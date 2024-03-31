«Ботафого»
Турнирное положение: «Ботафого» старается преуспеть на всех фронтах. Регулярный чемпионат штата Кариока она завершила на 5 месте.
При этом «Ботафого» выиграл лишь в 6 матчах из 11. Причем забила команда 19 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Ботафого» не оставил шансов «Боавиште» РЖ (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.
Да и вообще, «Ботафого» не должна иметь проблем в чемпионате своего штата. Тем паче, после победы в первом поединке.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма выгодно. «Ботафого» явно преуспевал в плане игры и результатов.
Да и в этой встрече «Ботафого» явно будет заточен на атаку. Тем паче, в последнем матче она проявила себя столь ярко.
И уж совсем очевидно, что хозяева будут привычно активны в атаке. «Ботафого» на две головы банально сильнее оппонента.
«Боавишта» РЖ
Турнирное положение: Эта команда в регулярном чемпионате штата Кариока финишировала на 6 месте. Правда, выиграла она меньше половины матчей.
Причем «Боавишта» РЖ весьма неплохо атакует. Забито 18 мячей при 21 пропущенном в собственные ворота.
Последние матчи: в 1/2 финала чемпионата штата команда прошла «Португезу». В первом матче соперники расписали мировую (1:1), после чего сильнее оказалась «Боавишта» РЖ (3:2).
Отметим форварда Абнера Винисиуса. Именно его точный выстрел принес команде выход в финал турнира.
В 5 своих последних матчах «Боавишта» РЖ выиграла трижды. Причем в этих поединках игроки команды наколотили 12 мячей при 12 же пропущенных.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Боавишта» РЖ выглядит достаточно неплохо. Да и мотивация дать бой гранду бразильского футбола у команды огромная.
Вот только поединки с «Ботафого» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей она выиграла всего однажды при 2 поражениях.
Причем «Боавишта» РЖ в регулярном чемпионате минимально переиграла «Ботафого». Вот только в первом финальном матче ее ждал разгром.
Нет сомнений, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда постарается сыграть как можно эффективнее на контратаках.
Статистика для ставок
- «Ботафого» выиграл в 5 своих последних матчах чемпионата штата
- «Ботафого» не проигрывает в 9 матчах кряду
- в первом финальном поединке победил «Ботафого» (4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.04.
- 1.78Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
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Прогноз: «Ботафого» выглядит в разы мощнее соперника, которого уверенно обыграл в первой встрече.
Номинальные хозяева нацелены выиграть чемпионат штата, а значит, будут максимально активны у ворот оппонента.
Ставка: Фора «Ботафого» -2.5 за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба соперника.
Ставка: Обе забьют за 2.10