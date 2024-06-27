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    «Интернасьонал» продолжит побеждать

    «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 27 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро»
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    «Интернасьонал»
    27 июня в 12-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Атлетико Минейро». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Атлетико Минейро», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 27 Июня 2024 года

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
    •  Интернасьонал 03:30 Атлетико Минейро

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
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    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» пока ходит в середняках чемпионата. Сейчас команда находится на скромном 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интернасьонал» забивает в среднем менее гола за матч: 8 мячей в 9 поединках. А вот пропустила команда лишь 5 раз.

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Интернасьонал» минимально одолел «Гремио».

    Эта победа стала для команды второй кряду. До нее так же минимально был обыгран «Коринтианс».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Интернасьонал» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Иван — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Потенциал у «Интернасьоналя» весьма серьезный. Вот только в атаке команда явно блещет.

    Матчи против «Атлетико Минейро» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков она выиграла лишь 1 раз при 4 поражениях.

    Наверняка «Интернасьонал» постарается продлить свой победный сериал. Да и в плане реализации поднатореть необходимо!

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» не отличается стабильностью результатов. Команда ныне расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Атлетико Минейро» выиграл лишь в 3 матчах из 10. Да и с ничьими команда зачастила, расписав их в половине своих поединков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла лишь один балл. «Атлетико Минейро» подписал мировую с «Форталезой» (1:1).

    До того команда провалила матч с «Виторией» (2:4). А вот еще раньше случилась болезненная оплеуха от «Палмейраса» (0:4).

    В пяти последних матчах «Атлетико Минейро» выиграла лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей в ворота соперников при 11 пропущенных.

    Не сыграют: Отавио, Халк — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Атлетико Минейро» выглядит откровенно бледно. Серия без побед тянется уже 3 матча кряду.

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    При этом в кадровом плане у «Атлетико Минейро» имеются заметные пробоины. Травма Халка сильно снижает атакующий потенциал команды.

    Зато в двух последних поединках с «Интернасьоналем» команда победила. Причем оба раза был зафиксирован счет 2:0.

    Наверняка номинальные гости не будут лишь обороняться. Даже без Халка команда способна дать бой любому сопернику.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико Минейро» не побеждал в 3 своих последних матчах

    • «Интернасьонал» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Интернасьонал» в двух последних очных встречах уступил «Атлетико Минейро»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 2.51 и 1.53.

    Прогноз: «Интернасьонал» по игре выглядит сильнее соперника, да и обороняется команда образцово.

    Номинальные хозяева выиграли в двух турах кряду, да и «Атлетико Минейро» имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа «Интернасьоналя» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.51

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