Шотландия (U21)
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат Европы 2025 года молодежка Шотландии занимает вторую позицию.
По итогам пяти матчей команда набрала 10 очков, уступая лидеру Испании на три балла, а также опережая своего ближайшего преследователя Бельгию по дополнительным показателям.
Шотландия U21 — Казахстан U21: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отборочного цикла на Евро-2025 разошлась миром с Венгрией (0:0).
Эта ничья прервала победную серию коллектива в три поединка, которые пришлись на поединки квалификации континентального первенства.
Не сыграют: Эшби, Хорнби, Доак — травмированы, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних четырех матчах (все — в рамках отбора на Евро-2025) Шотландия (U21) не проиграла при трех победах и одной ничьей.
Очевидно, что такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на три очка.
Кирон Боуи — лучший бомбардир скоттов в отборочном цикле на чемпионате Европы с тремя голами.
Казахстан (U21)
Турнирное положение: в отборе на чемпионат Европы 2024 года Казахстан (U21) занимает предпоследнюю, пятую позицию в группе.
Команда на три очка опережает своего ближайшего преследователя Мальту, которая замыкает таблицу секстета, а также на четыре балла отстает от четвертой Венгрии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке сборная смогла одержать победу над Мальтой (2:0) на чужом поле в рамках отбора на Евро-2025.
Этот выигрыш прервал серию поражений команды в четыре поединка во всех турнирах, включая товарищеские встречи.
Не сыграют: о травмированных и дисквалифицированных игроках не сообщается.
Состояние команды: в 15 последних матчах Казахстан (U21) одержал лишь одну победу при 12 поражениях и двух ничьих.
Очевидно, что такая форма позволяет коллективу рассчитывать разве что на ничью, но против такого оппонента это будет сделать весьма непросто.
Айбар Абдулла и Дамир Касабулат — авторы двух голов сборной в отборе на чемпионат Европы.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Шотландии было забито меньше 2,5 голов
- в семи из восьми последних матчей Шотландия забивала меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах Казахстана хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Шотландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.28. Ничья — в 5.10, победа Казахстана — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.07.
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Прогноз: в пяти из семи последних матчей хозяев было забито меньше 2,5 голов. В двух последних из них также наблюдался такой расклад.
В трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.07.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что хозяева выиграют 1-й тайм и матч, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: Шотландия выиграет 1-й тайм и матч за 1.80.