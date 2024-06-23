ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция — НидерландыДневник Евро-2024. Первый «сухарь» турнира, камбэк Украины и польские неудачники Александр Зинченко (сборная Украины)Короче, Евро. 21-22 июня Эрик тен Хаг10 проблем «Манчестер Юнайтед», которые должен решить тен Хаг этим летом
  • 00:11
    • Евро-2024: турнирные расклады в группе D
    Все новости спорта

    Забьют и те, и другие?

    «Актобе» — «Шахтер» Караганда. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 23 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Казахстан. Премьер-лига Прогнозы на Актобе Календарь Премьер-лиги Казахстана
    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Шахтер» Караганда
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Актобе»
    23 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 18:00 мск. «Актобе» — «Шахтер» Караганда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 23 Июня 2024 года

    Актобе

  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 18:00 Шахтёр Крг

    Шахтёр Крг

  • Караганда
    •

    «Актобе»

    Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных претендентов на чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом нынешнее лидерство «Актобе» весьма зыбкое. Хотя забила команда 17 мячей в 10 сыгранных матчах чемпионата Казахстана.

    Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках полуфинала Кубка страны команда уступила «Елимаю» (1:2). Однако «Актобе» по сумме двух встреч все же вышел в финал.

    Причем до того команда подписала мировую с тем же «Елимаем» (2:2), только уже в рамках чемпионата. Да и «Туран» удалось обыграть минимально.

    В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Актобе» забил 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Нынешняя безвыигрышная серия составляет 2 матча.

    Матчи против «горняков» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка настрой на этот поединок у лидера будет максимальным. Пора бы команде возвращаться в победную обитель!

    «Шахтер» Караганда

    Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате пасет задних. Ныне «горняки» располагаются на 13 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Шахтер» Караганда выиграл всего дважды в 10 матчах. Да и забить игрокам команды удалось всего 5 мячей.

  • «Грузия еще всех удивит». Егор Титов — о сюрпризах на старте Евро-2024, провале Украины и «лебединой песне» Модрича
  • Эксклюзивное интервью с шестикратным чемпионом России, дважды лучшим футболистом страны и любимцем спартаковских болельщиков
  • 20/06/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова опростоволосилась. Карагандинцы дома были разгромлены «Атырау» (0:3).

    Пораженческая серия составляет уже 3 матча. Причем в двух своих последних матчах команда пропустила в свои ворота 7 раз.

    На нынешнем турнирном отрезке «Шахтер» Караганда откровенно разочаровывает. Да и пропустили «горняки» уже 18 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Отставание от спасительного 12 места минимальное. Вот только карагандинцам очки даются уж чересчур натужно.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Карагандинцы проиграли в 7 матчах из 10. И пока непонятно, за счет чего команда способна выбраться со дна турнирной таблицы.

    В 5 своих последних поединках команда добыла лишь одну викторию. В этих матчах игроки команды отличились 4 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Очевидно, что «Шахтер» Караганда будет действовать вторым номером. «Горнякам» кровь из носу нужно набирать очки, иначе вылет из элиты станет неприятной реальностью.

    Статистика для ставок

    • «Актобе» в среднем забивает менее 2 голов за матч

    • «Шахтер» Караганда имеет худшую результативность в лиге — 5 мячей

    • «Горняки» проиграли в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.80.

    Прогноз: Номинальные гости сражаются за выживание, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.

    «Актобе» в своих последних матчах явно не преуспевал в плане надежности тылов.

    Ставка: Обе забьют за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Кочаретто — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хуркач — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Томлянович — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Томпсон — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Грузия — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 16:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Жетысу — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Кызылжар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вахш — Хосилот
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Джексон — Курамагомедов
  • Бои
  • Сегодня в 18:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Турция — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.45
  • Прогноз на матч Фахретдинов — Далби
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч БАТЭ — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Актобе» — «Шахтер» Караганда. 23 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Актобе» — «Шахтер» Караганда с коэффициентом 2.40.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры