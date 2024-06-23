23 июня в 12-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Шахтер» Караганда. Начало игры — в 18:00 мск. «Актобе» — «Шахтер» Караганда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» является одним из главных претендентов на чемпионский титул. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом нынешнее лидерство «Актобе» весьма зыбкое. Хотя забила команда 17 мячей в 10 сыгранных матчах чемпионата Казахстана.

Последние матчи: в предыдущем поединке в рамках полуфинала Кубка страны команда уступила «Елимаю» (1:2). Однако «Актобе» по сумме двух встреч все же вышел в финал.

Причем до того команда подписала мировую с тем же «Елимаем» (2:2), только уже в рамках чемпионата. Да и «Туран» удалось обыграть минимально.

В 5 своих последних матчах команда победила трижды. В этих поединках «Актобе» забил 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь монолитно. Нынешняя безвыигрышная серия составляет 2 матча.

Матчи против «горняков» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Актобе» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Наверняка настрой на этот поединок у лидера будет максимальным. Пора бы команде возвращаться в победную обитель!

«Шахтер» Караганда

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате пасет задних. Ныне «горняки» располагаются на 13 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Шахтер» Караганда выиграл всего дважды в 10 матчах. Да и забить игрокам команды удалось всего 5 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова опростоволосилась. Карагандинцы дома были разгромлены «Атырау» (0:3).

Пораженческая серия составляет уже 3 матча. Причем в двух своих последних матчах команда пропустила в свои ворота 7 раз.

На нынешнем турнирном отрезке «Шахтер» Караганда откровенно разочаровывает. Да и пропустили «горняки» уже 18 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Отставание от спасительного 12 места минимальное. Вот только карагандинцам очки даются уж чересчур натужно.

Карагандинцы проиграли в 7 матчах из 10. И пока непонятно, за счет чего команда способна выбраться со дна турнирной таблицы.

В 5 своих последних поединках команда добыла лишь одну викторию. В этих матчах игроки команды отличились 4 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Очевидно, что «Шахтер» Караганда будет действовать вторым номером. «Горнякам» кровь из носу нужно набирать очки, иначе вылет из элиты станет неприятной реальностью.

Статистика для ставок

«Актобе» в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Шахтер» Караганда имеет худшую результативность в лиге — 5 мячей

«Горняки» проиграли в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.63, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.97 и 1.80.

Прогноз: Номинальные гости сражаются за выживание, и уж точно не будут лишь отсиживаться в обороне.

«Актобе» в своих последних матчах явно не преуспевал в плане надежности тылов.

Ставка: Обе забьют за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.40