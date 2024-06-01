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    Сможет ли «Нью-Йорк Сити» одолеть «Сан-Хосе Эртквейкс»?

    «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 1 июня 2024 года

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    «Нью-Йорк Сити»
    1 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Сити» и «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 01 Июня 2024 года

    Нью-Йорк Сити

  • Нью-Йорк
    •  Нью-Йорк Сити 02:30 Сан-Хосе Эрткуэйкс

    Сан-Хосе Эрткуэйкс

  • Сан-Хосе
    •

    «Нью-Йорк Сити»

    Турнирное положение: «голуби» борются за самые высокие места в Восточной конференции МЛС.

    В настоящий момент «горожане» имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

    «Парни в голубом» смогли 19 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустили в свои.

    Последние матчи:в прошлых турах команда из Нью-Йорка смогла победить «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0), «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:1), «Филадельфию Юнион» (2:1) и «Торонто» (3:2).

    До этого же коллектив из одноименного города проиграл «Колорадо Рэпидс» (0:2).

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    Перед этим же «Нью-Йорк Сити» победил «Шарлотт» (2:1), «ДС Юнайтед» (2:0) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:0).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Рио Хоуп-Гунд и Максимилиано Моралес.

    Состояние команды: подопечные Ника Кушинга уверенно входят в восьмерку сильнейших и попадают в плей-офф.

    11-я команда по итогам прошлого сезона хочет улучшить свой показатель и попасть в стадию плей-офф. Именно такая задача и стоит перед «Нью-Йорком». Думается, что он ее выполнит.

    «Сан-Хосе Эртквейкс»

    Турнирное положение: коллектив из Сан-Хосе пока что является аутсайдером Западной конференции и не попадает в плей-офф.

    В настоящий момент в активе команды из одноименного города только 11 очков и предпоследняя, 13-я строчка в турнирной таблице.

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  • 28/05/2024

    • «Сан-Хосе Эртквейкс» смог 23 раза поразить ворота соперника и 34 раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Лучи Гонсалеса сыграли вничью с «Остином» (1:1), а до этого проиграли «Орландо Сити» (0:1) и «Портленд Тимберс» (2:4).

    До этого «Сан-Хосе Эртквейкс» выиграл у «Колорадо Рэпидс» (3:2) и «Лос-Анджелеса» (3:1).

    Также между этими играми команда вылетела из Кубка СЩА Оупен, уступив по пенальти «Сакраменто Репаблик».

    Не сыграют: травмированы Джамар Риккетс, Джей-Ти Марчинковски и Даниэль, дисквалифицирован — Карлос Акапо.

    Состояние команды: нынче ситуация у «Сан-Хосе Эртквейкс» такая, что команды нельзя позавидывать. Команда находится внизу турнирной таблице и уже вряд ли сможет побороться за плей-офф.

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    В прошлом же сезоне коллектив смог чудом залезть в плей-офф, но сразу же проиграл «Спортинг Канзас-Сити» (0:1).

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Сити» выиграл 7 из последних 8 матчей

    • «Сан-Хосе Эртквейкс» «Сан-Хосе Эртквейкс» не может выиграть 4 матча во всех турнирах

    • «Нью-Йорк Сити» ни разу не проигрывал «Сан-Хосе Эртквейкс»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.30, а победа «Сан-Хосе Эртквейкс» — в 5.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.60, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.35.

    Прогноз: «Нью-Йорк Сити» находится в отличной форме и он сильнее своего соперника, поэтому должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Нью-Йорк Сити» с форой-1 за 2.00.

    Прогноз: команды в последнее время почти всегда забивают, поэтому с большой долей вероятности сделают это и сейчас.

    Ставка: обе забьют за 1.65.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс». 1 июня в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Нью-Йорк Сити» и «Сан-Хосе Эртквейкс». Начало игры — в 02:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс» с коэффициентом 2.00.
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