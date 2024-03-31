В рамках финала плей-офф чемпионата штата Кариока Бразилии 31 марта пройдет матч «Ботафого» — «Боавишта» РЖ. Начало — 00:30 (мск). «Ботафого» — «Боавишта» РЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ботафого»

Турнирное положение: «Ботафого» старается преуспеть на всех фронтах. Регулярный чемпионат штата Кариока она завершила на 5 месте.

При этом «Ботафого» выиграл лишь в 6 матчах из 11. Причем забила команда 19 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Ботафого» не оставил шансов «Боавиште» РЖ (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

Да и вообще, «Ботафого» не должна иметь проблем в чемпионате своего штата. Тем паче, после победы в первом поединке.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма выгодно. «Ботафого» явно преуспевал в плане игры и результатов.

Да и в этой встрече «Ботафого» явно будет заточен на атаку. Тем паче, в последнем матче она проявила себя столь ярко.

И уж совсем очевидно, что хозяева будут привычно активны в атаке. «Ботафого» на две головы банально сильнее оппонента.

«Боавишта» РЖ

Турнирное положение: Эта команда в регулярном чемпионате штата Кариока финишировала на 6 месте. Правда, выиграла она меньше половины матчей.

Причем «Боавишта» РЖ весьма неплохо атакует. Забито 18 мячей при 21 пропущенном в собственные ворота.

Последние матчи: в 1/2 финала чемпионата штата команда прошла «Португезу». В первом матче соперники расписали мировую (1:1), после чего сильнее оказалась «Боавишта» РЖ (3:2).

Отметим форварда Абнера Винисиуса. Именно его точный выстрел принес команде выход в финал турнира.

В 5 своих последних матчах «Боавишта» РЖ выиграла трижды. Причем в этих поединках игроки команды наколотили 12 мячей при 12 же пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Боавишта» РЖ выглядит достаточно неплохо. Да и мотивация дать бой гранду бразильского футбола у команды огромная.

Вот только поединки с «Ботафого» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей она выиграла всего однажды при 2 поражениях.

Причем «Боавишта» РЖ в регулярном чемпионате минимально переиграла «Ботафого». Вот только в первом финальном матче ее ждал разгром.

Нет сомнений, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда постарается сыграть как можно эффективнее на контратаках.

Статистика для ставок

«Ботафого» выиграл в 5 своих последних матчах чемпионата штата

«Ботафого» не проигрывает в 9 матчах кряду

в первом финальном поединке победил «Ботафого» (4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.04.

Прогноз: «Ботафого» выглядит в разы мощнее соперника, которого уверенно обыграл в первой встрече.

Номинальные хозяева нацелены выиграть чемпионат штата, а значит, будут максимально активны у ворот оппонента.

Ставка: Фора «Ботафого» -2.5 за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба соперника.

Ставка: Обе забьют за 2.10