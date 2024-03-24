ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СербияИгра в поддавки. Сборная России в большинстве разгромила экспериментальную команду Сербии «Копенгаген»В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии Дэнни ДринкуотерКаррик, Бентли, Хадсон-Одои и еще 5 игроков, которые отказались играть за сборную Англии
  • 13:18
    • Сафонов покинул расположение сборной России
    Все новости спорта

    «Атланта Юнайтед» продолжит свой успешный сериал

    «Торонто» — «Атланта Юнайтед». Ставка (к. 3.09) и прогноз на футбол, МЛС, 24 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Атланта Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торонто»
    В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Торонто» — «Атланта Юнайтед». Начало — 02:30 (мск). «Торонто» — «Атланта Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года

    «Торонто»

    Турнирное положение: «Торонто» в нынешнем сезоне стартовал вполне прилично. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

    При этом «Торонто» в 4 матчах набрал 7 очков. Вот только в этих поединках игроки команды отличились всего 3 точными выстрелами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Торонто» уступил «Нью-Йорк Сити» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торонто» добыл 2 победы при одной неудаче. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Причем до последнего поражения «Торонто» переиграл «Шарлотт». Виктория вышла минимальной, а единственный мяч забил опытный Лоренцо Инсинье.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и атака явно не блещет результативностью.

    Против «Атланты Юнайтед» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.

    Наверняка «Торонто» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде улучшать свою атакующую статистику. Ау, Инсинье!

    «Атланта Юнайтед»

    Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» в нынешнем сезоне не особо впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 7 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

    Причем «Атланта Юнайтед» выиграла в 2 матчах из трех. Да и забила команда 6 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

  • В погоне за драмой. Пять захватывающих титульных гонок в Европе, от Дании до Болгарии
  • Нескольких титанических противостояний, которые ускользнули от внимания публики
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Атланта Юнайтед» уверенно переиграла «Орландо Сити» (2:0).

    Причем до того команда разгромила «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Так что моральный подъем налицо!

    Вообще, «Атланта Юнайтед» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и потенциал у команды весьма серьезный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Атланта Юнайтед» вполне способна претендовать на высокие места. Да и результаты команды идут в гору.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Причем команда победила 2 своих последних поединках. Да и в этой встрече гости уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

    При этом «Атланта Юнайтед» проиграла лишь «Коламбус Крю» (0:1). Впрочем, та коллизия вряд ли может считаться показательной.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои возможности «Атланта Юнайтед» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Торонто» в 4 матчах МЛС забил всего 3 мяча

    • последняя очная встреча соперников завершилась мировой (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: Гости наверняка снова постараются преуспеть в плане реализации.

    «Торонто» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда предпочтительнее оппонента.

    Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 3.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.38

    Ещё прогнозы на спорт
    2.54
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Азербайджан U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Черногория U21 — Армения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рублев — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ЦСКА — Бунедкор
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Албания U21 — Финляндия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Касаткина — Лю
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Векич — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Шаповалов — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Маррей — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Словения U21 — Босния и Герцеговина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Марино U21 — Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Атланта Юнайтед» с коэффициентом 3.09. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Атланта Юнайтед» продолжит свой успешный сериал
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры