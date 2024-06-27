27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» пока ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Интернасьонал» забивает в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 9 поединках. А вот пропустила команда лишь 5 раз.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Интернасьонал» минимально одолел «Гремио».

Эта победа стала для команды второй кряду. До нее так же минимально был обыгран «Коринтианс».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных.

Не сыграют: Иван — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Потенциал у «Интернасьоналя» весьма серьезный. Вот только в атаке команда явно блещет.

Матчи против «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков она выиграла лишь 1 раз при 4 поражениях.

Наверняка «Интернасьонал» постарается продлить свой победный сериал. Да и в плане реализации поднатореть необходимо!

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» не отличается стабильностью результатов. Команда ныне расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Атлетико Минейро» выиграл лишь в 3 матчах из 10. Да и с ничьими команда зачастила, расписав их в половине своих поединков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Атлетико Минейро» подписал мировую с «Форталезой» (1:1).

До того команда провалила матч с «Виторией» (2:4). А вот еще раньше случилась болезненная оплеуха от «Палмейраса» (0:4).

В пяти последних матчах «Атлетико Минейро» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

Не сыграют: Отавио, Халк — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Минейро» выглядит откровенно бледно. Серия без побед тянется уже 3 матча кряду.

При этом в кадровом плане у «Атлетико Минейро» имеются заметные пробоины. Травма Халка сильно снижает атакующий потенциал команды.

Зато в двух последних поединках с «Интернасьоналем» команда победила. Причем оба раза был зафиксирован счет 2:0.

Наверняка номинальные гости не будут лишь обороняться. Даже без Халка команда способна дать бой любому сопернику.

Статистика для ставок

«Атлетико Минейро» не побеждал в 3 своих последних матчах

«Интернасьонал» в среднем пропускает менее гола за матч

«Интернасьонал» в двух последних очных встречах уступил «Атлетико Минейро»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.51 и 1.53.

Прогноз: «Интернасьонал» по игре выглядит сильнее соперника, да и обороняется команда образцово.

Номинальные хозяева выиграли в двух турах кряду, да и «Атлетико Минейро» имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.51