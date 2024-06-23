23 июня в 11-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Флуминенсе» и «Фламенго». Начало игры — в 22:00 мск. «Флуминенсе» — «Фламенго»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флуминенсе»

Турнирное положение: после 10 матчей «Флуминенсе» неожиданно располагается на последнем месте в таблице бразильской Серии А с 6 очками. Конечно, это провальный результат, а кресло под главным тренером Фернандо Диницем начало шататься все сильнее.

Последние матчи: в 9-м туре «Флуминенсе» уступил на выезде «Крузейро» со счетом 0:2. Команда была абсолютно беспомощна в атаке и почти ничего не смогла сделать в атаке, а оборона не является ее сильнейшим звеном.

Ранее было поражения дома от «Атлетико Гойяниенсе» (1:2) и на выезде от «Ботафого» (0:1).

Не сыграют: травмирован ключевой полузащитник Андре, также недоступны нападающий Леле и вингер Хон Ариас, который уехал на Кубок Америки.

Состояние команды: пока сезон для команды Фернанду Диница складывается провальным, особенно неожиданно она выглядит с точки зрения атакующих действий. На счету главного бомбардира Германа Кано всего один забитый мяч в чемпионате, а другие звездные ветераны Дуглас Коста, Гансо, Ренато Аугусто на троих также отметились всего одним голом. В обороне же «Флу» при этом тренере никогда не был силен.

«Фламенго»

Турнирное положение: после серии побед на последних минутах «Фламенго» возглавил таблицу бразильского чемпионата с 21 очком.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущем туре «Фламенго» вырвал три очка на последних минутах, забив гол «Байа» (2:1). Победный мяч на счету на счету Давида Луиса в уже компенсированное время. Первый же гол забил в середине первого тайма капитан Жерсон, которого не взяли на Кубок Америки.

До этого «Фламенго» сыграл на выезде вничью 1:1 с «Атлетико Паранаенсе» и победил дома «Гремио» (2:1).

Не сыграют: сразу целая группа основных игроков отправилась на Кубок Америки (Винья, Варела, де Арраскаэта, де ла Круз), особенно чувствительна потеря двух последних, которые многое определяют в игре команды.

Состояние команды: сейчас с командой работает один из лучших бразильских тренеров Тите, он возглавил «Фламенго» в конце прошлого сезона и постепенно перестраивает его под свое видение футбола. Это постоянный прессинг, четкая дисциплина и не самая атакующая манера игры.

Статистика для ставок

В чемпионате штата Рио этого сезона «Фламенго» сыграл дома вничью с «Флуминенсе» со счетом 0:0, а до этого выиграл на выезде — 2:0

В прошлом сезоне в чемпионате обе встречи завершились вничью (0:0, 1:1)

«Флуминенсе» идет серией их трех поражений кряду в чемпионате, «Фламенго» за этот же период два раза победил и один раз сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Флуминенсе» дают 4,10, а на «Фламенго» — 1,88, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,96.

Прогноз: самое знаменитое бразильское дерби «Флу» — «Фла» всегда предсказать очень непросто, результат часто бывает неожиданным вне зависимости от формы команд. Сейчас «Флуминенсе» далек от оптимального состояния и выглядит очень жалко, подопечные Диниза постоянно привозят голы, а впереди потеряли былую уверенность. «Фламенго», даже несмотря на лидерство в Серии А, также смотрится довольно блекло, выезжая часто на высоком индивидуальном мастерстве своих исполнителей. Считаем, что игра получится закрытой и с небольшим количеством забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,84.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть, что «Флуминенсе» как минимум не проиграет, очень уж часто везет «Фламенго» в последних турах.

Ставка: победа «Флуминенсе» с форой 0 за 3,0.