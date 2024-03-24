В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Сент-Луис Сити» — «ДС Юнайтед». Начало — 03:30 (мск). «Сент-Луис Сити» — «ДС Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» в нынешнем сезоне стартовал не столь успешно. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Западной конференции.

При этом «Сент-Луис Сити» в 4 матчах набрал всего лишь 6 зачетных баллов. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Сент-Луис Сити» расписал мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 результативными ударами при 7 пропущенных мячах.

Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Более того, «Сент-Луис Сити» в двух последних встречах сыграл вничью.

Не сыграют: Нжабуло Блом — травмирован.

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Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и оборонительные редуты допускали слишком много ошибок.

Зато «Сент-Луис Сити» еще не потерпел ни одного поражения. Да и на своем поле команда традиционно выглядит неплохо.

Наверняка «Сент-Луис Сити» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде вставать на победный путь!

«ДС Юнайтед»

Турнирное положение: Старт чемпионата «ДС Юнайтед» вряд ли может записать себе в актив. Ныне команда находится на скромной 9 позиции.

Причем «ДС Юнайтед» выиграл всего лишь в одном матче из 4. Да и забила команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть хотя бы балл. «ДС Юнайтед» в родных стенах уступил «Интеру Майами» (1:3).

Причем в том поединке команда быстро открыла счет. Однако во втором тайме дубль Луиса Суареса оставил ее без очковых завоеваний.

Вообще, «ДС Юнайтед» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Между тем, стабильности команде явно недостает.

Не сыграют: Педро Сантуш — дисквалифицирован.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «ДС Юнайтед» вполне способен подняться на несколько строчек вверх. Вот только нужно наладить игру в обороне.

Причем команда не побеждала в 3 своих последних поединках. Да и вообще, очки «ДС Юнайтед» даются с заметным скрипом.

При этом «ДС Юнайтед» явно постарается зацепиться за очки в этом поединке. К тому же в последней выездной встрече команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «ДС Юнайтед» явно будет искать возможности для контрвыпадов.

Статистика для ставок

«ДС Юнайтед» выиграл в 1 матчах чемпионата из 4

«Сент-Луис Сити» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате

«Сент-Луис Сити» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.52.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, что и докажут на поле.

«Сент-Луис Сити» по игре гости выглядит куда предпочтительнее столь нестабильного соперника.

Ставка: Победа «Сент-Луис Сити» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет только одна команда.

Ставка: Обе не забьют за 2.25