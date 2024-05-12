«Валенсия» на своем поле примет «Райо Вальекано» в 35-м туре испанской Примеры. Встреча пройдет 12 мая и начнется в 19:30 по мск. «Валенсия» — «Райо Вальекано»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: Левантийский коллектив за четыре тура до финиша с 47 очками идет на восьмой строке и на пять пунктов отстает от седьмой еврокубковой.

«Валенсия» за всю дистанцию выиграла 13 встреч из 35 проведенных, столько же раза проиграла и восемь игр свела вничью, разница мячей составляет 37:39.

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Последние матчи: К данному поединку «летучие мыши» подходят с серией из трех поражений. В этот неудачный период они уступили в гостях «Барселоне» 2:4, а также на свой арене оказались слабее «Бетиса» 1:2 и «Алавеса» 0:1 в прошлом туре.

Не сыграют: Хауме Доменек, Муктар Диахаби и Хесус Васкес не помогут своей команде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Валенсия» провалила свои три последние игры, проиграв их все. И если еще фиаско от «Барсы» было вполне ожидаемы, то в двух других она была обязана брать очки. До этой же черной серии «оранжевые» выиграли два матча кряду на выезде с одинаковым счетом по 1:0. Всего же за последние пять поединков они не смогли забить лишь в одном случае.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: Команда из Мадрида на данный момент в таблице идет на 16 позиции с 34 очками, опережая на восемь баллов зону вылета.

«Райо Вальекано» за всю дистанцию отпраздновал всего семь викторий, 13 встреч свел вничью и 14 раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:43.

Последние матчи: «Великаны» проиграли свои две предыдущие игры чемпионата. Сперва в этот период они были разгромлены на выезде «Вильярреалом» со счетом 0:3, а в прошлом туре они на своем поле неожиданно уступили главному аутсайдеру лиги «Альмерии» 0:1.

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: «Райо Вальекано» потерпел два фиаско в двух своих последних поединках чемпионата и не смог забить в них ни одного гола. Перед этим же «великаны» имели 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой добились двух викторий и дважды сыграли вничью, пропустив за все это время лишь один гол.

Статистика для ставок

У «Валенсии» дома лишь одна победа за минувшие шесть встреч

«Райо Вальекано» в гостях имеет 7-матчевую безвыигрышную серию, где пять раз проиграл

Три из пяти предыдущих очных матчей между этими клубами завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Валенсии» — 2.32, победа «Райо Вальекано» — 3.70, ничья — 3.18.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.57 и 1.53 соответственно.

Прогноз: Оба коллектива к этой игре подходят в неважном состоянии, но фактор своего поле должен все же помочь «Валенсии» выиграть. К тому же на это еще указывает плохое выступление «пчел» в гостях.

Рекомендуемая ставка: победа «Валенсии» за 2.32.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что в матче будет забито несколько мячей, ведь обе команды еще не решили свои турнирные задачи и наверняка будут пытаться преуспеть в атаке.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.91.