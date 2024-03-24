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    «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк». Ставка (к. 2.34) и прогноз на футбол, МЛС, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»
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    «Реал Солт-Лейк»
    В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк». Начало — 02:30 (мск). «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года
    Ванкувер Уайткэпс
  • Ванкувер
    •  Ванкувер Уайткэпс 02:30 Реал Солт Лэйк Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
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    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» в нынешнем сезоне выступает довольно продуктивно. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Западной конференции МЛС.

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» в 3 матчах набрал 7 очков. В них игроки команды отличились 6 точными выстрелами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда победила. «Ванкувер Уайткэпс» уверенно расправился с «Далласом» (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл 2 виктории при 1 поражении. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Причем не так давно команда переиграла еще и «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (2:0). Так что с моральным духом полный порядок.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма выгодно. Да и в случае виктории есть шанс подняться в лидеры.

    Против «Реал Солт-Лейк» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних очных поединков «Ванкувер Уайткэпс» выиграл и проиграл по 2 раза.

    Наверняка «Ванкувер Уайткэпс» постарается воспользоваться фактором своего поля. Да и соперник нынче выглядит не столь монолитно.

    «Реал Солт-Лейк»

    Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 8 месте в таблице Западной конференции МЛС.

    Причем «Реал Солт-Лейк» пока выиграл всего 1 раз в чемпионате. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 4 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла разжиться очками. «Реал Солт-Лейк» уступил «Колорадо Рэпидс» (1:2).

    Причем до того команда не оставила шансов «Лос-Анджелесу». «Короли» забили три безответных мяча в ворота соперника.

    Вообще, «Реал Солт-Лейк» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и оборона частенько дает сбои.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Реал Солт-Лейк» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да и сама игра вызывает явные вопросы.

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    Основная надежда в атаке возложена на Кристиана Аранго. Колумбиец пока что отличился всего 2 забитыми мячами.

    При этом «Реал Солт-Лейк» в двух последних матчах обыграл ванкуверцев. Причем оба поединка завершились со счетом 2:1.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои шансы «Реал Солт-Лейк» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер Уайткэпс» в случае победы поравняется с лидером конференции

    • «Ванкувер Уайткэпс» пока еще не проигрывал в чемпионате

    • последняя очная встреча соперников победой «Реал Солт-Лейк» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.81. Ничья оценена в 3.96, а победа оппонента — в скромные 4.05.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.64 и 2.27.

    Прогноз: Хозяева весьма неплохо выглядят в атаке, да и вообще, смотрятся сильнее соперника.

    «Ванкувер Уайткэпс» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, и может преуспеть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» в 1 тайме за 2.34.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито менее 2 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.23

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Реал Солт-Лейк» с коэффициентом 2.34. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ванкувер» поравняться с лидером?
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