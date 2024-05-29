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    «Реал Сосьедад» расправится с японцами

    «Токио Верди» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Токио Верди» — «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян
    29 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Токио Верди» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 13:30 мск. «Токио Верди» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Токио Верди»

    Турнирное положение: Эта команда в своем чемпионате, мягко говоря, не преуспевают. На данный момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Токио Верди» выиграл лишь в 4 матчах из 16. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Кобе» получилась минимальной.

    А вот до того команда проиграла «Хиросиме» (2:3). Уступил столичный клуб и «Матиде Зельвии», причем разгромно (0:5).

    В 5 своих последних матчах команда победила всего 1 раз. В этих поединках игроки «Токио Верди» забили 6 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и оборона частенько дает сбои.

    Матч против «Реал Сосьедада» для команды станет настоящей проверкой на прочность. Дать бой баскам команде по силам.

    Несомненно, «Токио Верди» постарается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту. Так что свои шансы у японцев найдутся.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: Баски провели относительно продуктивный сезон. В итоговой таблице Примеры «Реал Сосьедад» расположился на 6 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Реал Сосьедад» выиграл всего в 16 матчах из 38. Зато оборона давала результативный сбой не так часто: 39 пропущенных мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Доностьяррас» уступили мадридскому «Атлетико» (0:2).

    А вот до того команда нанесла поражение «Бетису» (2:0). Да и с «Валенсией» баски смогли справиться (1:0).

    Продуктивный сезон провел Микель Оярсабаль. На его счету 9 забитых мячей в Примере, 3 в Кубке Испании и 2 в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: баски за здорово живешь никому не сдаются. Да и реализацию надо поправлять!

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    Зато оборона команды действует монолитно. «Реал Сосьедад» в среднем пропускает в свои ворота гол за матч.

    Более того, «Реал Сосьедад» явно настроится и на товарищеский матч. Даже не в оптимальном составе баски сильны!

    Нет сомнений, что номинальные гости постараются сыграть на классе. Плюс оппонент нынче переживает не самые лучшие времена.

    Статистика для ставок

    • «Токио Верди» в среднем забивает чуть более гола за матч

    • Баски в среднем пропускают гол за матч

    • Японцы только прервали свою четырехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.78 и 1.46.

    Прогноз: Баски явно сыграют не в оптимальном сочетании, но даже при этом будут активны в атаке.

    «Реал Сосьедад» явно сильнее японцев, и уж точно будет агрессивно действовать у ворот соперника.

    Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.18

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    «Токио Верди» — «Реал Сосьедад». 29 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Токио Верди» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Токио Верди» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.25.
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