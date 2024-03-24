В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Торонто» — «Атланта Юнайтед». Начало — 02:30 (мск). «Торонто» — «Атланта Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: «Торонто» в нынешнем сезоне стартовал вполне прилично. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Восточной конференции.

При этом «Торонто» в 4 матчах набрал 7 очков. Вот только в этих поединках игроки команды отличились всего 3 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда проиграла. «Торонто» уступил «Нью-Йорк Сити» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торонто» добыл 2 победы при одной неудаче. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Причем до последнего поражения «Торонто» переиграл «Шарлотт». Виктория вышла минимальной, а единственный мяч забил опытный Лоренцо Инсинье.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и атака явно не блещет результативностью.

Против «Атланты Юнайтед» команда традиционно играет сложно. Из 5 последних поединков соперники по разу огорчили друг друга.

Наверняка «Торонто» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде улучшать свою атакующую статистику. Ау, Инсинье!

«Атланта Юнайтед»

Турнирное положение: «Атланта Юнайтед» в нынешнем сезоне не особо впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 7 месте в таблице Восточной конференции МЛС.

Причем «Атланта Юнайтед» выиграла в 2 матчах из трех. Да и забила команда 6 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три очка. «Атланта Юнайтед» уверенно переиграла «Орландо Сити» (2:0).

Причем до того команда разгромила «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). Так что моральный подъем налицо!

Вообще, «Атланта Юнайтед» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Да и потенциал у команды весьма серьезный.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Атланта Юнайтед» вполне способна претендовать на высокие места. Да и результаты команды идут в гору.

Причем команда победила 2 своих последних поединках. Да и в этой встрече гости уж точно не собираются отсиживаться в обороне.

При этом «Атланта Юнайтед» проиграла лишь «Коламбус Крю» (0:1). Впрочем, та коллизия вряд ли может считаться показательной.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои возможности «Атланта Юнайтед» явно будет искать в контригре.

Статистика для ставок

«Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч

«Торонто» в 4 матчах МЛС забил всего 3 мяча

последняя очная встреча соперников завершилась мировой (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.17. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: Гости наверняка снова постараются преуспеть в плане реализации.

«Торонто» имеет проблемы в атаке, да и по игре гости выглядят куда предпочтительнее оппонента.

Ставка: Победа «Атланты Юнайтед» за 3.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.38