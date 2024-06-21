«Фламенго» на своем поле примет «Байя» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июня и начнется в 02:00 по мск. «Фламенго» — «Байя»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фламенго»

Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает второе место с 18 баллами и разницей мячей 16-8.

Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, у которого столько же очков, а также на один балл уступает лидеру «Ботафого».

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки, а вместе с ними и лидерство. Ему не удалось обыграть «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

Эта осечка прервала победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, Аллан, Айртон Лукас, Карлиньош, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, ведь даже в прошлой игре очки у него отобрал один из конкурентов, поэтому победа может вернуть ему лидерство.

Педро и Луиз Араужо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

«Байя»

Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Байя» занимает третье место с 18 баллами и разницей мячей 13-9.

Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям своему нынешнему сопернику, а также на один балл — лидеру «Ботафого».

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Выиграть ему не позволила «Крисиума» (2:2).

Этот результат продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на бразильскую Серию А.

Не сыграют: травмированы — Кану и Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Байя» выиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в случае продолжения нынешнего тренда рискуют покинуть зону Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертого места.

Эвералдо — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах «Фламенго» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Байи» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.90, победа «Байи» — в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в трех их последних домашних поединках.

В то же время, в семи из девяти последних выездных матчей гостей сработал такой же расклад.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: «Фламенго» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.00