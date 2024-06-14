Германия
Шотландия
Германия
Турнирное положение: Хозяева чемпионата Европы по праву считаются одними из его фаворитов. Команда Юлиана Нагельсмана традиционно сильна в кадровом плане.
При этом Германия провела целую серию контрольных матчей. Только в текущем календарном году их было 4, в 3 из которых Бундестим выиграл.
Германия — Шотландия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в контрольных поединках немцы смотрелись весьма монолитно. Последний завершился викторией над греками (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Германия выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Вот только в последнее время у команды не ладится с результативностью. Например, в спарринге с Украиной команда Нагельсмана добыла лишь ничью (0:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Состояние команды: Матчи против более-менее крепких оппонентов даются Бундестиму непросто. Например, голландцы были обыграны с огромным трудом (2:1).
Матчи с шотландцами для команды традиционно проходят успешно. Из 5 последних очных поединков Германия выиграла 3 раза при одной коллизии.
Очевидно, что немцы постараются начать турнир как можно увереннее. Да и в трех последних очных встречах они неизменно обыгрывали «скоттов».
Шотландия
Турнирное положение: Шотландцы смогли достойно пройти последнюю квалификацию на Евро. В своей группе они заняли итоговое 2 место.
При этом Шотландия пропустила вперед лишь сильных испанцев. А вот крепкие норвежцы остались позади на целых 6 очков.
Последние матчи: свой последний контрольный поединок команда провела не лучшим образом. «Скотты» не сумели одолеть Финляндию (2:2).
А вот матчи с крепкими оппонентами складываются для команды неудачно. Сборной Нидерландов она уступила с разгромным счетом 0:4.
Зато со сборной Гибралтара команда справилась (2:0). Вот только спарринг с Северной Ирландией завершился коллизией (0:1).
Не сыграют: Стюарт Армстронг — травмирован.
Состояние команды: Шотландцы крепки, но не блещут пресловутой стабильностью. Да и в нынешнем календарном году команда переиграла лишь слабых гибралтарцев.
Притом, что последняя виктория над немцами случилась еще 25 лет назад. Да и состав у «скоттов» по именам не особо впечатляет.
В 5 своих последних матчах Шотландия добыла всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Упущенная победа над финнами явно не прибавила положительных эмоций. Да и в матче с немцами британцам уж точно придется больше обороняться, нежели атаковать.
Статистика для ставок
- Шотландия уже 25 лет не может обыграть немцев
- Бундестим не проигрывает в 4 матчах кряду
- Шотландия в отборе на Евро в среднем забивала 2 мяча за игру
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Германия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.11, а победа оппонента — в скромные 11.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.75 и 2.25.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.10Венгрия — Швейцария: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 2.05Дордой — Кыргызалтын: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: Немцы явно будут активны в атаке, да и соперник не лыком шит.
Команда Нагельсмана наверняка постарается начать турнир максимально ярко, и имеет все шансы наконец-то преуспеть в плане реализации.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 4.65