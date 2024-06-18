18 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Португалия и Чехия. Начало игры — в 22:00 мск. Португалия — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Португалия

Турнирное положение: Португальцы привычно ставят перед собой максимальные цели. В своей отборочной группе команда финишировала на 1 месте.

При этом Португалия выиграла во всех своих 10 поединках. Забила команда 36 мячей, пропустив в свои ворота лишь дважды.

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Последние матчи: в контрольных поединках португальцы смотрелись весьма прилично. Последний спарринг завершился победой над Ирландией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах Португалия победила трижды. В этих поединках игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Правда, сильным хорватам команда уступила (1:2). Зато традиционно крепкие финны были уверенно обыграны (4:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Диогу Кошта — Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Нуну Мендеш — Пальинья, Витинья, Бруну Фернандеш — Рафаэл Леау, Роналду, Бернарду Силва.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Атака команды является ее главным достоянием. Да и Криштиану Роналду еще способен выдать яркий поединок.

Матчи с чехами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Португалия выиграла 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что Роналду и компания будет действовать с позиции силы. Да и на стартовый поединок Евро команда явно настроится максимально.

Чехия

Турнирное положение: Чехи сумели успешно квалифицироваться на Евро. В своей отборочной группе они заняли итоговое 2 место.

При этом Чехия в 8 поединках группового этапа забила лишь 12 раз. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 6 мячей.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела продуктивно. Чехи переиграли сборную Северной Македонии (2:1).

А вот до того Чехия деклассировала скромных мальтийцев (7:1). Да и крепкие армяне были обыграны (2:1).

Чехи имеют действующую петиматчевую победную серию. Вот только в 4 последних поединках команда неизменно пропускала по голу.

Не сыграют: травмированных нет.

Ориентировочный состав: Станек — Голеш, Гранач, Крейчи — Цоуфал, Соучек, Провод, Барак, Давид Юрасек — Кухта, Шик.

Состояние команды: Состав чехов по именам выглядит достаточно скромно. Явного лидера команде явно не хватает.

Притом, что Чехия проиграла португальцам в 4 последних очных поединках. А вот единственная виктория случилась еще 28 лет назад.

В 5 своих последних матчах Чехия добыла 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 16 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Несомненно, в этом поединке чехи не собираются лишь обороняться. Патрик Шик и его партнеры будут искать шансы у ворот оппонента.

Статистика для ставок

Чехия уже 28 лет не обыгрывает сборную Португалии

Португалия обыгрывала чехов в 4 последних очных встречах

Чехия победила в 5 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Португалия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.57, а победа оппонента — в скромные 6.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.86 и 2.10.

Прогноз: Португальцы привычно мощно атакуют, к тому же мотивированы выдать успешный старт.

Роналду и его партнеры уж точно проявят свои лучшие качества, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет забито больше одного мяча.

Ставка: Тотал 1-го тайма больше 1.5 за 2.63.

А еще есть прогноз на исход матча Португалия — Чехия за 1.95.