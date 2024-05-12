Валенсия
Райо Вальекано
«Валенсия»
Турнирное положение: Левантийский коллектив за четыре тура до финиша с 47 очками идет на восьмой строке и на пять пунктов отстает от седьмой еврокубковой.
«Валенсия» за всю дистанцию выиграла 13 встреч из 35 проведенных, столько же раза проиграла и восемь игр свела вничью, разница мячей составляет 37:39.
Валенсия — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: К данному поединку «летучие мыши» подходят с серией из трех поражений. В этот неудачный период они уступили в гостях «Барселоне» 2:4, а также на свой арене оказались слабее «Бетиса» 1:2 и «Алавеса» 0:1 в прошлом туре.
Не сыграют: Хауме Доменек, Муктар Диахаби и Хесус Васкес не помогут своей команде.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Валенсия» провалила свои три последние игры, проиграв их все. И если еще фиаско от «Барсы» было вполне ожидаемы, то в двух других она была обязана брать очки. До этой же черной серии «оранжевые» выиграли два матча кряду на выезде с одинаковым счетом по 1:0. Всего же за последние пять поединков они не смогли забить лишь в одном случае.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: Команда из Мадрида на данный момент в таблице идет на 16 позиции с 34 очками, опережая на восемь баллов зону вылета.
«Райо Вальекано» за всю дистанцию отпраздновал всего семь викторий, 13 встреч свел вничью и 14 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:43.
Последние матчи: «Великаны» проиграли свои две предыдущие игры чемпионата. Сперва в этот период они были разгромлены на выезде «Вильярреалом» со счетом 0:3, а в прошлом туре они на своем поле неожиданно уступили главному аутсайдеру лиги «Альмерии» 0:1.
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: «Райо Вальекано» потерпел два фиаско в двух своих последних поединках чемпионата и не смог забить в них ни одного гола. Перед этим же «великаны» имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добились двух викторий и дважды сыграли вничью, пропустив за все это время лишь один гол.
Статистика для ставок
- У «Валенсии» дома лишь одна победа за минувшие шесть встреч
- «Райо Вальекано» в гостях имеет 7-матчевую безвыигрышную серию, где пять раз проиграл
- Три из пяти предыдущих очных матчей между этими клубами завершились вничью
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валенсии» — 2.32, победа «Райо Вальекано» — 3.70, ничья — 3.18.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.57 и 1.53 соответственно.
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Прогноз: Оба коллектива к этой игре подходят в неважном состоянии, но фактор своего поле должен все же помочь «Валенсии» выиграть. К тому же на это еще указывает плохое выступление «пчел» в гостях.
Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» за 2.32.
Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что в матче будет забито несколько мячей, ведь обе команды еще не решили свои турнирные задачи и наверняка будут пытаться преуспеть в атаке.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.91.