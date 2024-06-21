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    «Фламенго» — «Байя». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 21 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Байя»
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    Эвералдо
    «Фламенго» на своем поле примет «Байя» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июня и начнется в 02:00 по мск. «Фламенго» — «Байя»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 21 Июня 2024 года

    Фламенго

  • Бразилия. Серия А
    •  Фламенго 02:00 Баия

    Баия

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Фламенго»

    Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает второе место с 18 баллами и разницей мячей 16-8.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, у которого столько же очков, а также на один балл уступает лидеру «Ботафого».

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки, а вместе с ними и лидерство. Ему не удалось обыграть «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).

    Эта осечка прервала победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, Аллан, Айртон Лукас, Карлиньош, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, ведь даже в прошлой игре очки у него отобрал один из конкурентов, поэтому победа может вернуть ему лидерство.

    Педро и Луиз Араужо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.

    «Байя»

    Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Байя» занимает третье место с 18 баллами и разницей мячей 13-9.

    Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям своему нынешнему сопернику, а также на один балл — лидеру «Ботафого».

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Выиграть ему не позволила «Крисиума» (2:2).

    Этот результат продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на бразильскую Серию А.

    Не сыграют: травмированы — Кану и Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Байя» выиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в случае продолжения нынешнего тренда рискуют покинуть зону Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертого места.

    Эвералдо — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Фламенго» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Байи» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.90, победа «Байи» — в 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в трех их последних домашних поединках.

    В то же время, в семи из девяти последних выездных матчей гостей сработал такой же расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

    Ставка: «Фламенго» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.00

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    «Фламенго» — «Байя». «Фламенго» на своем поле примет «Байя» в 10-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 21 июня и начнется в 02:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Фламенго» — «Байя» с коэффициентом 1.90.
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