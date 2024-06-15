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    Команда Кержакова продолжит побеждать

    «Тобол» — «Кайрат». Ставка (к. 2.82) и прогноз на футбол, чемпионат Казахстана, 15 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Кайрат»
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    Александр Кержаков
    15 июня в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. «Тобол» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 15 Июня 2024 года

    Тобол

  • Костанай
    •  Тобол 18:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Тобол»

    Турнирное положение: «Тобол» старт чемпионата провел не столь продуктивно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тобол» в 9 матчах выиграл лишь трижды. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. Костанайцы уступили «Кайсару» (1:2).

    А вот до того команда натужно одолела «Атырау» (1:0). Правда, чуть раньше «Тобол» уступил «Женису» (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках игроки костанайского клуба забили 2 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует крайне противоречивые результаты. Да и оборона результативно ошиблась уже 9 раз.

    Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков она выиграла 2 раза при двух же поражениях.

    Несомненно, «Тобол» постарается подтянуться поближе к лидерам. Отставание от 3 места сейчас измеряется 4 баллами.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы явно метят в чемпионы. Ныне «Кайрат» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Кайрат» лишь по дополнительным показателям уступает «Актобе». Правда, алмаатинцы еще и сыграли на матч больше, чем конкурент.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кайрат» уверенно переиграл «Шахтер» Караганда (4:2).

    А вот до того команда в Кубке Казахстана буквально деклассировала «Акжайык». В воротах соперника «Кайрат» расписался 9 раз.

    Забивает команда в среднем чуть больше гола за матч. Быть может, приход на тренерский мостик Александра Кержакова изменит ситуацию к лучшему.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайрат» постепенно прибавляет. Да и появление Кержакова сыграет свою роль.

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    При этом «Кайрат» уже почти 2 года не проигрывает «Тоболу». Да и состав у алмаатинцев по именам выглядит симпатично.

    По своему потенциалу команда вполне способна побороться за золото. Вот только нужно минимизировать необязательные потери очков.

    Нет сомнений, что «Кайрат» понесется в атаку. Да и в двух своих последних матчах алмаатинцы настреляли аж 13 мячей.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» выиграл в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают гол за матч

    • «Тобол» уже без малого два года не обыгрывает алмаатинцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 2.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.84 и 1.92.

    Прогноз: «Кайрат» сейчас на подъеме, и явно будет действовать с позиции силы.

    Команда Кержакова в последних матчах блестяще атаковала, и наверняка продолжит столь успешную тенденцию.

    Ставка: Победа «Кайрата» за 2.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.22

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    «Тобол» — «Кайрат». 15 июня в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Тобол» — «Кайрат» с коэффициентом 2.82.
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