22 июня в 12-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Согдиана». Начало игры — в 18:00 мск. «Локомотив» Ташкент — «Согдиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Ташкентцы сенсационно оказались в зоне вылета. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент в нынешнем чемпионате выиграл лишь 2 раза. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч: всего 10 мячей в 11 поединках.

Локомотив Ташкент — Согдиана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.803.052.55Бонус$9500

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. Железнодорожники уступили самаркандскому «Динамо» (0:2).

До того команда по всем статьям уступила «Насафу» (0:3). А вот с «Сурханом» ташкентцы подписали мировое соглашение (1:1).

В 5 своих последних матчах команда потерпела 4 поражения. В этих поединках «Локомотив» Ташкент забил всего 3 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда смотрелась откровенно блекло. Да и атака, мягко говоря, не впечатляет.

Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных поединков она выиграла один раз при 2 коллизиях.

Несомненно, «Локомотив» Ташкент изо всех сил будет биться за очки. Отступать команде банально уже просто некуда.

«Согдиана»

Турнирное положение: Эта команда в текущем чемпионате борется за попадание в тройку. Ныне «Согдиана» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Согдиана» пропустила 14 мячей в 11 матчах. Зато с результативностью полный порядок — 17 забитых голов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Согдиана» минимально одолела «Насаф».

До того команда проиграла «Сурхану» (0:1). Зато встреча с «Бунедкором» принесла ей уверенную викторию (4:0).

При этом «Согдиана» неудачно проводит свои выездные поединки. В двух последних она потерпела поражения.

Не сыграют: Отабек Ахадов, Самандаржон Мавлонкулов — дисквалифицированы.

Состояние команды: Отставание от лидера составляет всего 3 очка. Вот только проблемы в обороне пока мешают команде подняться в тройку.

Причем «Согдиана» не проигрывает железнодорожникам уже 2 с половиной года. А вот последний очный поединок завершился паритетом (2:2).

По своему потенциалу команда вполне способна подняться в тройку лидеров. Вот только пресловутой стабильности ей все время не хватает.

Нет сомнений, что «Согдиана» постарается сыграть на своих козырях. Да и оппонент в среднем пропускает почти 2 гола за матч.

Статистика для ставок

Ташкентцы в среднем пропускают почти 2 гола за матч

«Согдиана» в среднем забивает менее 2 голов за матч

«Локомотив» Ташкент не побеждает в 8 матчах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.37. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.96 и 1.79.

Прогноз: «Локомотив» Ташкент мотивирован выбраться из опасной зоны, так что наверняка сразу будет активно атаковать.

«Согдиана» преуспевает в плане реализации, да и оборона ташкентцев частенько допускает результативные сбои.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.32