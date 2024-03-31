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    «Ботафого» снова разгромит «Боавишту» РЖ

    «Ботафого» — «Боавишта» РЖ. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат штата Кариока, 31 марта 2024 года

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    «Ботафого»
    В рамках финала плей-офф чемпионата штата Кариока Бразилии 31 марта пройдет матч «Ботафого» — «Боавишта» РЖ. Начало — 00:30 (мск). «Ботафого» — «Боавишта» РЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    «Ботафого»

    Турнирное положение: «Ботафого» старается преуспеть на всех фронтах. Регулярный чемпионат штата Кариока она завершила на 5 месте.

    При этом «Ботафого» выиграл лишь в 6 матчах из 11. Причем забила команда 19 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Ботафого» не оставил шансов «Боавиште» РЖ (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ботафого» выиграла 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота всего 4.

    Да и вообще, «Ботафого» не должна иметь проблем в чемпионате своего штата. Тем паче, после победы в первом поединке.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма выгодно. «Ботафого» явно преуспевал в плане игры и результатов.

    Да и в этой встрече «Ботафого» явно будет заточен на атаку. Тем паче, в последнем матче она проявила себя столь ярко.

    И уж совсем очевидно, что хозяева будут привычно активны в атаке. «Ботафого» на две головы банально сильнее оппонента.

    «Боавишта» РЖ

    Турнирное положение: Эта команда в регулярном чемпионате штата Кариока финишировала на 6 месте. Правда, выиграла она меньше половины матчей.

    Причем «Боавишта» РЖ весьма неплохо атакует. Забито 18 мячей при 21 пропущенном в собственные ворота.

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    • Последние матчи: в 1/2 финала чемпионата штата команда прошла «Португезу». В первом матче соперники расписали мировую (1:1), после чего сильнее оказалась «Боавишта» РЖ (3:2).

    Отметим форварда Абнера Винисиуса. Именно его точный выстрел принес команде выход в финал турнира.

    В 5 своих последних матчах «Боавишта» РЖ выиграла трижды. Причем в этих поединках игроки команды наколотили 12 мячей при 12 же пропущенных.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Боавишта» РЖ выглядит достаточно неплохо. Да и мотивация дать бой гранду бразильского футбола у команды огромная.

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    Вот только поединки с «Ботафого» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей она выиграла всего однажды при 2 поражениях.

    Причем «Боавишта» РЖ в регулярном чемпионате минимально переиграла «Ботафого». Вот только в первом финальном матче ее ждал разгром.

    Нет сомнений, что гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Команда постарается сыграть как можно эффективнее на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Ботафого» выиграл в 5 своих последних матчах чемпионата штата

    • «Ботафого» не проигрывает в 9 матчах кряду

    • в первом финальном поединке победил «Ботафого» (4:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ботафого» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 9.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.04.

    Прогноз: «Ботафого» выглядит в разы мощнее соперника, которого уверенно обыграл в первой встрече.

    Номинальные хозяева нацелены выиграть чемпионат штата, а значит, будут максимально активны у ворот оппонента.

    Ставка: Фора «Ботафого» -2.5 за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить смогут оба соперника.

    Ставка: Обе забьют за 2.10

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    Ставка и прогноз на матч «Ботафого» — «Боавишта» РЖ с коэффициентом 3.20. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Ботафого» снова разгромит «Боавишту» РЖ
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