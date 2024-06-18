Атлетико Минейро
Палмейрас
«Атлетико Минейро»
Турнирное положение: По итогам семи туров бразильской Серии А «Атлетико Минейро» занимает восьмое место с 13 баллами и разницей мячей 12-5.
Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на один балл отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Ред Булл Брагантино» (2:1).
Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
Не сыграют: травмированы — Мариано, Халк, Отавио, Рубенс, Пауло Витор, дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который лишь на четыре очка отстает от лидера «Фламенго», поэтому способен замахнуться на топ-позиции в текущем первенстве.
Паулиньо — лучший бомбардир команды с тремя голами.
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В его активе семь забитых мячей, в пассиве — четыре пропущенных.
Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, отставая от зоны Кубка Либертадорес на два балла, а также на три очка отстает от лидера «Фламенго».
Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял три очка. На своем поле в принципиальной дуэли он обыграл «Васку да Гама» (2:0).
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на бразильскую Серию А.
Не сыграют: травмирован — Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Палмейрас» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.
Это говорит о хорошей форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.
Лазаро — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Атлетико Минейро» забивала только одна команда
- в шести из девяти последних матчей «Палмейрас» выиграл
- в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Атлетико Минейро» — в 2.85.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так же было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.
В то же время, в четырех из шести последних матчей хозяев сработал такой же расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из девяти их последних матчей.
Ставка: «Палмейрас» победит за 2.70