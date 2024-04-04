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    «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ». Ставка (к. 1.74) и прогноз на чемпионат Турции 4 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»
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    Фернанду Сантуш с января тренирует «Бешикташ»
    «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ». Матч пройдет в рамках 31-го тура чемпионата Турции, начало — 20:30 (мск) «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Апреля 2024 года

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: сейчас команда Атана Кагдаша идет на седьмом месте в турецкой Суперлиге с 42 очками, продолжая бороться за попадание в зону еврокубков.

    Последние матчи: в предыдущем 30-м туре «Истанбул Башакшехир» проиграл в гостях «Анкарагюджю» со счетом 1:2. В первом тайме была равная игра, но после перерыва соперник смог дважды забить, а «Истанбул» ответил лишь в самом конце. Единственный гол на счету бразильского нападающего Фигерейдо.

    Ранее была победа дома над «Антальяспор» (1:0) и «Самсунспор» с тем же счетом.

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    Не сыграют: дисквалифицирован полузащитник Воробьевас.

    Состояние команды: в последнее время «Истанбул Башакшехир» выглядит довольно неплохо, играет сбалансированно, а главному тренеру Атана Кагдашу удалось найти оптимальные сочетания на поле, что приводит к положительному результату.

    «Бешикташ»

    Турнирное положение: в настоящий момент «Бешикташ» занимает четвертое место в чемпионате Турции с 46 очками. До лидеров в лице «Галатасарая» и «Фенербахче» уже не добраться, а вот с «Трабзонспором» за третье место можно еще побороться.

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    • Последние матчи: в 30-м туре подопечные Фернанду Сантуша потерпели поражение на своем поле от «Антальиспор». «Бешикташ» провалил первый тайм, пропустив два гола, вернулся в игру после перерыва, но хотя бы очко добыть так и не смог. Единственный мяч на счету Эрнеста Мучи.

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    До этого также было поражение в гостях от «Газиантепспора» (0:2) и от лидера «Галатасарая» (0:3).

    Не сыграют: травмированы из основных игроков полузащитники Салих Учан и Окслейд-Чемберлейн, известный по выступлениям в АПЛ.

    Состояние команды: в трех последних матчах команда не взяла ни одного очка, но Фернанду Сантуш очень опытный специалист и наверняка найдет возможность встряхнуть команду.

    Состав у «Бешикташа» довольно сильный, пора лидерам проявить себя.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Бешикташ» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 1:0

    • В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами

    • В трех последних матчах «Истанбул Башакшехир» постоянно забивал и взял шесть очков из девяти, «Бешикташ» проиграл все три встречи с разницей 1-4

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу хозяев дают 2,55, а на «Бешикташ» — 2,85, ничью можно забрать, по мнению букмекеров, за 3,30.

    Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,90.

    Прогноз: «Бешикташ» после нескольких неудачных матчей будет стараться реабилитироваться и пойдет большими силами вперед. Ему надо забивать и брать очки, поэтому свободных зон сзади будет предостаточно, чем воспользуется соперник.

    Ставка: обе забьют за 1,74.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой гостей. Состав у «Бешикташа» гораздо сильнее, в итоге класс должен тут сказаться.

    Ставка: победа «Бешикташа» за 2,85.

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    Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ» с коэффициентом 1.74. Дата матча: 04.04.2024. Прогнозы на футбол. Ждем результативный футбол
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