«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» в нынешнем сезоне выступает довольно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции МЛС.
При этом «Ванкувер Уайткэпс» в 3 матчах набрал 7 очков. В них игроки команды отличились 6 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда победила. «Ванкувер Уайткэпс» уверенно расправился с «Далласом» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 2 виктории при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Причем не так давно команда переиграла еще и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:0). Так что с моральным духом полный порядок.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма выгодно. Да и в случае виктории есть шанс подняться в лидеры.
Против «Реал Солт-Лейк» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков «Ванкувер Уайткэпс» выиграл и проиграл по 2 раза.
Наверняка «Ванкувер Уайткэпс» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и соперник нынче выглядит не столь монолитно.
«Реал Солт-Лейк»
Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице Западной конференции МЛС.
Причем «Реал Солт-Лейк» пока выиграл всего 1 раз в чемпионате. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 4 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Реал Солт-Лейк» уступил «Колорадо Рэпидс» (1:2).
Причем до того команда не оставила шансов «Лос-Анджелесу». «Короли» забили три безответных мяча в ворота соперника.
Вообще, «Реал Солт-Лейк» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и оборона частенько дает сбои.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Реал Солт-Лейк» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да и сама игра вызывает явные вопросы.
Основная надежда в атаке возложена на Кристиана Аранго. Колумбиец пока что отличился всего 2 забитыми мячами.
При этом «Реал Солт-Лейк» в двух последних матчах обыграл ванкуверцев. Причем оба поединка завершились со счетом 2:1.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Реал Солт-Лейк» явно будет искать в контригре.
Статистика для ставок
- «Ванкувер Уайткэпс» в случае победы поравняется с лидером конференции
- «Ванкувер Уайткэпс» пока еще не проигрывал в чемпионате
- последняя очная встреча соперников победой «Реал Солт-Лейк» (2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 4.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.
«Ванкувер Уайткэпс» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, и может преуспеть в плане реализации.
Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» в 1 тайме за 2.34.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.23