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    «Атлетико Минейро» — «Палмейрас». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 18 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»
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    Рони («Палмейрас»)
    «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Палмейрас» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 18 июня и начнется в 02:30 по мск. «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 18 Июня 2024 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 02:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: По итогам семи туров бразильской Серии А «Атлетико Минейро» занимает восьмое место с 13 баллами и разницей мячей 12-5.

    Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на один балл отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Ред Булл Брагантино» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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    Не сыграют: травмированы — Мариано, Халк, Отавио, Рубенс, Пауло Витор, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который лишь на четыре очка отстает от лидера «Фламенго», поэтому способен замахнуться на топ-позиции в текущем первенстве.

    Паулиньо — лучший бомбардир команды с тремя голами.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В его активе семь забитых мячей, в пассиве — четыре пропущенных.

    Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, отставая от зоны Кубка Либертадорес на два балла, а также на три очка отстает от лидера «Фламенго».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял три очка. На своем поле в принципиальной дуэли он обыграл «Васку да Гама» (2:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на бразильскую Серию А.

    Не сыграют: травмирован — Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Палмейрас» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

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    Это говорит о хорошей форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.

    Лазаро — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Атлетико Минейро» забивала только одна команда

    • в шести из девяти последних матчей «Палмейрас» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Атлетико Минейро» — в 2.85.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так же было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

    В то же время, в четырех из шести последних матчей хозяев сработал такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из девяти их последних матчей.

    Ставка: «Палмейрас» победит за 2.70

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    «Атлетико Минейро» — «Палмейрас». «Атлетико Минейро» на своем поле примет «Палмейрас» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 18 июня и начнется в 02:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Палмейрас» с коэффициентом 1.80.
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