал, ведь обе команды на групповой стадии показали свою слабость в атаке, да и между собой зачастую играют очень нерезультативно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,0 за 1.82.

Прогноз: И также ожидаем, что в первой половине встречи забитых мячей может не быть вообще.

Ставка: тотал первого тайма меньше 0,5 за 2.50.