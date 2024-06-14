«Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Крисиума» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 02:00 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Крисиума»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Атлетико Паранаэнсе»

Турнирное положение: По итогам семи туров бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» занимает пятое место с 13 баллами и разницей мячей 9-4.

Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям, а также на три балла отстает от лидера «Ботафого».

Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось избежать поражения от «Форталезы» (0:1).

Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на Южноамериканский кубок и чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл трижды при четырех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о не лучшей форме хозяев, особенно если учесть три поражения кряду в последних поединках, так что хозяевам остается уповать, что его ожидает игра против аутсайдера.

Агустин Каноббио и Пабло — лучшие бомбардир команды с двумя голами.

«Крисиума»

Турнирное положение: «Крисиума» занимает 17-е место в турнирной таблице. В ее активе девять забитых мячей, в пассиве — также девять — пропущенных.

Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому даже ничья наверняка позволит ей выбраться из «трясины».

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он уступил «Куябе» (2:5).

Эта неудача продлила серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат, а также Кубок Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Феллипе Матеус и Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках в разных турнирах «Крисиума победила лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.

Это говорит об откровенно плохой форме гостей, где четыре поражения кряду в последних матчах лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей "Атлетико Паранаэнсе" забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах "Атлетико Паранаэнсе" проиграл

в 11 из 14 последних матчей "Крисиумы" забивали обе команды.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: "Атлетико Паранаэнсе" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа "Крисиумы" — в 7.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. В основном их игры весьма результативны.

И хотя только в двух из пяти последних поединков хозяев сработал такой же расклад, их статус фаворита и домашнее поле позволяет рассчитывать на результативный матч.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в 11 из 14 последних матчей "Крисиумы".

Ставка: обе команды забьют за 2.25