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    «Нэшвилл» снова сыграет вничью?

    «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл». Ставка (к. 4.40) и прогноз на чемпионат МЛС

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»
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    «Лос-Анджелес» забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Нэшвилла» в рамках очередного матча регулярного чемпионата МЛС. Игра пройдет 24 марта, начало — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года
    Лос-Анджелес
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    «Лос-Анджелес»

    Турнирное положение: «Лос-Анджелес» занимает десятое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе четыре очка после четырех матчей.

    Последние матчи: в конце прошлой недели калифорнийцы проиграли на поле «Миннесоты», а перед этим была ничья со «Спортинг Канзас-Сити».

    Лос-Анджелес — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: Лоренцо Деллавалле, Омар Кампос и Натан Ордас.

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    Состояние команды: «Лос-Анджелес» начал сезон с домашней победы над «Сиэтл Саундерс», после чего потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

    Самое печальное, что в трех предыдущих матчах команда Стива Черандоло не забила ни одного мяча. С такой игрой в атаке будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» находится на восьмой строчке в Восточной конференции, набрав в четырех матчах шесть очков.

    Последние матчи: на прошлой неделе «Нэшвилл» вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв по сумме двух матчей «Интер Майами». Защита «музыкантов» не справилась с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

    Но уже через несколько дней команда Гари Смита выиграла на своем поле у «Шарлотт» (2:1) в рамках МЛС. Это указывает на то, что в физическом плане у нее точно все в порядке.

    Не сыграют: Рандал Леал, Уолкер Циммерман, Анибал Годой и Джейкоб Шаффелбург.

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    Состояние команды: в отличие от «Лос-Анджелеса», «Нэшвилл» еще ни разу не проигрывал в текущей регулярке. Правда, в трех случаях из четырех была зафиксирована ничья.

    Также стоит отметить, что «Нэшвилл» солидно выглядел в матчах против «Интер Майми», несмотря на итоговый результат.

    Статистика для ставок

    • «Лос-Анджелес» забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах

    • Четыре из семи недавних матчей с участием «Нэшвилла» завершились вничью

    • Во всех пяти предыдущих матчах «Нэшвилла» зашла ставка на «обе забьют»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Нэшвилла» — за 6.80.

    Прогноз: все-таки хозяев сложно назвать столь уж явным фаворитом. В том числе из-за того, что «Лос-Анджелес» выиграл лишь один из трех предыдущих матчей против «Нэшвилла». Скорее всего, команды распишут мировую в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 4.40.

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    Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» с коэффициентом 4.40. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Нэшвилл» снова сыграет вничью?
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