Локомотив Ташкент
Согдиана
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: Ташкентцы сенсационно оказались в зоне вылета. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент в нынешнем чемпионате выиграл лишь 2 раза. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: всего 10 мячей в 11 поединках.
Локомотив Ташкент — Согдиана: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. Железнодорожники уступили самаркандскому «Динамо» (0:2).
До того команда по всем статьям уступила «Насафу» (0:3). А вот с «Сурханом» ташкентцы подписали мировое соглашение (1:1).
В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Локомотив» Ташкент забил всего 3 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно блекло. Да и атака, мягко говоря, не впечатляет.
Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков она выиграла один раз при 2 коллизиях.
Несомненно, «Локомотив» Ташкент изо всех сил будет биться за очки. Отступать команде банально уже просто некуда.
«Согдиана»
Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за попадание в тройку. Ныне «Согдиана» располагается на 5 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Согдиана» пропустила 14 мячей в 11 матчах. Зато с результативностью полный порядок — 17 забитых голов.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Согдиана» минимально одолела «Насаф».
До того команда проиграла «Сурхану» (0:1). Зато встреча с «Бунедкором» принесла ей уверенную викторию (4:0).
При этом «Согдиана» неудачно проводит свои выездные поединки. В двух последних она потерпела поражения.
Не сыграют: Отабек Ахадов, Самандаржон Мавлонкулов — дисквалифицированы.
Состояние команды: Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Вот только проблемы в обороне пока мешают команде подняться в тройку.
Причем «Согдиана» не проигрывает железнодорожникам уже 2 с половиной года. А вот последний очный поединок завершился паритетом (2:2).
По своему потенциалу команда вполне способна подняться в тройку лидеров. Вот только пресловутой стабильности ей все время не хватает.
Нет сомнений, что «Согдиана» постарается сыграть на своих козырях. Да и оппонент в среднем пропускает почти 2 гола за матч.
Статистика для ставок
- Ташкентцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- «Согдиана» в среднем забивает менее 2 голов за матч
- «Локомотив» Ташкент не побеждает в 8 матчах кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.96 и 1.79.
- 2.03Нидерланды — Франция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Локомотив» Ташкент мотивирован выбраться из опасной зоны, так что наверняка сразу будет активно атаковать.
«Согдиана» преуспевает в плане реализации, да и оборона ташкентцев частенько допускает результативные сбои.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.32