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    Команды снова выдадут низовой матч?

    «Венеция» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.12) и прогноз, Серия В, 2 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Кремонезе»
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    «Кремонезе»
    2 июня в ответном стыковом матче за право выступать в Серии А сыграют «Венеция» и «Кремонезе». Начало игры — в 21:30 мск. «Венеция» — «Кремонезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 02 Июня 2024 года

    Велес Сарсфилд

  • Аргентина. Примера
    •  Велес Сарсфилд 02:15 Атлетико Тукуман

    Атлетико Тукуман

  • Аргентина. Примера
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    «Венеция»

    Путь к стыковым матчам: Команда провела отличный сезон в Серии В, выйдя в стыковые матчи. «Венеция» заняла 3-е место в таблице с 70-ю очками в активе.

    Команде не хватило буквально 3-х баллов для того, чтобы напрямую выйти в Серию А. В финале стыковых матчей «Венеция» встретится с «Кремонезе», который также неплохо выступил в чемпионате.

    Последние матчи: В 1-м стыковом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0. До этого «Венеция» прошла «Палермо» в рамках полуфинала стыков, обыграв соперника с общим счетом 3:1.

    В последних 5-и матчах команда проиграла только «Специи» (1:2), трижды победила и однажды сыграла вничью. За этот период «Венеция» забила 6 голов при 4-х пропущенных.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Оранжево-черно-зеленые» неплохо сдержали «Кремонезе» в 1-м стыковом матче на чужом поле. «Венеция» определенно будет иметь преимущество на своем поле в предстоящей встрече.

    Стоит отметить, что «Венеция» только 1 раз проиграла «Кремонезе» в последних 5-и очных встречах. Последний раз команда одолела своего соперника в апреле этого года со счетом 2:1.

    «Кремонезе»

    Путь к стыковым матчам: Команда успешно финишировала на 4-м месте в таблице Серии В, попав в зону стыковых матчей. «Кремонезе» набрал 67 очков по итогам сезона.

    После завершения чемпионата команда попала в полуфинал стыков, где встретилась с «Катанзаро». «Кремонезе» обыграл своего соперника с общим счетом 6:3 и вышел в финал стыков.

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    • Последние матчи: В 1-м стыковом матче команда сыграла вничью на своем поле с «Венецией» (0:0), поставив под удар выход в Серию А.

    У «Кремонезе» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд. За этот период команда по 3 раза победила и сыграла вничью. За это время «Кремонезе» забил 12 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Кремонезе» отлично выступает в последнее время, но «Венеция» точно будет иметь преимущество в предстоящем матче. К слову, «Кремонезе» 11 раз ударил в створ ворот соперника в прошлой встрече.

    Стоит отметить, что команда заняла 2-е место в Серии В по результатам гостевых встреч. «Кремонезе» набрал 35 очков из 57-и возможных на чужом поле.

    Статистика для ставок

    • «Кремонезе» не проигрывает на протяжении 6-и последних матчей

    • «Венеция» проиграла только 1 матч из последних 5-и

    • В последних 5-и очных встречах «Кремонезе» выиграл у «Венеции» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Венеции» — 2.35, победа «Кремонезе» — 3.10, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не смогут определить победителя в 1-м тайме.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.12.

    Прогноз: Ответный матч также не должен быть результативным.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.

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    «Венеция» — «Кремонезе». 2 июня в ответном стыковом матче за право выступать в Серии А сыграют «Венеция» и «Кремонезе». Начало игры — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Кремонезе» с коэффициентом 2.12.
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