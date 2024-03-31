«Аугсбург»
Турнирное положение: После 26 проведенных туров с 35 набранными очками «Аугсбург» засел на седьмой строке в таблице и на пять баллов отстает от пятой.
Коллектив за всю дистанцию отпраздновал девять викторий, столько же встреч проиграл и расписал восемь мировых исходов, забил 43 мяча, а пропустил на гол меньше.
Аугсбург — Кёльн: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «фуггеры» на выезде смогли переиграть крепкий «Вольфсбург» со счетом 3:1. И эта виктория стала для них четвертой подряд в рамках чемпионата страны и пятой с учетом всех турниров.
Не сыграют: Роберт Гумми, Эрмедин Демирович, Никлас Дорш, Рис Оксфорд и Рафаэль Фрамбергер пребывают в лазарете команды.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Аугсбург» к этой игре подходит в прекрасной форме, ведь он выиграл свои пять последних встреч, четыре из которых пришлись на чемпионат, где было пропущено всего два гола. А проиграла команда лишь раз за минувшие семь поединков Бундеслиги.
«Кельн»
Турнирное положение: В таблице немецкого первенства на текущий момент «Кельн» идет предпоследним, имея в активе 18 баллов и на очко отстает от зоны стыков.
Коллектив смог в этом чемпионате отпраздновать всего три виктории за 26 матчей, девять раз сыграть вничью и 14 игр проиграть, разница мячей — 20:47.
Последние матчи: Последний раз «козлы» в рамках Бундеслиги побеждали еще в начале февраля. После того они выдали 6-матчевую серию без побед, в которой поровну поделили мировые и фиаско. В прошлом туре было домашнее поражение от «РБ Лейпциг» со счетом 1:5.
Не сыграют: Марк Ут и Лука Вальдшмидт пропустят этот поединок.
Состояние команды: «Кельн» к данному поединку подходит не в лучшем состоянии, имея сейчас 6-матчевую безвыигрышную серию, где он трижды проиграли и столько же встреч свел вничью. Однако в данном отрезке времени команда не смогла отличиться только в двух поединках, а в трех из них пропускала лишь по голу.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» дома выиграл две из трех последних игр при одной ничьей
- «Кельн» четыре минувшие гостевые встречи завершил миром
- «Аугсбург» на своем поле проиграл «Кельну» в трех предыдущих матчах
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аугсбурга» — 1.85, победа «Кельна» — 4.45, ничья — 4.01.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 2.12 соответственно.
- 1.78Крылья Советов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.83Сочи — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.85Спартак — Урал: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Аугсбург» сейчас пребывает куда в более лучшей форме, чем Кельн«, и наконец-то должен прервать серию домашних поражений против предстоящего противника.
Рекомендуемая ставка: победа "Аугсбурга" за 1.85.
Прогноз: И также от данной встречи не ждем голевой феерии, потому что данные клуба в своих последних отрезках забивал, как правило, немного.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.12.