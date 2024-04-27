27 апреля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Нынешний сезон для «дачников» складывается относительно неплохо. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Фулхэм» уже может спокойно доигрывать чемпионат. Вылет «коттеджерам» не грозит, и до еврокубков — как до луны.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Фулхэм» по всем статьям уступил «Ливерпулю» (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «дачники» выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Плюс ко всему, «Фулхэм» крайне нестабилен. Да и оборона лондонцев слишком часто допускает сбои, пропустив 54 раза.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на АПЛ

Состояние команды: «Дачники» явно постараются оказаться в первой десятке. Да и в кадровом плане у команды полная идиллия.

Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» выиграл и проиграл по разу.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и оборона оппонента ошибается частенько.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» уже избежал финишной нервотрепки. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

В трех своих последних матчах лондонцы победили. Так что вопрос о сохранении прописки в АПЛ уже не стоит.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Кристал Пэлас» уверенно одолел «Ньюкасл» (2:0).

В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки клуба забили 10 мячей при 7 пропущенных.

И уж точно лондонцы постараются продлить свой успешный сериал. Да и победить в дерби для «Кристал Пэлас» принципиально.

Не сыграют: Матеус Франка, Марк Геи, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре, Жефферсон Лерма — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке лондонцы преуспевают. Вот только лазарет команды сейчас переполнен.

Последняя победа над «дачниками» случилась еще 3 с половиной года назад. А вот в двух последних очных поединках была зафиксирована ничья.

До победы над «сороками» «Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм» (5:2). А вот до того лондонцы одолели «Ливерпуль» (1:0).

Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Кристал Пэлас» постарается продолжить свою приятную победную серию.

Статистика для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл в 3 своих последних матчах

«Фулхэм» не проигрывает землякам уже более 3 лет

В двух своих последних матчах «Кристал Пэлас» забил 7 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

Прогноз: «Дачники» сражаются за попадание в топ-10, и точно будут активны в атаке.

«Кристал Пэлас» уже решил свою основную задачу, и в последних турах может расслабиться.

Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.24