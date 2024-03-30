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    Под знаком голевого минимализма

    «Боруссия» М — «Фрайбург». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Фрайбург»
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    Винченцо Грифо
    В рамках 27-го тура чемпионата Германии 30 марта пройдет матч «Боруссия» М — «Фрайбург». Начало — 17:30 (мск). «Боруссия» М — «Фрайбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Марта 2024 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Фрайбург Фрайбург
  • Фрайбург
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    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Нынешний сезон для «жеребят» складывается сложно. На текущий момент команда находится на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Боруссия» М вряд ли поборется за топ-6. Да и с надежностью тылов у команды складывается не очень: 50 пропущенных мячей.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Боруссия» М на ровном месте потерял очки в матче с «Хайденхаймом» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Боруссия» М добыла лишь 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    В паузу, связанную с матчами сборных, глабдахцы переиграли «Эйпен» в спарринге (2:0). А вот вылет из Кубка Германии от «Саарбрюккена» (1:2) стал шоком.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Состояние команды: Вылет из Кубка больно ударил по амбициям команды. Впрочем, теперь можно сконцентрироваться исключительно на Бундеслиге.

    Матчи против «Фрайбурга» для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Боруссия» М проиграла 1 раз при 4 ничьих.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и вообще, гладбахцы уже почти 3 года не обыгрывают «Фрайбург».

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Фрайбург» в нынешнем сезоне выступает на своем уровне. На текущий момент команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Фрайбург» уж слишком часто терпит поражения — 11 раз. Да и забивает команда нечасто: 36 мячей в 26 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда потерпела коллизию. «Фрайбург» пал под натиском «Байера» (2:3).

    В паузу на сборные команда провела контрольный поединок. «Фрайбург» не оставил шансов «Санкт-Галлену» (4:1).

    А вот из Лиги Европы команда вылетела. Причем с треском — 0:5 от «Вест Хэма» после минимальной домашней виктории.

    Не сыграют: Ноа Вайсхаупт — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Фрайбург» явно не преуспевает. Команда вряд ли поднимется в топ-6.

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    Вот только оборона команды слишком часто допускает огрехи. Пропущено уже 48 мячей в 26 поединках чемпионата Германии.

    Плюс ко всему, «Фрайбург» побеждает недостаточно часто. Сейчас в активе у команды всего лишь 9 побед.

    Наверняка гости будут стремиться разжиться очками. «Фрайбург» способен выдать отдельный яркий поединок.

    Статистика для ставок

    • Гладбахцы являются одной з самых миролюбивых команд лиги — 10 ничиьх

    • «Жеребята» не обыгрывают «Фрайбург» почти 3 года

    • Четыре последних очных встречи соперников завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» М — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.36. Ничья оценена в 3.86, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.70 и 2.34.

    Прогноз: Обе команды на данном отрезке не впечатляют, так что явно не преуспеют в плане реализации.

    И те, и другие не блещут стабильностью, так что едва ли можно ожидать высокой общей результативности.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке не будет победителя.

    Ставка: Ничья за 3.86

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    Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Фрайбург» с коэффициентом 2.34. Дата матча: 30.03.2024. Прогнозы на футбол. Под знаком голевого минимализма
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