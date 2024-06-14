14 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Германия и Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Германия — Шотландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Германия

Турнирное положение: Хозяева чемпионата Европы по праву считаются одними из его фаворитов. Команда Юлиана Нагельсмана традиционно сильна в кадровом плане.

При этом Германия провела целую серию контрольных матчей. Только в текущем календарном году их было 4, в 3 из которых Бундестим выиграл.

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Последние матчи: в контрольных поединках немцы смотрелись весьма монолитно. Последний завершился викторией над греками (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Германия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Вот только в последнее время у команды не ладится с результативностью. Например, в спарринге с Украиной команда Нагельсмана добыла лишь ничью (0:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются Бундестиму непросто. Например, голландцы были обыграны с огромным трудом (2:1).

Матчи с шотландцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Германия выиграла 3 раза при одной коллизии.

Очевидно, что немцы постараются начать турнир как можно увереннее. Да и в трех последних очных встречах они неизменно обыгрывали «скоттов».

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы смогли достойно пройти последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 2 место.

При этом Шотландия пропустила вперед лишь сильных испанцев. А вот крепкие норвежцы остались позади на целых 6 очков.

Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела не лучшим образом. «Скотты» не сумели одолеть Финляндию (2:2).

А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Сборной Нидерландов она уступила с разгромным счетом 0:4.

Зато со сборной Гибралтара команда справилась (2:0). Вот только спарринг с Северной Ирландией завершился коллизией (0:1).

Не сыграют: Стюарт Армстронг — травмирован.

Состояние команды: Шотландцы крепки, но не блещут пресловутой стабильностью. Да и в нынешнем календарном году команда переиграла лишь слабых гибралтарцев.

Притом, что последняя виктория над немцами случилась еще 25 лет назад. Да и состав у «скоттов» по именам не особо впечатляет.

В 5 своих последних матчах Шотландия добыла всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Упущенная победа над финнами явно не прибавила положительных эмоций. Да и в матче с немцами британцам уж точно придется больше обороняться, нежели атаковать.

Статистика для ставок

Шотландия уже 25 лет не может обыграть немцев

Бундестим не проигрывает в 4 матчах кряду

Шотландия в отборе на Евро в среднем забивала 2 мяча за игру

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.11, а победа оппонента — в скромные 11.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.

Прогноз: Немцы явно будут активны в атаке, да и соперник не лыком шит.

Команда Нагельсмана наверняка постарается начать турнир максимально ярко, и имеет все шансы наконец-то преуспеть в плане реализации.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 4.65