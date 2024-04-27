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    «Дачники» остановят «Кристал Пэлас»

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, АПЛ, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»
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    Том Кэрни
    27 апреля в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Фулхэм» и «Кристал Пэлас». Начало игры — в 17:00 мск. «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Апреля 2024 года
    Фулхэм
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    •  Фулхэм 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    «Фулхэм»

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «дачников» складывается относительно неплохо. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы АПЛ.

    При этом «Фулхэм» уже может спокойно доигрывать чемпионат. Вылет «коттеджерам» не грозит, и до еврокубков — как до луны.

    Фулхэм — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела неудачу. «Фулхэм» по всем статьям уступил «Ливерпулю» (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «дачники» выиграли лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Плюс ко всему, «Фулхэм» крайне нестабилен. Да и оборона лондонцев слишком часто допускает сбои, пропустив 54 раза.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на АПЛ

    Состояние команды: «Дачники» явно постараются оказаться в первой десятке. Да и в кадровом плане у команды полная идиллия.

    Матчи против «Кристал Пэласа» для команды исторически складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Фулхэм» выиграл и проиграл по разу.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и оборона оппонента ошибается частенько.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» уже избежал финишной нервотрепки. На текущий момент команда расположилась на 14 месте турнирной таблицы.

    В трех своих последних матчах лондонцы победили. Так что вопрос о сохранении прописки в АПЛ уже не стоит.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда взяла три очка. «Кристал Пэлас» уверенно одолел «Ньюкасл» (2:0).

    В пяти последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках игроки клуба забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    И уж точно лондонцы постараются продлить свой успешный сериал. Да и победить в дерби для «Кристал Пэлас» принципиально.

    Не сыграют: Матеус Франка, Марк Геи, Сэм Джонстон, Шейх Дукоре, Жефферсон Лерма — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке лондонцы преуспевают. Вот только лазарет команды сейчас переполнен.

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    Последняя победа над «дачниками» случилась еще 3 с половиной года назад. А вот в двух последних очных поединках была зафиксирована ничья.

    До победы над «сороками» «Кристал Пэлас» переиграл «Вест Хэм» (5:2). А вот до того лондонцы одолели «Ливерпуль» (1:0).

    Наверняка номинальные гости будут стремиться зацепиться за очки. «Кристал Пэлас» постарается продолжить свою приятную победную серию.

    Статистика для ставок

    • «Кристал Пэлас» выиграл в 3 своих последних матчах

    • «Фулхэм» не проигрывает землякам уже более 3 лет

    • В двух своих последних матчах «Кристал Пэлас» забил 7 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 3.62.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.77 и 2.22.

    Прогноз: «Дачники» сражаются за попадание в топ-10, и точно будут активны в атаке.

    «Кристал Пэлас» уже решил свою основную задачу, и в последних турах может расслабиться.

    Ставка: Победа «Фулхэма» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.24

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    Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «Дачники» остановят «Кристал Пэлас»
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