«Атлетико Минейро» на своем поле примет «Палмейрас» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 18 июня и начнется в 02:30 по мск. «Атлетико Минейро» — «Палмейрас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: По итогам семи туров бразильской Серии А «Атлетико Минейро» занимает восьмое место с 13 баллами и разницей мячей 12-5.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на один балл отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле одержал победу. Ему удалось сломить сопротивление «Ред Булл Брагантино» (2:1).

Этот успех стал для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Мариано, Халк, Отавио, Рубенс, Пауло Витор, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в трех последних матчах в разных турнирах «Атлетико Минейро» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который лишь на четыре очка отстает от лидера «Фламенго», поэтому способен замахнуться на топ-позиции в текущем первенстве.

Паулиньо — лучший бомбардир команды с тремя голами.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» занимает шестую строчку в турнирной таблице. В его активе семь забитых мячей, в пассиве — четыре пропущенных.

Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, отставая от зоны Кубка Либертадорес на два балла, а также на три очка отстает от лидера «Фламенго».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А взял три очка. На своем поле в принципиальной дуэли он обыграл «Васку да Гама» (2:0).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на бразильскую Серию А.

Не сыграют: травмирован — Бруну Родригеш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних пяти поединках в разных турнирах «Палмейрас» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Это говорит о хорошей форме гостей, которые в текущем сезоне способны замахнуться даже на борьбу за чемпионский титул.

Лазаро — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Атлетико Минейро» забивала только одна команда

в шести из девяти последних матчей «Палмейрас» выиграл

в трех из четырех последних матчей «Палмейраса» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Палмейрас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.70. Ничья — в 3.05, победа «Атлетико Минейро» — в 2.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.57.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так же было и в четырех из пяти их последних выездных поединков.

В то же время, в четырех из шести последних матчей хозяев сработал такой же расклад.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в шести из девяти их последних матчей.

Ставка: «Палмейрас» победит за 2.70