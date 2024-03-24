«Сент-Луис Сити»
Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» в нынешнем сезоне стартовал не столь успешно. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Западной конференции.
При этом «Сент-Луис Сити» в 4 матчах набрал всего лишь 6 зачетных баллов. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Сент-Луис Сити» расписал мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 результативными ударами при 7 пропущенных мячах.
Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Более того, «Сент-Луис Сити» в двух последних встречах сыграл вничью.
Не сыграют: Нжабуло Блом — травмирован.
Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и оборонительные редуты допускали слишком много ошибок.
Зато «Сент-Луис Сити» еще не потерпел ни одного поражения. Да и на своем поле команда традиционно выглядит неплохо.
Наверняка «Сент-Луис Сити» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде вставать на победный путь!
«ДС Юнайтед»
Турнирное положение: Старт чемпионата «ДС Юнайтед» вряд ли может записать себе в актив. Ныне команда находится на скромной 9 позиции.
Причем «ДС Юнайтед» выиграл всего лишь в одном матче из 4. Да и забила команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть хотя бы балл. «ДС Юнайтед» в родных стенах уступил «Интеру Майами» (1:3).
Причем в том поединке команда быстро открыла счет. Однако во втором тайме дубль Луиса Суареса оставил ее без очковых завоеваний.
Вообще, «ДС Юнайтед» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Между тем, стабильности команде явно недостает.
Не сыграют: Педро Сантуш — дисквалифицирован.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «ДС Юнайтед» вполне способен подняться на несколько строчек вверх. Вот только нужно наладить игру в обороне.
Причем команда не побеждала в 3 своих последних поединках. Да и вообще, очки «ДС Юнайтед» даются с заметным скрипом.
При этом «ДС Юнайтед» явно постарается зацепиться за очки в этом поединке. К тому же в последней выездной встрече команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «ДС Юнайтед» явно будет искать возможности для контрвыпадов.
Статистика для ставок
- «ДС Юнайтед» выиграл в 1 матчах чемпионата из 4
- «Сент-Луис Сити» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате
- «Сент-Луис Сити» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.52.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, что и докажут на поле.
«Сент-Луис Сити» по игре гости выглядит куда предпочтительнее столь нестабильного соперника.
Ставка: Победа «Сент-Луис Сити» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет только одна команда.
Ставка: Обе не забьют за 2.25