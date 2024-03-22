22 марта в американском городе Харрисон пройдет товарищеский матч, в котором сборная Гватемалы сыграет против команды Эквадора. Начало — в 03:30 по мск. Гватемала — Эквадор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гватемала

Положение в рейтинге: Сборная Гватемалы — это середняк зоны Северной Америки и КОНКАКАФ, занимающая сейчас 109 место в рейтинге ФИФА.

Команда никогда не квалифицировалась на чемпионат мира, но раз выиграла континентальное первенство. Правда, это было аж в далеком 1967 году.

Последние матчи: Гватемальцы прошлый раз выходили на поле в январе этого года, проиграв тогда в товарняке Исландии со счетом 0:1. И тот поединок стал для них третьим кряду, в котором они не смогли забить.

Не сыграют: Почти все основные игроки получили вызов на этот матч.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К этому поединку национальная команда Гватемалы подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период она смогла дважды сыграть вничью и три раза уступала. Выиграть же коллектив смог только один матч из восьми предыдущих, одолев Сальвадор 2:0 в сентябре прошлого года.

Эквадор

Положение в рейтинге: Сборная Эквадора — это представитель зоны Южная Америка. На текущий момент команда в мировом рейтинге идет на 32 месте.

Коллектив четыре раза пробивался в финальную часть чемпионатов мира и дважды в своей истории занимал четвертое место на континентальном первенстве.

Последние матчи: Свой последний поединок «трехцветные» провели еще в ноябре 2023 года. И тогда они дома обыграли Чили со счетом 1:0 в отборе к ЧМ-2026, где после шести туров идут на пятой строке. А немногим ранее эквадорцы сыграли вничью 0:0 на выезде с Венесуэлой.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К предстоящему поединку национальная команда Эквадора подходит с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой добилась трех викторий и дважды расписала мировые. Проиграла же команда только раз за минувшие девять встреч и смогла победить в шести из них в этот период времени.

Статистика для ставок

Гватемала победила всего в одном поединке из восьми предыдущих

Эквадор выиграл шесть игр из девяти последних

В истории противостоянии этих команд было два матча, оба которых выиграл Эквадор по 2:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Эквадора — 1.18, победа Гватемалы — 15.00, ничья — 6.55.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: Эквадор в этом матче выступает в роли безоговорочного фаворита, но вряд ли он уж много забьет Гватемале, ведь он совсем не блещет результативностью, а гватемальцы вообще забивают редко в ворота превосходящего их соперника.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3,0 за 1.78.

Прогноз: И так как ранее оба очных поединка этих сборных завершились со счетом 2:0 в пользу Эквадора, именно на такой исход и ставим здесь еще.

Ставка: победа Эквадора со счетом 2:0 за 5.00.