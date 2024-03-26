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    Ирландцам ничего не светит?!

    Ирландия — Швейцария. Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2024 года

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    Ирландия
    В рамках международного товарищеского поединка 26 марта пройдет матч Ирландия — Швейцария. Начало — 22:45 (мск). Ирландия — Швейцария: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2024 года
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    Ирландия

    Турнирное положение: «Айриши» свой последний отбор на Евро провели крайне неудачно. Команда не сумела запрыгнуть даже в тройку лидеров своей группы.

    При этом Ирландия заняла 4 место в своей отборочной группе. В 8 матчах она сумела победить всего лишь дважды.

    Ирландия — Швейцария: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда сыграла вничью. Ирландия в спарринге расписала мировую с Бельгией (0:0).

    До того команда не смогла переиграть сборную Новой Зеландии (1:1). А вот голландцам «айриши» уступили (0:1).

    В 5 последних матчах команда выиграла всего однажды. В них Ирландия забила 5 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь выгодно. При этом Ирландия забивает с заметной натугой.

    А вот оборона команды частенько совершает результативные сбои. В 10 матчах отбора в воротах ирландцев побывало 10 мячей.

    И уж совсем очевидно, что Ирландия постарается сыграть как можно активнее в атаке. «Айриши» способны дать бой швейцарцам.

    Швейцария

    Турнирное положение: Эта сборная снова успешно квалифицировалась на чемпионат Европы. Швейцария пропустила вперед только сборную Румынии.

    В своей отборочной группе команда выступила относительно неплохо. Швейцария финишировала на 2 месте, уступив всего однажды.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда не сумела победить. В контрольном поединке Швейцария расписала мировую с датчанами (0:0).

    До того команда минимально уступила румынам. Да и поединок со сборной Косово принес лишь ничью (1:1).

    Вот только атака команды выглядит не столь уверенно. В 5 своих последних поединках Швейцария забила 5 мячей.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Результаты последних матчей команды явно удручили. В 5 своих последних матчах команда оставалась без побед.

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    Главным бичом команды является отсутствие стабильности в игре и результатах. Да и с креативом в атаке складывается не так, чтобы очень.

    Поединки с ирландцами для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных свиданий соперники по разу огорчили друг друга.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать первым номером. Швейцария постарается наконец-то преуспеть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Швейцария не знает радости 5 матчей кряду

    • Ирландия не выигрывала в 3 своих последних матчах

    • Ирландия в своей отборочной группе добыла всего 2 виктории

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.13. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.42.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.21 и 1.65.

    Прогноз: Швейцария выглядит сильнее оппонента, и наверняка будет активно атаковать.

    «Айриши» крайне нестабильны, да и вообще испытывают сложности в организации игры.

    Ставка: Победа Швейцарии за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют 2 и более мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.21

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    Ставка и прогноз на матч Ирландия — Швейцария с коэффициентом 2.13. Дата матча: 26.03.2024. Прогнозы на футбол. Ирландцам ничего не светит?!
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