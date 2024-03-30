«Боруссия» М
Турнирное положение: Нынешний сезон для «жеребят» складывается сложно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.
При этом «Боруссия» М вряд ли поборется за топ-6. Да и с надежностью тылов у команды складывается не очень: 50 пропущенных мячей.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Боруссия» М на ровном месте потерял очки в матче с «Хайденхаймом» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.
В паузу, связанную с матчами сборных, глабдахцы переиграли «Эйпен» в спарринге (2:0). А вот вылет из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2) стал шоком.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Вылет из Кубка больно ударил по амбициям команды. Впрочем, теперь можно сконцентрироваться исключительно на Бундеслиге.
Матчи против «Фрайбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М проиграла 1 раз при 4 ничьих.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, гладбахцы уже почти 3 года не обыгрывают «Фрайбург».
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Фрайбург» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Фрайбург» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и забивает команда нечасто: 36 мячей в 26 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Фрайбург» пал под натиском «Байера» (2:3).
В паузу на сборные команда провела контрольный поединок. «Фрайбург» не оставил шансов «Санкт-Галлену» (4:1).
А вот из Лиги Европы команда вылетела. Причем с треском — 0:5 от «Вест Хэма» после минимальной домашней виктории.
Не сыграют: Ноа Вайсхаупт — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фрайбург» явно не преуспевает. Команда вряд ли поднимется в топ-6.
Вот только оборона команды слишком часто допускает огрехи. Пропущено уже 48 мячей в 26 поединках чемпионата Германии.
Плюс ко всему, «Фрайбург» побеждает недостаточно часто. Сейчас в активе у команды всего лишь 9 побед.
Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Фрайбург» способен выдать отдельный яркий поединок.
Статистика для ставок
- Гладбахцы являются одной з самых миролюбивых команд лиги — 10 ничиьх
- «Жеребята» не обыгрывают «Фрайбург» почти 3 года
- Четыре последних очных встречи соперников завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.34.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.85Бристоль Сити — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно не преуспеют в плане реализации.
И те, и другие не блещут стабильностью, так что едва ли можно ожидать высокой общей результативности.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.
Ставка: Ничья за 3.86