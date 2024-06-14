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    Поднимется ли «Атлетико Паранаэнсе» в топ-4?

    «Атлетико Паранаэнсе» — «Крисиума». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 14 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Паранаэнсе» — «Крисиума»
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    Матеузиньо
    «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Крисиума» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 02:00 по мск. «Атлетико Паранаэнсе» — «Крисиума»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 14 Июня 2024 года

    Атлетико Паранаэнсе

  • Бразилия. Серия А
    •  Атлетико Паранаэнсе 02:00 Крикума

    Крикума

  • Бразилия. Серия А
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    «Атлетико Паранаэнсе»

    Турнирное положение: По итогам семи туров бразильской Серии А «Атлетико Паранаэнсе» занимает пятое место с 13 баллами и разницей мячей 9-4.

    Команда находится в зоне плей-офф Кубка Либертадорес, опережая ближайшего преследователя по дополнительным показателям, а также на три балла отстает от лидера «Ботафого».

    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле потерпел поражение. Ему не удалось избежать поражения от «Форталезы» (0:1).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива в три поединка, которые пришлись на Южноамериканский кубок и чемпионат Бразилии.

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    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних матчах в разных турнирах «Атлетико Паранаэнсе» выиграл трижды при четырех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о не лучшей форме хозяев, особенно если учесть три поражения кряду в последних поединках, так что хозяевам остается уповать, что его ожидает игра против аутсайдера.

    Агустин Каноббио и Пабло — лучшие бомбардир команды с двумя голами.

    «Крисиума»

    Турнирное положение: «Крисиума» занимает 17-е место в турнирной таблице. В ее активе девять забитых мячей, в пассиве — также девять — пропущенных.

    Команда находится в зоне вылета и на один балл уступает безопасной 16-й строчке, поэтому даже ничья наверняка позволит ей выбраться из «трясины».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А потерпел поражение. На своем поле он уступил «Куябе» (2:5).

    Эта неудача продлила серию поражений коллектива в четыре поединка, которые пришлись на чемпионат, а также Кубок Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Феллипе Матеус и Фелипе Визеу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках в разных турнирах «Крисиума победила лишь раз при четырех поражениях и трех ничьих.

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    Это говорит об откровенно плохой форме гостей, где четыре поражения кряду в последних матчах лишь подчеркивает яму, в которой они находятся.

    Матеузиньо — лучший бомбардир команды в Серии А с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей "Атлетико Паранаэнсе" забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах "Атлетико Паранаэнсе" проиграл

    • в 11 из 14 последних матчей "Крисиумы" забивали обе команды.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: "Атлетико Паранаэнсе" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.30, победа "Крисиумы" — в 7.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. В основном их игры весьма результативны.

    И хотя только в двух из пяти последних поединков хозяев сработал такой же расклад, их статус фаворита и домашнее поле позволяет рассчитывать на результативный матч.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют, ведь так было в 11 из 14 последних матчей "Крисиумы".

    Ставка: обе команды забьют за 2.25

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    «Атлетико Паранаэнсе» — «Крисиума». «Атлетико Паранаэнсе» на своем поле примет «Крисиума» в 8-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 14 июня и начнется в 02:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Атлетико Паранаэнсе» — «Крисиума» с коэффициентом 2.05.
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