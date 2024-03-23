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    Чья победная серия подойдет к концу?

    Словакия — Австрия. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Австрия
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    Австрия — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Словакия — Австрия. Начало — 20:00 (мск). Словакия — Австрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 20:00 Австрия Австрия
  • Вена
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    Словакия

    Турнирное положение: Словакия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту в группе.

    По итогам 10 матчей команда одержала семь побед, один раз сыграла вничью и в двух случаях проиграла, уступив победителю секстету Португалии восемь очков.

    Словакия — Австрия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче одержала победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в рамках отбора на Евро-2024.

    Этот успех продлил победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на квалификацию континентального первенства.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: Милан Шкриняр и Денис Вавро травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех из пяти матчей (все — в рамках отбора на Евро-2024) Словакия одержала победы при лишь одном поражении.

    Очевидно, что такая форма обещает хозяевам неплохие шансы на успех, хотя уровень соперника, конечно, обещает сложности в достижении такого результата.

    Лукаш Гараслин — лучший бомбардир команды в отборе на Евро-2024 с тремя голами.

    Австрия

    Турнирное положение: Австрия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря второму месту группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 19 очков и уступила победителю квинтета Бельгии на один балл, а также опередив ближайшего преследователя Швецию на девять пунктов.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи совершила мини-сенсацию, обыграв Германию (2:0).

    Эта победа стала третьей кряду для коллектива в матчах, которые пришлись на отбор континентального первенства и товарищеские встречи.

    Не сыграют: Давид Алаба, Манприт Саркария и Марко Арнаутович травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 12 последних матчах Австрия потерпела лишь одно поражение при девяти победах и двух ничьих.

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    Очевидно, что такая форма обещает коллективу неплохие шансы на успех, хотя уровень соперника, конечно, обещает сложности в достижении такого результата.

    Михаэль Грегорич — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат Европы с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Словакии было забито больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Австрия не пропускала

    • в девяти из 12 последних матчей Австрия выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.30, победа Словакии — в 3.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов. Во всех этих играх они забивали минимум два гола.

    При трех последних матчах гостей было забито меньше 2,5 голов, но в товарищеской игре они могут действовать более раскованно.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что Австрия выиграет, ведь в девяти из 12 последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: Австрия выиграет за 2.30.

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    Ставка и прогноз на матч Словакия — Австрия с коэффициентом 2.25. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Чья победная серия подойдет к концу?
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