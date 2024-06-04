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    «Сантос» не заметит аутсайдера

    «Сантос» — «Ботафого» Сан-Паулу. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сантос» — «Ботафого» Сан-Паулу
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    «Сантос»
    4 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сантос» и «Ботафого» Сан-Паулу. Начало игры — в 02:00 мск. «Сантос» — «Ботафого» Сан-Паулу: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сантос»

    Турнирное положение: «Сантос» сенсационно вылетел из элиты, и теперь стремглав несется обратно. Сейчас команда находится на 2 месте турнирной таблицы второго по рангу бразильского дивизиона.

    При этом «Сантос» в 7 матчах выиграл 5 раз. Забила команда 15 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в прошедшем туре команда потерпела поражение. «Сантос» уступил «Америке МГ» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сантос» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 5 пропущенных.

    А вот до последней неудачи команда переиграла «Бруске» (4:0). Да и с «Понте-Претой» справиться удалось (2:1).

    Не сыграют: Хулио Фурх, Адерлан — травмированы.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: ныне «Сантос» выглядит весьма прилично. Без очковых потерь не обходится, но команда способна занять первое место.

    Матчи против «Ботафого» Сан-Паулу для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сантос» выиграл 3 раза при одной коллизии.

    Наверняка номинальные хозяева постараются вернуться на победный путь. Да и в трех последних очных поединках «Сантос» переигрывал оппонента.

    «Ботафого» Сан-Паулу

    Турнирное положение: «Ботафого» Сан-Паулу текущий чемпионат проводит крайне слабо. Команда ныне расположилась на самом дне турнирной таблицы.

    Притом, что «Ботафого» Сан-Паулу в 7 турах набрал всего 4 очка. Да и победить команде пока не удается.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уступила. «Ботафого» Сан-Паулу минимально уступил «Новоризонтиньо».

    До того команда вылетела из Кубка Бразилии. Ничья с «Палмейрасом» (0:0) случилась после поражения в первой встрече (1:2).

    В пяти последних матчах «Ботафого» Сан-Паулу уступил 3 раза. В этих поединках игроки команды не забили ни разу при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Робиньо — травмирован.

    Состояние команды: в 6 последних матчах команда не может отличиться. Да и общий эмоциональный фон в команде негативный.

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    При этом «Ботафого» Сан-Паулу забил всего 2 мяча в 7 матчах чемпионата. А вот в свои ворота пропущено 9 мячей.

    Последняя виктория над «Сантосом» случилась больше 2 лет назад. Да и сейчас силы соперников откровенно неравны.

    И уж точно гостям за счастье будет взять хотя бы балл. Правда, проблемы в организации игры у них огромные.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» Сан-Паулу не забивал в 6 своих последних поединках

    • «Сантос» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Ботафого» Сан-Паулу в 3 последних очных поединках уступил «Сантосу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сантос» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.40, а победа оппонента — в скромные 8.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 2.04 и 1.76.

    Прогноз: Хозяева нынче пребывают в приличных кондициях, и уж точно будут максимально активны в атаке.

    «Ботафого» Сан-Паулу проводит откровенно блеклый отрезок, да и реализация хромает на обе ноги.

    Ставка: Фора «Сантоса» -1.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке оппоненты на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.04

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    «Сантос» — «Ботафого» Сан-Паулу. 4 июня в 8-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сантос» и «Ботафого» Сан-Паулу. Начало игры — в 02:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сантос» — «Ботафого» Сан-Паулу с коэффициентом 2.25.
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