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    Немки еще раз разгромят полячек

    Польша (жен) — Германия (жен). Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, отборочный этап чемпионата Европы среди женщин, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Польша (жен) — Германия (жен)
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    Женская сборная Германии
    4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Польша (жен) и Германия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. Польша (жен) — Германия (жен): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Польша (жен)

    Турнирное положение: Полячки пока не набрали ни одного очка в текущем отборочном цикле. В своей отборочной группе они находятся на 4 строчке турнирной таблицы.

    При этом Польша (жен) в 3 матчах пропустила в свои ворота 10 раз. Вот только средняя результативность составляет менее гола за матч.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. Полячки уступили женской сборной Германии (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Польша (жен) победила лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

    Пораженческая серия команды составляет уже 3 матча. Причем пропускали в них полячки не менее 3 раза за матч.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: полячкам срочно нужно выигрывать. В противном случае прямой выход на женский Евро им точно не светит.

    Наиболее проблемным звеном команды является слабая оборона. Да и реализация хромает на обе ноги.

    Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться взять первый балл в отборе. Вот только тягаться на равных с немками полячки явно не сумеют.

    Германия (жен)

    Турнирное положение: Женский Бундестим сметает всех на своем пути. На данный момент команда пребывает на 1 строчке турнирной таблицы своей группы.

    При этом Германия (жен) имеет неплохой уровень реализации. В 3 матчах отбора команда отличилась 10 голами.

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    • Последние матчи: в трех матчах отбора команда пропустила в свои ворота 4 раза. Да и по игре команда явно превосходит оппоненток.

    Причем в минувшем туре команда разгромила полячек (4:1). А вот с исландцами Германия (жен) расправилась чуть скромнее (3:1).

    Между тем, команда с трудом переиграла австриек (3:2). Однако немки демонстрирует привычно стройную игру, да и результаты налицо!

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: команда по игре выглядит весьма монолитно. Да и мотивация финишировать на 1 месте у немок огромная.

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    При этом Германия (жен) пока не реализовала всего своего высокого потенциала. Плюс состав команды по именам выглядит весьма мощно.

    В 5 своих последних поединках команда выиграла 4 раза. В этих матчах немки отличились 13 мячами при 6 пропущенных.

    И уж точно номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Кого еще громить, как не записного аутсайдера квартета?!

    Статистика для ставок

    • Польша (жен) проиграла все 3 матча текущего отбора

    • Немки победили в 4 своих последних матчах

    • Последний очный поединок этих соперниц завершился уверенной викторией немок (4:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Германия (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 7.50, а победа оппонента — в скромные 14.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.42 и 2.73.

    Прогноз: Гости выглядят на голову сильнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    Немки постараются сохранить первое место в группе, да и полячки пропускают уж слишком часто.

    Ставка: Фора Германии (жен) -2.5 за 2.36.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперницы на двоих настреляют более трех голов.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.10

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    Польша (жен) — Германия (жен). 4 июня в отборочном матче чемпионата Европы по футболу среди женщин сыграют Польша (жен) и Германия (жен). Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Польша (жен) — Германия (жен) с коэффициентом 2.36.
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