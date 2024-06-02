2 июня в 10-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Кызылжар» и «Елимай». Начало игры — в 17:00 мск. «Кызылжар» — «Елимай»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кызылжар»

Турнирное положение: «Кызылжар» не столь успешно стартовал в чемпионате Казахстана. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Кызылжар» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Плюс пропускает команда в среднем гол за матч.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не смогла победить. «Кызылжар» не сумел переиграть «Жетысу» (0:0).

А вот после того команда в Кубке лиги нанесла поражение «Таразу» (2:1). Зато поединок с «Актобе» откровенно не удался — поражение 0:2.

В 5 своих последних матчах команда победила всего лишь один раз. В этих поединках «Кызылжар» забил 2 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: в своих последних поединках команда выглядела не столь выгодно. До последней виктории побед не было месяц.

Почти месяц назад команда пересекалась с «Елимаем» в Кубке Казахстана. Тогда «Кызылжар» пропустил единственный мяч в эндшпиле встречи.

В этой встрече хозяева постараются победить. Нужно же срочно как можно на более почтительное расстояние отдаляться от зоны вылета.

«Елимай»

Турнирное положение: Эта команда стартовала в чемпионате многообещающе. Ныне «Елимай» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Елимай» уступил лишь в одном поединке чемпионата. А вот забила команда лишь 10 мячей в 8 поединках, что маловато для претендента на медали.

Последние матчи: в предыдущем туре команда сумела взять три очка. «Елимай» разгромил «Туран» со счетом 3:0.

После того команда в Кубке страны уступила «Актобе» (0:2). А вот встреча с «Кайратом» завершилась боевым паритетом (1:1).

Забивает команда с некоторой натугой. Зато отставание от лидера измеряется лишь дополнительными показателями.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит вполне прилично. Да и амбиций у клуба громадье!

К тому же, оборона команды действует не столь монолитно. «Елимай» пропустил в свои ворота 8 раз в 8 поединках чемпионата.

Команда явно не трепещет перед авторитетами. Да и в кадровом плане у «Елимая» полный порядок.

Нет сомнений, что номинальные гости постараются добыть три пункта. Команда стремится выйти в лидеры чемпионата.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

«Елимай» проиграл лишь 1 раз в чемпионате

«Кызылжар» недавно уступил «Елимаю» в Кубке Узбекистана (0:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Елимай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.26. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 3.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: «Елимай» явно сильнее соперника, и уж точно будет действовать с позиции силы.

Гости явно намерены подтянуться к лидеру, к тому же «Кызылжар» крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Елимая» за 2.26.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11