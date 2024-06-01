1 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Сити» и «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Нью-Йорк Сити»

Турнирное положение: «голуби» борются за самые высокие места в Восточной конференции МЛС.

В настоящий момент «горожане» имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

«Парни в голубом» смогли 19 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

Последние матчи:в прошлых турах команда из Нью-Йорка смогла победить «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1), «Филадельфию Юнион» (2:1) и «Торонто» (3:2).

До этого же коллектив из одноименного города проиграл «Колорадо Рэпидс» (0:2).

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Перед этим же «Нью-Йорк Сити» победил «Шарлотт» (2:1), «ДС Юнайтед» (2:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:0).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Рио Хоуп-Гунд и Максимилиано Моралес.

Состояние команды: подопечные Ника Кушинга уверенно входят в восьмерку сильнейших и попадают в плей-офф.

11-я команда по итогам прошлого сезона хочет улучшить свой показатель и попасть в стадию плей-офф. Именно такая задача и стоит перед «Нью-Йорком». Думается, что он ее выполнит.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

Турнирное положение: коллектив из Сан-Хосе пока что является аутсайдером Западной конференции и не попадает в плей-офф.

В настоящий момент в активе команды из одноименного города только 11 очков и предпоследняя, 13-я строчка в турнирной таблице.

«Сан-Хосе Эртквейкс» смог 23 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Лучи Гонсалеса сыграли вничью с «Остином» (1:1), а до этого проиграли «Орландо Сити» (0:1) и «Портленд Тимберс» (2:4).

До этого «Сан-Хосе Эртквейкс» выиграл у «Колорадо Рэпидс» (3:2) и «Лос-Анджелеса» (3:1).

Также между этими играми команда вылетела из Кубка СЩА Оупен, уступив по пенальти «Сакраменто Репаблик».

Не сыграют: травмированы Джамар Риккетс, Джей-Ти Марчинковски и Даниэль, дисквалифицирован — Карлос Акапо.

Состояние команды: нынче ситуация у «Сан-Хосе Эртквейкс» такая, что команды нельзя позавидывать. Команда находится внизу турнирной таблице и уже вряд ли сможет побороться за плей-офф.

В прошлом же сезоне коллектив смог чудом залезть в плей-офф, но сразу же проиграл «Спортинг Канзас-Сити» (0:1).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Сити» выиграл 7 из последних 8 матчей

«Сан-Хосе Эртквейкс» «Сан-Хосе Эртквейкс» не может выиграть 4 матча во всех турнирах

«Нью-Йорк Сити» ни разу не проигрывал «Сан-Хосе Эртквейкс»

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Сан-Хосе Эртквейкс» — в 5.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

Прогноз: «Нью-Йорк Сити» находится в отличной форме и он сильнее своего соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Нью-Йорк Сити» с форой-1 за 2.00.

Прогноз: команды в последнее время почти всегда забивают, поэтому с большой долей вероятности сделают это и сейчас.

Ставка: обе забьют за 1.65.