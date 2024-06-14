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    Германия и Шотландия устроят голепад

    Германия — Шотландия. Прогноз на Евро-2024 и ставка на тоталы (к. 2.62) 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Шотландия
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    Юлиан Нагельсман
    14 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Германия и Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Германия — Шотландия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа A 14 Июня 2024 года

    Германия

  • Берлин
    •  Германия 22:00 Шотландия

    Шотландия

  • Эдинбург
    •

    Германия

    Турнирное положение: Хозяева чемпионата Европы по праву считаются одними из его фаворитов. Команда Юлиана Нагельсмана традиционно сильна в кадровом плане.

    При этом Германия провела целую серию контрольных матчей. Только в текущем календарном году их было 4, в 3 из которых Бундестим выиграл.

    Германия — Шотландия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в контрольных поединках немцы смотрелись весьма монолитно. Последний завершился викторией над греками (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Германия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Вот только в последнее время у команды не ладится с результативностью. Например, в спарринге с Украиной команда Нагельсмана добыла лишь ничью (0:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются Бундестиму непросто. Например, голландцы были обыграны с огромным трудом (2:1).

    Матчи с шотландцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Германия выиграла 3 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что немцы постараются начать турнир как можно увереннее. Да и в трех последних очных встречах они неизменно обыгрывали «скоттов».

    Шотландия

    Турнирное положение: Шотландцы смогли достойно пройти последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 2 место.

    При этом Шотландия пропустила вперед лишь сильных испанцев. А вот крепкие норвежцы остались позади на целых 6 очков.

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    • Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела не лучшим образом. «Скотты» не сумели одолеть Финляндию (2:2).

    А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Сборной Нидерландов она уступила с разгромным счетом 0:4.

    Зато со сборной Гибралтара команда справилась (2:0). Вот только спарринг с Северной Ирландией завершился коллизией (0:1).

    Не сыграют: Стюарт Армстронг — травмирован.

    Состояние команды: Шотландцы крепки, но не блещут пресловутой стабильностью. Да и в нынешнем календарном году команда переиграла лишь слабых гибралтарцев.

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    Притом, что последняя виктория над немцами случилась еще 25 лет назад. Да и состав у «скоттов» по именам не особо впечатляет.

    В 5 своих последних матчах Шотландия добыла всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Упущенная победа над финнами явно не прибавила положительных эмоций. Да и в матче с немцами британцам уж точно придется больше обороняться, нежели атаковать.

    Статистика для ставок

    • Шотландия уже 25 лет не может обыграть немцев

    • Бундестим не проигрывает в 4 матчах кряду

    • Шотландия в отборе на Евро в среднем забивала 2 мяча за игру

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.11, а победа оппонента — в скромные 11.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.

    Прогноз: Немцы явно будут активны в атаке, да и соперник не лыком шит.

    Команда Нагельсмана наверняка постарается начать турнир максимально ярко, и имеет все шансы наконец-то преуспеть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.62.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 4.65

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    Германия — Шотландия. 14 июня в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Германия и Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Германия — Шотландия с коэффициентом 2.62.
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