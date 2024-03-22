В рамках квалификации на Молодежный чемпионат Европы 22 марта пройдет матч Черногория U21 — Армения U21. Начало — 17:00 (мск). Черногория U21 — Армения U21: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Черногория U21

Турнирное положение: В нынешней квалификации черногорцы явно не преуспевают. Команда осела на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Черногория U21 выиграл лишь в 1 поединке из 3. Да и забила команда всего лишь 3 мяча в ворота соперников.

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Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Черногорцы по всем статьям уступили албанским одногодкам (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах Черногория U21 добыла лишь одну победу. Забила в этих поединках команда 2 мяча при 9 пропущенных.

Свою единственную викторию в нынешней квалификации команда добыла над как раз над армянами. Причем единственный мяч был забит в самой концовке встречи.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядит весьма посредственно. Да и с реализацией у черногорцев огромнейшие сложности.

Тем не менее, потенциально команда способна подняться повыше в таблице. Да и математические шансы на одно из первых мест еще имеются.

И уж совсем очевидно, что Черногория U21 будет действовать с позиции силы. Хозяева выглядят монолитнее нестабильного оппонента.

Армения U21

Турнирное положение: Армянская молодежка нынешний отбор откровенно проваливает. В 6 матчах она добыла всего 1 балл.

Причем Армения U21 в 6 поединках квалификации забила всего лишь 1 мяч. А вот в свои ворота команда пропустила уже 16 раз.

Последние матчи: в своем последнем матче команда была полностью деклассирована. Армяне пропустили 6 безответных мячей от финнов.

До того команда уступила еще и швейцарцам (0:5). Да и вообще, не забивала армянская молодежка уже 5 матчей кряду.

Зато с теми же швейцарцами Армения U21 и взяла свое единственный балл. Команда не дала себя обыграть столь крепкому сопернику (0:0).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем состоянии Армения U21 едва ли будет претендовать на что-то. Да и вообще, оборона команды уж слишком хлипкая.

Причем главным бичом команды можно считать слабый уровень реализации. Да и вообще, голы даются команде со скрипом.

Матчи против черногорцев для команды традиционно складываются непросто. Из трех очных поединков Армения U21 выиграла 1 раз при 1 поражении.

И уж совсем очевидно, что гости будут стараться зацепиться за очки. Армяне еще не сказали своего последнего слова в текущем отборе.

Статистика для ставок

Армения U21 в 6 матчах отбора забила всего 1 мяч

Черногория U21 последний раз уступила армянам почти 13 лет назад

Черногорцы в среднем забивают 1 гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Черногория U21 — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.70, а победа оппонента — в скромные 7.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.71 и 2.11.

Прогноз: Обе команды испытывают заметные сложности с реализацией голевых моментов.

И те, и другие в нынешней квалификации явно не преуспевают, так что и в этой встрече будут осторожничать.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.11.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.41