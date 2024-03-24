В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк». Начало — 02:30 (мск). «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» в нынешнем сезоне выступает довольно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции МЛС.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» в 3 матчах набрал 7 очков. В них игроки команды отличились 6 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда победила. «Ванкувер Уайткэпс» уверенно расправился с «Далласом» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 2 виктории при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Причем не так давно команда переиграла еще и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:0). Так что с моральным духом полный порядок.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма выгодно. Да и в случае виктории есть шанс подняться в лидеры.

Против «Реал Солт-Лейк» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков «Ванкувер Уайткэпс» выиграл и проиграл по 2 раза.

Наверняка «Ванкувер Уайткэпс» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и соперник нынче выглядит не столь монолитно.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице Западной конференции МЛС.

Причем «Реал Солт-Лейк» пока выиграл всего 1 раз в чемпионате. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 4 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Реал Солт-Лейк» уступил «Колорадо Рэпидс» (1:2).

Причем до того команда не оставила шансов «Лос-Анджелесу». «Короли» забили три безответных мяча в ворота соперника.

Вообще, «Реал Солт-Лейк» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и оборона частенько дает сбои.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Реал Солт-Лейк» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

Основная надежда в атаке возложена на Кристиана Аранго. Колумбиец пока что отличился всего 2 забитыми мячами.

При этом «Реал Солт-Лейк» в двух последних матчах обыграл ванкуверцев. Причем оба поединка завершились со счетом 2:1.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Реал Солт-Лейк» явно будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Ванкувер Уайткэпс» в случае победы поравняется с лидером конференции

«Ванкувер Уайткэпс» пока еще не проигрывал в чемпионате

последняя очная встреча соперников победой «Реал Солт-Лейк» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 4.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

«Ванкувер Уайткэпс» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, и может преуспеть в плане реализации.

Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» в 1 тайме за 2.34.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.23