«Лос-Анджелес»
Турнирное положение: «Лос-Анджелес» занимает десятое место в таблице Западной конференции, имея в своем активе четыре очка после четырех матчей.
Последние матчи: в конце прошлой недели калифорнийцы проиграли на поле «Миннесоты», а перед этим была ничья со «Спортинг Канзас-Сити».
Лос-Анджелес — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Лоренцо Деллавалле, Омар Кампос и Натан Ордас.
Состояние команды: «Лос-Анджелес» начал сезон с домашней победы над «Сиэтл Саундерс», после чего потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.
Самое печальное, что в трех предыдущих матчах команда Стива Черандоло не забила ни одного мяча. С такой игрой в атаке будет сложно рассчитывать на что-то серьезное.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» находится на восьмой строчке в Восточной конференции, набрав в четырех матчах шесть очков.
Последние матчи: на прошлой неделе «Нэшвилл» вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ, проиграв по сумме двух матчей «Интер Майами». Защита «музыкантов» не справилась с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Но уже через несколько дней команда Гари Смита выиграла на своем поле у «Шарлотт» (2:1) в рамках МЛС. Это указывает на то, что в физическом плане у нее точно все в порядке.
Не сыграют: Рандал Леал, Уолкер Циммерман, Анибал Годой и Джейкоб Шаффелбург.
Состояние команды: в отличие от «Лос-Анджелеса», «Нэшвилл» еще ни разу не проигрывал в текущей регулярке. Правда, в трех случаях из четырех была зафиксирована ничья.
Также стоит отметить, что «Нэшвилл» солидно выглядел в матчах против «Интер Майми», несмотря на итоговый результат.
Статистика для ставок
- «Лос-Анджелес» забил лишь два мяча в четырех предыдущих матчах
- Четыре из семи недавних матчей с участием «Нэшвилла» завершились вничью
- Во всех пяти предыдущих матчах «Нэшвилла» зашла ставка на «обе забьют»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.47, ничью букмекеры предлагают за 4.40, а победу «Нэшвилла» — за 6.80.
Прогноз: все-таки хозяев сложно назвать столь уж явным фаворитом. В том числе из-за того, что «Лос-Анджелес» выиграл лишь один из трех предыдущих матчей против «Нэшвилла». Скорее всего, команды распишут мировую в предстоящей игре.
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Рекомендуемая ставка: ничья за 4.40.