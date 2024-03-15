В рамках 30-го тура чемпионата Турции 15 марта пройдет матч «Пендикспор» — «Истанбулспор». Начало — 20:30 (мск). «Пендикспор» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пендикспор»

Турнирное положение: команда из стамбульского района Пендик борется за сохранение прописки в элите.

В настоящий момент «бело-красные» имеют в своем активе только 26 очков и занимают предпоследнее, девятнадцатое место в турнирной таблице. Коллектив на четыре балла отстает от спасительной зоны.

По итогам 29 матчей «Пендикспор» смог 33 раза поразить ворота соперников и 61 раз пропустил в свои.

Последние матчи: последние пять игр подопечные Османа Озкойлу проиграли — «Карагюмрюку» (0:2), «Трабзонспору» (0:2), «Сивасспору» (1:4), «Коньяспору» (0:2) и «Фенербахче» (1:4).

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Только перед этим команда смогла переиграть «Адана Демирспор» (2:1) и сыграла вничью с «Аланьяспором» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицированы на эту игре Арно Лусамба и Альпаслан Озтюрк.

Состояние команды: удачный этот сезон для команды или нет можно будет говорить только тогда, когда станет известно, сохранила ли она прописку в турецкой Суперлиге.

Что касается зимнего трансферного окна, то в «Пендикспор» пришли Баду Ндиайе, Умут Найир и Маме Тиам, а вот ушли из коллектива Тюрам, Оскар Ромеро, Кока, и Арда Аксой.

«Истанбулспор»

Турнирное положение: команда из Стамбула является явным аутсайдером текущего розыгрыша турецкой Суперлиги и уже практически не имеет шансов на спасение.

Стамбульцы имеют в своем активе только 13 очков и занимают последнее место в турнирной таблице.

Стамбульский коллектив смог забить только 22 мяча, а в свои ворота пропустил целых 54 раза.

Последние матчи: в прошлом туре «желтые быки» проиграли «Касымпаше» (1:2) а до этого сыграли вничью с «Анкарагюджю» (1:1).

До этого «Истанбулспор» также уступил «Бешикташу» (0:2), но смог поделить очки с «Антальяспором» (2:2).

Не сыграют: в лазарете команды Хакана Якина находятся Расин Коли и Эмир Гультекин.

Состояние команды: «Истанбулспор» спасет в этом сезоне от вылета только чудо. Команде необходимо выигрывать матч за матчем, иначе понижение в классе не избежать.

Зимой команда особо не изменилась. Пришли только Эмрехан Гедикли и Мурат Эсер, а покинули коллектив Эдуард Ррока и Жианелли Имбула.

Статистика для ставок

«Пендикспор» имеет серию из 5 поражений подряд

«Истанбулспор» не может выиграть на протяжении 8 матчей подряд

«Истанбулспор» забил в этом сезоне меньше всех (22), а «Пендикспор» пропустил больше всех (61)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пендикспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.10, а победа «Истанбулспора» — в 5.10.

ТБ 2,5 оценивается в 1.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.15.

Прогноз: команды крайне плохо выступают в этом сезоне, но победа больше нужна хозяевам поля, которые еще имеют шансы на сохранение прописки в элите.

«Пендикспор» сейчас имеет неутешительную серию поражений, а «Истанбулспор» в последнее время часто играет вничью, поэтому можно предположить, что обе команды наберут по очку.

Ставка: ничья за 4.10.

Прогноз: думается, что команды много не забьют, поэтому вряд ли смогут пробить тотал и забить три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше за 2.15.