26 мая в 38-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Лас-Пальмас» и «Алавес». Начало игры — в 17:15 мск. «Лас-Пальмас» — «Алавес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лас-Пальмас»

Турнирное положение: «Лас-Пальмас» избежал вылета в Сегунду. На текущий момент команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом выиграла команда всего в 10 матчах Примеры. Да и забивает «Лас-Пальмас» с натугой: всего 32 гола в 37 матчах.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась один зачетным пунктом. «Лас-Пальмас» расписал сухую мировую с «Кадисом» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лас-Пальмас» потерпел 3 коллизии при 2 ничьих. В этих поединках игроки команды забили всего 2 мяча при 7 пропущенных.

До последних двух ничьих команда проиграла 8 матчей подряд. Так что морально-психологическая составляющая явно не на высоте.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: на текущий момент команда пребывает в кризисе. Да и проиграла она добрую половину своих матчей в чемпионате — 18.

Матчи против «Алавеса» для команды традиционно складываются весьма неудачно. «Лас-Пальмас» выиграл всего однажды при 2 поражениях в 5 последних очных поединках.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Нужно же завершить сезон на мажорной ноте, да и в первом круге «Лас-Пальмас» минимально переиграл оппонента.

«Алавес»

Турнирное положение: «Алавес» уже спокойно доигрывает чемпионат. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» мотивирован разве что сохранить свое место в топ-10. Да и результативность хромает: в 37 матчах игроки команды отличились всего 35 мячами.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Алавес» минимально расправился с «Хетафе».

В пяти последних матчах «Алавес» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили лишь 7 мячей при 7 же пропущенных.

При этом команда имеет заметные кадровые пробоины. Однако даже в этих условиях ей удается добывать результат!

Не сыграют: Александр Седлар — травмирован. Карлос Бенавидес, Антонио Бланко, Науэль Теналья — дисквалифицированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алавес» выглядит весьма симпатично. Да и итоговое 10 место будет для команды неплохим результатом.

При этом «Алавес» из последних матчей провалил лишь встречу с мадридским «Реалом». Чемпион был безжалостен — 5:0.

Плюс «Алавес» уже 6 лет не может переиграть «Лас-Пальмас». И как раз сейчас у команды есть все шансы прервать соль неудачную серию.

Более того, оппонент находится в психологической яме. Так что номинальные гости уж точно будут действовать с позиции силы.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают менее гола за матч

«Алавес» уже 6 лет не может обыграть «Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» не выигрывает уже 3 с половиной месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лас-Пальмас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Алавес» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать

Номинальные хозяева откровенно проваливают концовку чемпионата, да и турнирную мотивацию потеряли давно.

Ставка: Победа «Алавеса» за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют два и более мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10