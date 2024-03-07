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    Добьется ли «Фиорентина» победы в гостевом поединке?

    «Маккаби» Х — «Фиорентина». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Х — «Фиорентина»
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    «Торино» — «Фиорентина»
    В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Маккаби» Хайфа — «Фиорентина». Начало — в 23:00. «Маккаби» Х — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 07 Марта 2024 года
    Маккаби Хф
  • Хайфа
    •  Маккаби Хф 23:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Маккаби» Хайфа

    Турнирное положение: Израильский клуб пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 3 место в основной сетке Лиги Европы. «Маккаби» Хайфа набрал 5 очков, это помогло команде опередить «Панатинаикос» на один балл.

    Последние матчи: В стыковом раунде «Маккаби» Хайфа одолел бельгийский «Гент» (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

    Маккаби Хф — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграет: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций в составе «Маккаби» не сыграют Шуранов, Менахем, Хазиза, Жабер. Из-за красной карточки игру против «Фиорентины» пропустит Сундгрен.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Состояние команды: «Маккаби» в последнее время играет успешно, израильский клуб одержал третью победу подряд. В выигрышную серию команды входят игры против ФК «Ашдод» (5:0), «Хапоэль» Умм аль-Фахм (2:0) и «Хапоэль» Хадера (1:0).

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.

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    • Последние матчи: В 27 туре итальянской серии А «Фиорентина» не смогла сломить сопротивление со стороны «Торино» (0:0).

    Не сыграют: В лазарете три футболиста, которые не смогут помочь своей команде из-за травм: выбыли из строя датчанин Кристенсен, ивуариец Куаме и аргентинец Мартинес.

    Состояние команды: У «Фиорентины», как и у «Маккаби» проблемы с составом.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» и «Фиорентина» ранее не встречались

    • Выигрышная серия «Маккаби» Хайфа составляет 3 матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.84, а победа «Маккаби» Х — в 5.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.81 соответственно.

    Прогноз: Оба клуба продемонстрировали качественный и результативный футбол в последних играх. Футболисты «Маккаби» и «Фиорентины» вполне могут забить и не один мяч.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.

    Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют друг другу в первом поединке дуэли.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Х — «Фиорентина» с коэффициентом 2.01. Дата матча: 07.03.2024. Прогнозы на футбол. Добьется ли «Фиорентина» победы в гостевом поединке?
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