15 мая в 32-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и ПСЖ. Начало игры — в 22:00 мск. «Ницца» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» занимает пятое место в турнирной таблице с 54 очками. В ее активе 37 забитых мячей, в пассиве — 25.

Команда пребывает в зоне еврокубков (пятая строчка — Лига Европы) и на четыре балла отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому ей крайне важно набирать по максимуму очков.

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Последние матчи: хозяева в последнем туре одержали победу. На своем поле южане смогли переиграть «Гавр» (1:0).

Этот успех стал для клуба с Лазурного берега третьим в четырех последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции.

Все прогнозы на Лигу 1

Не сыграют: Диоп — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в Лиге 1) «Ницца» ни разу не проиграла при трех победах и двух ничьих.

Такая форма позволяет коллективу все еще рассчитывать на попадание в главный еврокубок, поэтому в грядущей игре ему важно побеждать.

Теремас Моффи — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с 11 голами.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице с 70 очками. В ее активе 77 забитых мячей, в пассиве — 32.

Команда уже обеспечили себе чемпионство, ведь за два поединка до конца текущего розыгрыша чемпионата на шесть очков опережает ближайшего соперника, который сыграл на матч больше.

Последние матчи: гости в последнем туре потерпели поражение. Парижане на своем поле уступили «Тулузе» (1:3).

Эта неудача продлила серию поражений столичного клуба в три поединка, которые пришлись на французское первенство и Лигу чемпионов.

Не сыграют: Эрнандес — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах ПСЖ не выиграла при трех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что в отсутствие турнирных целей коллектив уже не имеет мотивации, тогда как ее лидер Килиан Мбаппе готовится к уходу, так что у соперника есть неплохие шансы на успех.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир Лиги 1 текущего сезона с 27 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ницца» выиграла

в трех из пяти последних матчей «Ниццы» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из восьми последних матчей ПСЖ забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.70, победа ПСЖ — в 2.55.

ТМ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 2.30 и 1.62.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. При этом в шести из восьми последних их поединков было забито больше 2,5 голов.

При этом оба данных сценария были реализованы в последних трех матчах ПСЖ.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.70