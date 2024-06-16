ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен Хаг Конкуренты будут в восторге. Эрик тен Хаг остался у руля «МЮ» Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной ИспанииПуть к Евро. Сербский ультрас, неуверенность Испании и судороги Франции Эдин ТерзичУход Терзича был ожидаем. Блеск Лиги чемпионов скрывал глубокие проблемы «Боруссии»
    Все новости спорта

    Вернется ли «Брагантино» к группе лидеров?

    «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде». Ставка (к. 1.97) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 16 июня 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуардо Саша
    «Ред Булл Брагантино» на своем поле примет «Жувентуде» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 00:30 по мск. «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Ред Булл Брагантино» занимает седьмое место с 12 баллами и разницей мячей 10-8.

    Команда находится в зоне Южноамериканского Кубка, отставая от зоне плей-офф Кубка Либертадорес на один балл, а также на четыре пункта — от лидера «Ботафого».

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Ему не удалось избежать проигрыша «Атлетико Минейро» (1:2).

    Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка в разных турнирах, при трех победах и одной ничьей.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмирован — Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

    Это говорит о неплохой форме хозяев, которые после поражения в последней игре, вероятно, будут жаждать реабилитации.

    Эдуардо Саша и Витиньо — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

    «Жувентуде»

    Турнирное положение: По итогам семи матчей бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 12-е место с 10-ю баллами и разницей мячей 8-9.

    Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на три балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

  • Трансферный дайджест. 4-10 июня
  • Альварес покинет «Манчестер Сити», Баринов перейдет в европейкий клуб, а «Ювентус» подпишет мощного нападающего
  • 10/06/2024

    • Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле поле сыграл вничью. Ему не удалось обыграть «Виторию» (1:1).

    Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Зе Маркос, Клейтон, Ренан, Жан Карлуш, Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Жувентуде» ни разу не проиграла при трех ничьих и одной победе.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    С одной стороны это говорит о не лучшей форме гостей, которые выиграли лишь раз в последних пяти поединках, с другой — это также свидетельствует об их неуступчивости.

    Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в лиге с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из 11 последних матчей «Брагантино» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Жувентуде» сыграл вничью.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.56. Ничья — в 3.90, победа «Жувентуде» — в 5.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.83.

    Прогноз: в восьми из 11 последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

    В четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в их четырех последних матчах было именно так.

    Ставка: «Жувентуде» не проиграет за 2.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Амазонас — Шапекоэнсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ланус — Расинг Авельянеда
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойз — Институто Кордоба
  • Футбол
  • Сегодня в 03:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Палмейрас — Васко да Гама
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Баия — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Гольцов — Сантос
  • Бои
  • Сегодня в 04:20
    •  2.05
  • Прогноз на матч Молдавский — Васселл
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Френх — Бултер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Парри — Биррелл
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Крунич — Галфи
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Корда — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Накашима — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде». «Ред Булл Брагантино» на своем поле примет «Жувентуде» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 00:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде» с коэффициентом 1.97.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры