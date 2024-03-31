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    «Аугсбург» продлит свое победное шествие?

    «Аугсбург» — «Кельн». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 31 марта 2024 года

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    «Аугсбург»
    В 27-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле сыграет против «Кельна». Поединок состоится 31 марта и начнется в 16:30 по мск. «Аугсбург» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Марта 2024 года
    Аугсбург
  • Аугсбург
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    «Аугсбург»

    Турнирное положение: После 26 проведенных туров с 35 набранными очками «Аугсбург» засел на седьмой строке в таблице и на пять баллов отстает от пятой.

    Коллектив за всю дистанцию отпраздновал девять викторий, столько же встреч проиграл и расписал восемь мировых исходов, забил 43 мяча, а пропустил на гол меньше.

    Аугсбург — Кёльн: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом туре «фуггеры» на выезде смогли переиграть крепкий «Вольфсбург» со счетом 3:1. И эта виктория стала для них четвертой подряд в рамках чемпионата страны и пятой с учетом всех турниров.

    Не сыграют: Роберт Гумми, Эрмедин Демирович, Никлас Дорш, Рис Оксфорд и Рафаэль Фрамбергер пребывают в лазарете команды.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Состояние команды: «Аугсбург» к этой игре подходит в прекрасной форме, ведь он выиграл свои пять последних встреч, четыре из которых пришлись на чемпионат, где было пропущено всего два гола. А проиграла команда лишь раз за минувшие семь поединков Бундеслиги.

    «Кельн»

    Турнирное положение: В таблице немецкого первенства на текущий момент «Кельн» идет предпоследним, имея в активе 18 баллов и на очко отстает от зоны стыков.

    Коллектив смог в этом чемпионате отпраздновать всего три виктории за 26 матчей, девять раз сыграть вничью и 14 игр проиграть, разница мячей — 20:47.

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    • Последние матчи: Последний раз «козлы» в рамках Бундеслиги побеждали еще в начале февраля. После того они выдали 6-матчевую серию без побед, в которой поровну поделили мировые и фиаско. В прошлом туре было домашнее поражение от «РБ Лейпциг» со счетом 1:5.

    Не сыграют: Марк Ут и Лука Вальдшмидт пропустят этот поединок.

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    Состояние команды: «Кельн» к данному поединку подходит не в лучшем состоянии, имея сейчас 6-матчевую безвыигрышную серию, где он трижды проиграли и столько же встреч свел вничью. Однако в данном отрезке времени команда не смогла отличиться только в двух поединках, а в трех из них пропускала лишь по голу.

    Статистика для ставок

    • «Аугсбург» дома выиграл две из трех последних игр при одной ничьей

    • «Кельн» четыре минувшие гостевые встречи завершил миром

    • «Аугсбург» на своем поле проиграл «Кельну» в трех предыдущих матчах

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 1.85, победа «Кельна» — 4.45, ничья — 4.01.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.12 соответственно.

    Прогноз: «Аугсбург» сейчас пребывает куда в более лучшей форме, чем Кельн«, и наконец-то должен прервать серию домашних поражений против предстоящего противника.

    Рекомендуемая ставка: победа "Аугсбурга" за 1.85.

    Прогноз: И также от данной встречи не ждем голевой феерии, потому что данные клуба в своих последних отрезках забивал, как правило, немного.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.

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    Ставка и прогноз на матч «Аугсбург» — «Кельн» с коэффициентом 2.12. Дата матча: 31.03.2024. Прогнозы на футбол. «Аугсбург» продлит свое победное шествие?
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