4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Польша (жен) и Германия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Польша (жен) — Германия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша (жен)

Турнирное положение: Полячки пока не набрали ни одного очка в текущем отборочном цикле. В своей отборочной группе они находятся на 4 строчке турнирной таблицы.

При этом Польша (жен) в 3 матчах пропустила в свои ворота 10 раз. Вот только средняя результативность составляет менее гола за матч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Полячки уступили женской сборной Германии (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах Польша (жен) победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Пораженческая серия команды составляет уже 3 матча. Причем пропускали в них полячки не менее 3 раза за матч.

Не сыграют: травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: полячкам срочно нужно выигрывать. В противном случае прямой выход на женский Евро им точно не светит.

Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Да и реализация хромает на обе ноги.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться взять первый балл в отборе. Вот только тягаться на равных с немками полячки явно не сумеют.

Германия (жен)

Турнирное положение: Женский Бундестим сметает всех на своем пути. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Германия (жен) имеет неплохой уровень реализации. В 3 матчах отбора команда отличилась 10 голами.

Последние матчи: в трех матчах отбора команда пропустила в свои ворота 4 раза. Да и по игре команда явно превосходит оппоненток.

Причем в минувшем туре команда разгромила полячек (4:1). А вот с исландцами Германия (жен) расправилась чуть скромнее (3:1).

Между тем, команда с трудом переиграла австриек (3:2). Однако немки демонстрирует привычно стройную игру, да и результаты налицо!

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит весьма монолитно. Да и мотивация финишировать на 1 месте у немок огромная.

При этом Германия (жен) пока не реализовала всего своего высокого потенциала. Плюс состав команды по именам выглядит весьма мощно.

В 5 своих последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах немки отличились 13 мячами при 6 пропущенных.

И уж точно номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Кого еще громить, как не записного аутсайдера квартета?!

Статистика для ставок

Польша (жен) проиграла все 3 матча текущего отбора

Немки победили в 4 своих последних матчах

Последний очный поединок этих соперниц завершился уверенной викторией немок (4:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 14.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.42 и 2.73.

Прогноз: Гости выглядят на голову сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

Немки постараются сохранить первое место в группе, да и полячки пропускают уж слишком часто.

Ставка: Фора Германии (жен) -2.5 за 2.36.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперницы на двоих настреляют более трех голов.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10