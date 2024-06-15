15 июня в 11-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Тобол» и «Кайрат». Начало игры — в 18:00 мск. «Тобол» — «Кайрат»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Тобол»

Турнирное положение: «Тобол» старт чемпионата провел не столь продуктивно. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Тобол» в 9 матчах выиграл лишь трижды. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. Костанайцы уступили «Кайсару» (1:2).

А вот до того команда натужно одолела «Атырау» (1:0). Правда, чуть раньше «Тобол» уступил «Женису» (0:2).

В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках игроки костанайского клуба забили 2 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует крайне противоречивые результаты. Да и оборона результативно ошиблась уже 9 раз.

Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков она выиграла 2 раза при двух же поражениях.

Несомненно, «Тобол» постарается подтянуться поближе к лидерам. Отставание от 3 места сейчас измеряется 4 баллами.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы явно метят в чемпионы. Ныне «Кайрат» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Кайрат» лишь по дополнительным показателям уступает «Актобе». Правда, алмаатинцы еще и сыграли на матч больше, чем конкурент.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Кайрат» уверенно переиграл «Шахтер» Караганда (4:2).

А вот до того команда в Кубке Казахстана буквально деклассировала «Акжайык». В воротах соперника «Кайрат» расписался 9 раз.

Забивает команда в среднем чуть больше гола за матч. Быть может, приход на тренерский мостик Александра Кержакова изменит ситуацию к лучшему.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Кайрат» постепенно прибавляет. Да и появление Кержакова сыграет свою роль.

При этом «Кайрат» уже почти 2 года не проигрывает «Тоболу». Да и состав у алмаатинцев по именам выглядит симпатично.

По своему потенциалу команда вполне способна побороться за золото. Вот только нужно минимизировать необязательные потери очков.

Нет сомнений, что «Кайрат» понесется в атаку. Да и в двух своих последних матчах алмаатинцы настреляли аж 13 мячей.

Статистика для ставок

«Кайрат» выиграл в 2 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают гол за матч

«Тобол» уже без малого два года не обыгрывает алмаатинцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тобол» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.44. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 2.82.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.84 и 1.92.

Прогноз: «Кайрат» сейчас на подъеме, и явно будет действовать с позиции силы.

Команда Кержакова в последних матчах блестяще атаковала, и наверняка продолжит столь успешную тенденцию.

Ставка: Победа «Кайрата» за 2.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что кому-то из соперников так и не удастся отличиться.

Ставка: Обе не забьют за 2.22