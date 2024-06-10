Гана
Турнирное положение: Ганцы являются фаворитами своего квинтета. В своей отборочной группе они находятся на 3 строчке турнирной таблицы.
При этом Гана набрала 6 очка в 3 матчах. Забила команда 3 мяча, пропустив в свои ворота лишь дважды.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три зачетных балла. Ганцы переиграли сборную Мали (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Гана выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Ганцы явно сильнее находящихся выше в таблице конкурентов. Так что команде впору начинать показывать свой класс.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ганцы явно намерены выбраться в лидеры. Да и оппонента никак нельзя назвать столь крепким.
Матчи с ЦАР для команды традиционно проходят удачно. Из двух очных поединков Гана выиграла всего 1 раз при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в кадровом плане ганцы выглядят на голову сильнее оппонента.
ЦАР
Турнирное положение: ЦАР намеревается побороться за 2 место в своем секстете. На данный момент команда окопалась на 5 строчке турнирной таблицы.
При этом ЦАР имеет заметные проблемы в плане надежности тылов. В трех матчах отбора команда пропустила 5 мячей.
Последние матчи: в трех своих последних поединках команда выиграла. Причем в них сборная ЦАР не пропустила ни разу.
Свой последний поединок команда провела продуктивно. Вот только победа над Чадом получилась минимальной.
А вот чуть ранее ЦАР переиграла Папуа-Новую Гвинею (4:0). Да и сборная Бутана была деклассирована — 6:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: команда по игре выглядит достаточно симпатично. Вот только матчи с приличными оппонентами даются ей натужно.
Между тем, в составе команды есть весьма качественные исполнители. Например, Жоффрей Кондогбиа из «Марселя».
В 5 своих последних матчах сборная ЦАР выиграла 3 раза. В них игроки команды отличились 14 мячами при 5 пропущенных.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться найти свои шансы в контригре. Да и мотивация дать бой фавориту группы у команды будет огромной.
Статистика для ставок
- ЦАР победила в 3 своих последних матчах
- Гана еще никогда не проигрывала сборной ЦАР
- Гана в нынешней отборочной кампании в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Гана — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 8.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.18 и 1.69.
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Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, и уж точно активно понесутся в атаку.
Гана намеревается подняться на первую строчке таблицы, и явно проявит свои лучшие качества.
Ставка: Фора Ганы -1.5 за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито более двух голов.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.18