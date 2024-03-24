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    «ДС Юнайтед» ждет коллизия?

    «Сент-Луис Сити» — «ДС Юнайтед». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, МЛС, 24 марта 2024 года

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    «ДС Юнайтед»
    В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Сент-Луис Сити» — «ДС Юнайтед». Начало — 03:30 (мск). «Сент-Луис Сити» — «ДС Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года

    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: «Сент-Луис Сити» в нынешнем сезоне стартовал не столь успешно. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы Западной конференции.

    При этом «Сент-Луис Сити» в 4 матчах набрал всего лишь 6 зачетных баллов. В этих поединках игроки команды отличились 8 точными выстрелами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась одним пунктом. «Сент-Луис Сити» расписал мировую с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Луис Сити» добыл всего лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 8 результативными ударами при 7 пропущенных мячах.

    Причем команда не проигрывала в 3 своих последних матчах. Более того, «Сент-Луис Сити» в двух последних встречах сыграл вничью.

    Не сыграют: Нжабуло Блом — травмирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда не особо впечатлила. Да и оборонительные редуты допускали слишком много ошибок.

    Зато «Сент-Луис Сити» еще не потерпел ни одного поражения. Да и на своем поле команда традиционно выглядит неплохо.

    Наверняка «Сент-Луис Сити» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде вставать на победный путь!

    «ДС Юнайтед»

    Турнирное положение: Старт чемпионата «ДС Юнайтед» вряд ли может записать себе в актив. Ныне команда находится на скромной 9 позиции.

    Причем «ДС Юнайтед» выиграл всего лишь в одном матче из 4. Да и забила команда 6 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла добыть хотя бы балл. «ДС Юнайтед» в родных стенах уступил «Интеру Майами» (1:3).

    Причем в том поединке команда быстро открыла счет. Однако во втором тайме дубль Луиса Суареса оставил ее без очковых завоеваний.

    Вообще, «ДС Юнайтед» весьма неплохо выглядит в плане реализации. Между тем, стабильности команде явно недостает.

    Не сыграют: Педро Сантуш — дисквалифицирован.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «ДС Юнайтед» вполне способен подняться на несколько строчек вверх. Вот только нужно наладить игру в обороне.

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    Причем команда не побеждала в 3 своих последних поединках. Да и вообще, очки «ДС Юнайтед» даются с заметным скрипом.

    При этом «ДС Юнайтед» явно постарается зацепиться за очки в этом поединке. К тому же в последней выездной встрече команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. «ДС Юнайтед» явно будет искать возможности для контрвыпадов.

    Статистика для ставок

    • «ДС Юнайтед» выиграл в 1 матчах чемпионата из 4

    • «Сент-Луис Сити» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате

    • «Сент-Луис Сити» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сент-Луис Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.74, а победа оппонента — в скромные 3.52.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

    Прогноз: Хозяева выглядят явно сильнее соперника, что и докажут на поле.

    «Сент-Луис Сити» по игре гости выглядит куда предпочтительнее столь нестабильного соперника.

    Ставка: Победа «Сент-Луис Сити» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сможет только одна команда.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «ДС Юнайтед» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «ДС Юнайтед» ждет коллизия?
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