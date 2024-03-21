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    Обыграет ли молодежка Шотландии Казахстан?

    Шотландия (U21) — Казахстан (U21). Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, отбор к молодежному ЧЕ, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шотландия (U21) — Казахстан (U21)
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    Шотландия — фаворит матча
    Молодежная сборная Шотландии (U21) сыграет против сверстников из Казахстана (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 21 марта и начнется в 22:00 по мск. Шотландия (U21) — Казахстан (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B 21 Марта 2024 года
    Шотландия U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    •  Шотландия U21 22:00 Казахстан U21 Казахстан U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
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    Шотландия (U21)

    Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молодежка Шотландии занимает вторую позицию.

    По итогам пяти матчей команда набрала 10 очков, уступая лидеру Испании на три балла, а также опережая своего ближайшего преследователя Бельгию по дополнительным показателям.

    Шотландия U21 — Казахстан U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на Евро-2025 разошлась миром с Венгрией (0:0).

    Эта ничья прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на поединки квалификации континентального первенства.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Эшби, Хорнби, Доак — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних четырех матчах (все — в рамках отбора на Евро-2025) Шотландия (U21) не проиграла при трех победах и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка.

    Кирон Боуи — лучший бомбардир скоттов в отборочном цикле на чемпионате Европы с тремя голами.

    Казахстан (U21)

    Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Казахстан (U21) занимает предпоследнюю, пятую позицию в группе.

    Команда на три очка опережает своего ближайшего преследователя Мальту, которая замыкает таблицу секстета, а также на четыре балла отстает от четвертой Венгрии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная смогла одержать победу над Мальтой (2:0) на чужом поле в рамках отбора на Евро-2025.

    Этот выигрыш прервал серию поражений команды в четыре поединка во всех турнирах, включая товарищеские встречи.

    Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.

    Состояние команды: в 15 последних матчах Казахстан (U21) одержал лишь одну победу при 12 поражениях и двух ничьих.

    Очевидно, что такая форма позволяет коллективу рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента это будет сделать весьма непросто.

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    Айбар Абдулла и Дамир Касабулат — авторы двух голов сборной в отборе на чемпионат Европы.

    Статистика для ставок

    • в пяти из семи последних матчей Шотландии было забито меньше 2,5 голов

    • в семи из восьми последних матчей Шотландия забивала меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах Казахстана хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.28. Ничья — в 5.10, победа Казахстана — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.07.

    Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В двух последних из них также наблюдался такой расклад.

    В трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

    Ставка: Шотландия выиграет 1-й тайм и матч за 1.80.

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    Ставка и прогноз на матч Шотландия (U21) — Казахстан (U21) с коэффициентом 2.07. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Обыграет ли молодежка Шотландии Казахстан?
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