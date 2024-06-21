Фламенго
Баия
«Фламенго»
Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Фламенго» занимает второе место с 18 баллами и разницей мячей 16-8.
Команда лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя в лице нынешнего соперника, у которого столько же очков, а также на один балл уступает лидеру «Ботафого».
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки, а вместе с ними и лидерство. Ему не удалось обыграть «Атлетико Паранаэнсе» (2:1).
Эта осечка прервала победную серию коллектива в шесть поединков, которые пришлись на чемпионат и Кубок Бразилии, а также Кубок Либертадорес.
Не сыграют: травмированы — Эвертон, Игор Жезус, Аллан, Айртон Лукас, Карлиньош, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фламенго» ни разу не проиграл при шести победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят об отличной форме коллектива, ведь даже в прошлой игре очки у него отобрал один из конкурентов, поэтому победа может вернуть ему лидерство.
Педро и Луиз Араужо — лучшие бомбардиры команды в Серии А с тремя голами.
«Байя»
Турнирное положение: По итогам девяти туров бразильской Серии А «Байя» занимает третье место с 18 баллами и разницей мячей 13-9.
Команда пребывает в зоне Кубка Либертадорес, уступая по дополнительным показателям своему нынешнему сопернику, а также на один балл — лидеру «Ботафого».
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерял очки. Выиграть ему не позволила «Крисиума» (2:2).
Этот результат продлил беспроигрышную серию коллектива в три поединка, которые также пришлись на бразильскую Серию А.
Не сыграют: травмированы — Кану и Асеведо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Байя» выиграла лишь раз при двух ничьих и одной победе.
Это говорит о не лучшей форме гостей, которые в случае продолжения нынешнего тренда рискуют покинуть зону Кубка Либертадорес, которая начинается с четвертого места.
Эвералдо — лучший бомбардир не только команды, но и всей Серии А с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Фламенго» забивали больше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Фламенго» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Байи» забивали меньше 2,5 голов.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Фламенго» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 3.90, победа «Байи» — в 5.40.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с одинаковым коэффициентом — 1.90.
- 2.17Шотландия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Аргентина — Канада: прогноз и ставкаПослезавтра в 03:00
- 2.25Испания — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было и в трех их последних домашних поединках.
В то же время, в семи из девяти последних выездных матчей гостей сработал такой же расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.
Ставка: «Фламенго» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.00