«Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ». Матч пройдет в рамках 31-го тура чемпионата Турции, начало — 20:30 (мск) «Истанбул Башакшехир» — «Бешикташ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: сейчас команда Атана Кагдаша идет на седьмом месте в турецкой Суперлиге с 42 очками, продолжая бороться за попадание в зону еврокубков.

Последние матчи: в предыдущем 30-м туре «Истанбул Башакшехир» проиграл в гостях «Анкарагюджю» со счетом 1:2. В первом тайме была равная игра, но после перерыва соперник смог дважды забить, а «Истанбул» ответил лишь в самом конце. Единственный гол на счету бразильского нападающего Фигерейдо.

Ранее была победа дома над «Антальяспор» (1:0) и «Самсунспор» с тем же счетом.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: дисквалифицирован полузащитник Воробьевас.

Состояние команды: в последнее время «Истанбул Башакшехир» выглядит довольно неплохо, играет сбалансированно, а главному тренеру Атана Кагдашу удалось найти оптимальные сочетания на поле, что приводит к положительному результату.

«Бешикташ»

Турнирное положение: в настоящий момент «Бешикташ» занимает четвертое место в чемпионате Турции с 46 очками. До лидеров в лице «Галатасарая» и «Фенербахче» уже не добраться, а вот с «Трабзонспором» за третье место можно еще побороться.

Последние матчи: в 30-м туре подопечные Фернанду Сантуша потерпели поражение на своем поле от «Антальиспор». «Бешикташ» провалил первый тайм, пропустив два гола, вернулся в игру после перерыва, но хотя бы очко добыть так и не смог. Единственный мяч на счету Эрнеста Мучи.

До этого также было поражение в гостях от «Газиантепспора» (0:2) и от лидера «Галатасарая» (0:3).

Не сыграют: травмированы из основных игроков полузащитники Салих Учан и Окслейд-Чемберлейн, известный по выступлениям в АПЛ.

Состояние команды: в трех последних матчах команда не взяла ни одного очка, но Фернанду Сантуш очень опытный специалист и наверняка найдет возможность встряхнуть команду.

Состав у «Бешикташа» довольно сильный, пора лидерам проявить себя.

Статистика для ставок

В первом круге «Бешикташ» обыграл «Истанбул Башакшехир» со счетом 1:0

В прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами

В трех последних матчах «Истанбул Башакшехир» постоянно забивал и взял шесть очков из девяти, «Бешикташ» проиграл все три встречи с разницей 1-4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу хозяев дают 2,55, а на «Бешикташ» — 2,85, ничью можно забрать, по мнению букмекеров, за 3,30.

Тотал меньше 2,5 и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,90.

Прогноз: «Бешикташ» после нескольких неудачных матчей будет стараться реабилитироваться и пойдет большими силами вперед. Ему надо забивать и брать очки, поэтому свободных зон сзади будет предостаточно, чем воспользуется соперник.

Ставка: обе забьют за 1,74.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с победой гостей. Состав у «Бешикташа» гораздо сильнее, в итоге класс должен тут сказаться.

Ставка: победа «Бешикташа» за 2,85.