29 июня в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу в Серии В сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Спорт Ресифе». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Спорт Ресифе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: сейчас после 11 матчей «Ботафого» Сан-Паулу идет на 12-й позиции с 16 очками, но амбиции клуба простираются гораздо выше, он нацелен на выход в Серию А.

Последние матчи: в 12-м туре «Ботафого» победил на выезде с минимальным счетом новичка Серии В «Операрио», забив уже в добавленное время. Отличился полузащитник Густаво Бошеша.

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Ранее подопечные Патрика Гомеша победили дома «Понте Прету» (2:0) и «Вила Нову» (1:0).

Не сыграют: потерь в составе «Ботафого» нет.

Состояние команды: в последнее время команда набрала отличный ход и сейчас идет серией из четырех побед кряду. Новый главный тренер португалец Патрик Гомеш окончательно освоился у руля «Ботафого» и стал стабильно набирать очки, поднявшись из глубины турнирной таблицы уже в середину.

«Спорт Ресифе»

Турнирное положение: после 11 матчей «Спорт Ресифе» идет на шестом месте с 19 очками, до четвертой позиции, которая дает возможность подняться в Серию А, всего одно очко.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 12-м туре «Спорт Ресифе» уступил на своем поле «Гремио Новоризонтино» со счетом 1:2. После первого тайма соперник вел с разницей в два мяча, но «Спорт Ресифе» был близок к тому, чтобы отыграться, но немного не хватило везения и времени.

До этого команда сыграла вничью с «Сеарой» (0:0) и победила дома «Мирасол» (1:0).

Не сыграют: дисквалифицирован основной полузащитник Шико.

Состояние команды: команда имеет стабильный и сыгранный состав, который претерпел минимальные изменения в межсезонье. Там есть несколько талантливых футболистов, за которыми уже начали охоту европейские и бразильские топ-клубы. Академия «Спорт Ресифе» считается одной из самых продуктивных в стране.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Спорт Ресифе» выиграл дома у «Ботафого» со счетом 3:0, а на выезде закончил встречу вничью 1:1

«Ботафого» выиграл четыре матча подряд в чемпионате

У «Спорт Ресифе» за этот же период две победы, одна ничья и одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 3,30, а на «Спорт Ресифе» — 2,47, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

Тотал меньше 2 идет за 1,90, а тотал больше 2 можно взять за 1,85.

Прогноз: сейчас «Ботафого» набрал отличный ход и взял в четырех последних матчах 12 очков из 12 возможных. Состав у команды серьезный по меркам Серии В, и перед командой стоит четкая цель пробиться в элитный дивизион, что не получилось сделать в прошлом сезоне. «Спорт Ресифе» же уступает сейчас и по качеству игры и по составу. Вряд ли на своем поле «Ботафого» потерпит поражение, тем более у гостей не будет Шико, который ведет игру команды.

Ставка: победа «Ботафого» с форой 0 за 2,22.

Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с чистой победой хозяев.

Ставка: «Ботафого» выиграет за 3,30.