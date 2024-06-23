Актобе
Шахтёр Крг
«Актобе»
Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных претендентов на чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом нынешнее лидерство «Актобе» весьма зыбкое. Хотя забила команда 17 мячей в 10 сыгранных матчах чемпионата Казахстана.
Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках полуфинала Кубка страны команда уступила «Елимаю» (1:2). Однако «Актобе» по сумме двух встреч все же вышел в финал.
Причем до того команда подписала мировую с тем же «Елимаем» (2:2), только уже в рамках чемпионата. Да и «Туран» удалось обыграть минимально.
В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Актобе» забил 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Нынешняя безвыигрышная серия составляет 2 матча.
Матчи против «горняков» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл 3 раза при одной коллизии.
Наверняка настрой на этот поединок у лидера будет максимальным. Пора бы команде возвращаться в победную обитель!
«Шахтер» Караганда
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате пасет задних. Ныне «горняки» располагаются на 13 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Шахтер» Караганда выиграл всего дважды в 10 матчах. Да и забить игрокам команды удалось всего 5 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова опростоволосилась. Карагандинцы дома были разгромлены «Атырау» (0:3).
Пораженческая серия составляет уже 3 матча. Причем в двух своих последних матчах команда пропустила в свои ворота 7 раз.
На нынешнем турнирном отрезке «Шахтер» Караганда откровенно разочаровывает. Да и пропустили «горняки» уже 18 мячей.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Отставание от спасительного 12 места минимальное. Вот только карагандинцам очки даются уж чересчур натужно.
Карагандинцы проиграли в 7 матчах из 10. И пока непонятно, за счет чего команда способна выбраться со дна турнирной таблицы.
В 5 своих последних поединках команда добыла лишь одну викторию. В этих матчах игроки команды отличились 4 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.
Очевидно, что «Шахтер» Караганда будет действовать вторым номером. «Горнякам» кровь из носу нужно набирать очки, иначе вылет из элиты станет неприятной реальностью.
Статистика для ставок
- «Актобе» в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Шахтер» Караганда имеет худшую результативность в лиге — 5 мячей
- «Горняки» проиграли в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 10.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.80.
- 1.87Грузия — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.03Турция — Португалия: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.10Бельгия — Румыния: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Номинальные гости сражаются за выживание, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.
«Актобе» в своих последних матчах явно не преуспевал в плане надежности тылов.
Ставка: Обе забьют за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40