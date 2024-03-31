В 27-м туре немецкой Бундеслиги «Аугсбург» на своем поле сыграет против «Кельна». Поединок состоится 31 марта и начнется в 16:30 по мск. «Аугсбург» — «Кельн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Аугсбург»

Турнирное положение: После 26 проведенных туров с 35 набранными очками «Аугсбург» засел на седьмой строке в таблице и на пять баллов отстает от пятой.

Коллектив за всю дистанцию отпраздновал девять викторий, столько же встреч проиграл и расписал восемь мировых исходов, забил 43 мяча, а пропустил на гол меньше.

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Последние матчи: В прошлом туре «фуггеры» на выезде смогли переиграть крепкий «Вольфсбург» со счетом 3:1. И эта виктория стала для них четвертой подряд в рамках чемпионата страны и пятой с учетом всех турниров.

Не сыграют: Роберт Гумми, Эрмедин Демирович, Никлас Дорш, Рис Оксфорд и Рафаэль Фрамбергер пребывают в лазарете команды.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Аугсбург» к этой игре подходит в прекрасной форме, ведь он выиграл свои пять последних встреч, четыре из которых пришлись на чемпионат, где было пропущено всего два гола. А проиграла команда лишь раз за минувшие семь поединков Бундеслиги.

«Кельн»

Турнирное положение: В таблице немецкого первенства на текущий момент «Кельн» идет предпоследним, имея в активе 18 баллов и на очко отстает от зоны стыков.

Коллектив смог в этом чемпионате отпраздновать всего три виктории за 26 матчей, девять раз сыграть вничью и 14 игр проиграть, разница мячей — 20:47.

Последние матчи: Последний раз «козлы» в рамках Бундеслиги побеждали еще в начале февраля. После того они выдали 6-матчевую серию без побед, в которой поровну поделили мировые и фиаско. В прошлом туре было домашнее поражение от «РБ Лейпциг» со счетом 1:5.

Не сыграют: Марк Ут и Лука Вальдшмидт пропустят этот поединок.

Состояние команды: «Кельн» к данному поединку подходит не в лучшем состоянии, имея сейчас 6-матчевую безвыигрышную серию, где он трижды проиграли и столько же встреч свел вничью. Однако в данном отрезке времени команда не смогла отличиться только в двух поединках, а в трех из них пропускала лишь по голу.

Статистика для ставок

«Аугсбург» дома выиграл две из трех последних игр при одной ничьей

«Кельн» четыре минувшие гостевые встречи завершил миром

«Аугсбург» на своем поле проиграл «Кельну» в трех предыдущих матчах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 1.85, победа «Кельна» — 4.45, ничья — 4.01.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.12 соответственно.

Прогноз: «Аугсбург» сейчас пребывает куда в более лучшей форме, чем Кельн«, и наконец-то должен прервать серию домашних поражений против предстоящего противника.

Рекомендуемая ставка: победа "Аугсбурга" за 1.85.

Прогноз: И также от данной встречи не ждем голевой феерии, потому что данные клуба в своих последних отрезках забивал, как правило, немного.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.