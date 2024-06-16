«Ред Булл Брагантино» на своем поле примет «Жувентуде» в 9-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 16 июня и начнется в 00:30 по мск. «Ред Булл Брагантино» — «Жувентуде»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: По итогам восьми туров бразильской Серии А «Ред Булл Брагантино» занимает седьмое место с 12 баллами и разницей мячей 10-8.

Команда находится в зоне Южноамериканского Кубка, отставая от зоне плей-офф Кубка Либертадорес на один балл, а также на четыре пункта — от лидера «Ботафого».

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле потерпел поражение. Ему не удалось избежать проигрыша «Атлетико Минейро» (1:2).

Эта неудача прервала беспроигрышную серию коллектива в четыре поединка в разных турнирах, при трех победах и одной ничьей.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмирован — Натан Камарго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах в разных турнирах «Ред Булл Брагантино» выиграл трижды при одном поражении и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме хозяев, которые после поражения в последней игре, вероятно, будут жаждать реабилитации.

Эдуардо Саша и Витиньо — лучшие бомбардиры команды с двумя голами.

«Жувентуде»

Турнирное положение: По итогам семи матчей бразильской Серии А «Жувентуде» занимает 12-е место с 10-ю баллами и разницей мячей 8-9.

Команда пребывает в зоне Южноамериканского кубка и на три балла отстает от зоны квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей крайне важно выигрывать.

Последние матчи: клуб в прошлом туре на своем поле поле сыграл вничью. Ему не удалось обыграть «Виторию» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Зе Маркос, Клейтон, Ренан, Жан Карлуш, Эдсон Кариока, дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в последних четырех поединках в разных турнирах «Жувентуде» ни разу не проиграла при трех ничьих и одной победе.

С одной стороны это говорит о не лучшей форме гостей, которые выиграли лишь раз в последних пяти поединках, с другой — это также свидетельствует об их неуступчивости.

Лукас Барбоза и Жан Карлуш — лучшие бомбардиры команды в лиге с двумя голами.

Статистика для ставок

в восьми из 11 последних матчей «Брагантино» забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей «Брагантино» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Жувентуде» сыграл вничью.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Брагантино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.56. Ничья — в 3.90, победа «Жувентуде» — в 5.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.92 и 1.83.

Прогноз: в восьми из 11 последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из пяти их последних домашних поединков.

В четырех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в их четырех последних матчах было именно так.

Ставка: «Жувентуде» не проиграет за 2.30