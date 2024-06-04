4 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сантос» и «Ботафого» Сан-Паулу. Начало игры — в 02:00 мск. «Сантос» — «Ботафого» Сан-Паулу: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сантос»

Турнирное положение: «Сантос» сенсационно вылетел из элиты, и теперь стремглав несется обратно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

При этом «Сантос» в 7 матчах выиграл 5 раз. Забила команда 15 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в прошедшем туре команда потерпела поражение. «Сантос» уступил «Америке МГ» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сантос» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

А вот до последней неудачи команда переиграла «Бруске» (4:0). Да и с «Понте-Претой» справиться удалось (2:1).

Не сыграют: Хулио Фурх, Адерлан — травмированы.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне «Сантос» выглядит весьма прилично. Без очковых потерь не обходится, но команда способна занять первое место.

Матчи против «Ботафого» Сан-Паулу для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сантос» выиграл 3 раза при одной коллизии.

Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в трех последних очных поединках «Сантос» переигрывал оппонента.

«Ботафого» Сан-Паулу

Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу текущий чемпионат проводит крайне слабо. Команда ныне расположилась на самом дне турнирной таблицы.

Притом, что «Ботафого» Сан-Паулу в 7 турах набрал всего 4 очка. Да и победить команде пока не удается.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Ботафого» Сан-Паулу минимально уступил «Новоризонтиньо».

До того команда вылетела из Кубка Бразилии. Ничья с «Палмейрасом» (0:0) случилась после поражения в первой встрече (1:2).

В пяти последних матчах «Ботафого» Сан-Паулу уступил 3 раза. В этих поединках игроки команды не забили ни разу при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Робиньо — травмирован.

Состояние команды: в 6 последних матчах команда не может отличиться. Да и общий эмоциональный фон в команде негативный.

При этом «Ботафого» Сан-Паулу забил всего 2 мяча в 7 матчах чемпионата. А вот в свои ворота пропущено 9 мячей.

Последняя виктория над «Сантосом» случилась больше 2 лет назад. Да и сейчас силы соперников откровенно неравны.

И уж точно гостям за счастье будет взять хотя бы балл. Правда, проблемы в организации игры у них огромные.

Статистика для ставок

«Ботафого» Сан-Паулу не забивал в 6 своих последних поединках

«Сантос» в среднем забивает 2 гола за матч

«Ботафого» Сан-Паулу в 3 последних очных поединках уступил «Сантосу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 8.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.76.

Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут максимально активны в атаке.

«Ботафого» Сан-Паулу проводит откровенно блеклый отрезок, да и реализация хромает на обе ноги.

Ставка: Фора «Сантоса» -1.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.04