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    Уверенная виктория ганцев?

    Гана — ЦАР. Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 10 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гана — ЦАР
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    Гана
    10 июня в 4-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Гана и ЦАР. Начало игры — в 22:00 мск. Гана — ЦАР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Гана

    Турнирное положение: Ганцы являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом Гана набрала 6 очка в 3 матчах. Забила команда 3 мяча, пропустив в свои ворота лишь дважды.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных балла. Ганцы переиграли сборную Мали (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Гана выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Ганцы явно сильнее находящихся выше в таблице конкурентов. Так что команде впору начинать показывать свой класс.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Ганцы явно намерены выбраться в лидеры. Да и оппонента никак нельзя назвать столь крепким.

    Матчи с ЦАР для команды традиционно проходят удачно. Из двух очных поединков Гана выиграла всего 1 раз при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане ганцы выглядят на голову сильнее оппонента.

    ЦАР

    Турнирное положение: ЦАР намеревается побороться за 2 место в своем секстете. На данный момент команда окопалась на 5 строчке турнирной таблицы.

    При этом ЦАР имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. В трех матчах отбора команда пропустила 5 мячей.

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    • Последние матчи: в трех своих последних поединках команда выиграла. Причем в них сборная ЦАР не пропустила ни разу.

    Свой последний поединок команда провела продуктивно. Вот только победа над Чадом получилась минимальной.

    А вот чуть ранее ЦАР переиграла Папуа-Новую Гвинею (4:0). Да и сборная Бутана была деклассирована — 6:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Вот только матчи с приличными оппонентами даются ей натужно.

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    Между тем, в составе команды есть весьма качественные исполнители. Например, Жоффрей Кондогбиа из «Марселя».

    В 5 своих последних матчах сборная ЦАР выиграла 3 раза. В них игроки команды отличились 14 мячами при 5 пропущенных.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет огромной.

    Статистика для ставок

    • ЦАР победила в 3 своих последних матчах

    • Гана еще никогда не проигрывала сборной ЦАР

    • Гана в нынешней отборочной кампании в среднем забивает гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 8.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.18 и 1.69.

    Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.

    Гана намеревается подняться на первую строчке таблицы, и явно проявит свои лучшие качества.

    Ставка: Фора Ганы -1.5 за 2.19.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.18

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    Гана — ЦАР. 10 июня в 4-м туре первого этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Гана и ЦАР. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Гана — ЦАР с коэффициентом 2.19.
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