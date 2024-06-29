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    «Ботафого» продолжит успешную серию

    «Ботафого» Сан-Паулу — «Спорт Ресифе». Ставка (к. 2.22) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 29 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» Сан-Паулу — «Спорт Ресифе»
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    17-летний талант «Спорт Ресифе» Педро Лима
    29 июня в 13-м туре чемпионата Бразилии по футболу в Серии В сыграют «Ботафого» Сан-Паулу и «Спорт Ресифе». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ботафого» Сан-Паулу — «Спорт Ресифе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2024. Группа C 02 Июля 2024 года

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    Панама

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    «Ботафого» Сан-Паулу

    Турнирное положение: сейчас после 11 матчей «Ботафого» Сан-Паулу идет на 12-й позиции с 16 очками, но амбиции клуба простираются гораздо выше, он нацелен на выход в Серию А.

    Последние матчи: в 12-м туре «Ботафого» победил на выезде с минимальным счетом новичка Серии В «Операрио», забив уже в добавленное время. Отличился полузащитник Густаво Бошеша.

    Боливия — Панама: коэффициенты букмекеров

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    Ранее подопечные Патрика Гомеша победили дома «Понте Прету» (2:0) и «Вила Нову» (1:0).

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    • Не сыграют: потерь в составе «Ботафого» нет.

    Состояние команды: в последнее время команда набрала отличный ход и сейчас идет серией из четырех побед кряду. Новый главный тренер португалец Патрик Гомеш окончательно освоился у руля «Ботафого» и стал стабильно набирать очки, поднявшись из глубины турнирной таблицы уже в середину.

    «Спорт Ресифе»

    Турнирное положение: после 11 матчей «Спорт Ресифе» идет на шестом месте с 19 очками, до четвертой позиции, которая дает возможность подняться в Серию А, всего одно очко.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 12-м туре «Спорт Ресифе» уступил на своем поле «Гремио Новоризонтино» со счетом 1:2. После первого тайма соперник вел с разницей в два мяча, но «Спорт Ресифе» был близок к тому, чтобы отыграться, но немного не хватило везения и времени.

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    До этого команда сыграла вничью с «Сеарой» (0:0) и победила дома «Мирасол» (1:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован основной полузащитник Шико.

    Состояние команды: команда имеет стабильный и сыгранный состав, который претерпел минимальные изменения в межсезонье. Там есть несколько талантливых футболистов, за которыми уже начали охоту европейские и бразильские топ-клубы. Академия «Спорт Ресифе» считается одной из самых продуктивных в стране.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Спорт Ресифе» выиграл дома у «Ботафого» со счетом 3:0, а на выезде закончил встречу вничью 1:1

    • «Ботафого» выиграл четыре матча подряд в чемпионате

    • У «Спорт Ресифе» за этот же период две победы, одна ничья и одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ботафого» дают 3,30, а на «Спорт Ресифе» — 2,47, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

    Тотал меньше 2 идет за 1,90, а тотал больше 2 можно взять за 1,85.

    Прогноз: сейчас «Ботафого» набрал отличный ход и взял в четырех последних матчах 12 очков из 12 возможных. Состав у команды серьезный по меркам Серии В, и перед командой стоит четкая цель пробиться в элитный дивизион, что не получилось сделать в прошлом сезоне. «Спорт Ресифе» же уступает сейчас и по качеству игры и по составу. Вряд ли на своем поле «Ботафого» потерпит поражение, тем более у гостей не будет Шико, который ведет игру команды.

    Ставка: победа «Ботафого» с форой 0 за 2,22.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с чистой победой хозяев.

    Ставка: «Ботафого» выиграет за 3,30.

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    «Ботафого» Сан-Паулу — «Спорт Ресифе»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 29.06.2024. Прогнозы на футбол. «Ботафого» продолжит успешную серию
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