В рамках 1/8 финала Лиги конференций 7 марта пройдет матч «Маккаби» Хайфа — «Фиорентина». Начало — в 23:00. «Маккаби» Х — «Фиорентина»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Маккаби» Хайфа

Турнирное положение: Израильский клуб пробился в стыковой раунд Лиги конференций, заняв 3 место в основной сетке Лиги Европы. «Маккаби» Хайфа набрал 5 очков, это помогло команде опередить «Панатинаикос» на один балл.

Последние матчи: В стыковом раунде «Маккаби» Хайфа одолел бельгийский «Гент» (1:0 — победа дома и 1:1 — ничья в гостях).

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Не сыграет: В первом матче 1/8 финала Лиги конференций в составе «Маккаби» не сыграют Шуранов, Менахем, Хазиза, Жабер. Из-за красной карточки игру против «Фиорентины» пропустит Сундгрен.

Все прогнозы на Лигу конференций

Состояние команды: «Маккаби» в последнее время играет успешно, израильский клуб одержал третью победу подряд. В выигрышную серию команды входят игры против ФК «Ашдод» (5:0), «Хапоэль» Умм аль-Фахм (2:0) и «Хапоэль» Хадера (1:0).

«Фиорентина»

Турнирное положение: Итальянцы финишировали на 1-м месте в групповом этапе Лиги конференций, опередив в турнирной таблице «Ференцварош», «Генк» и «Чукарички». «Фиорентина» набрала 12 очков, одержав 3 победы и сыграв 3 раза вничью.

Последние матчи: В 27 туре итальянской серии А «Фиорентина» не смогла сломить сопротивление со стороны «Торино» (0:0).

Не сыграют: В лазарете три футболиста, которые не смогут помочь своей команде из-за травм: выбыли из строя датчанин Кристенсен, ивуариец Куаме и аргентинец Мартинес.

Состояние команды: У «Фиорентины», как и у «Маккаби» проблемы с составом.

Статистика для ставок

«Маккаби» и «Фиорентина» ранее не встречались

Выигрышная серия «Маккаби» Хайфа составляет 3 матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.84, а победа «Маккаби» Х — в 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.01 и 1.81 соответственно.

Прогноз: Оба клуба продемонстрировали качественный и результативный футбол в последних играх. Футболисты «Маккаби» и «Фиорентины» вполне могут забить и не один мяч.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.01.

Прогноз: Можно рискнуть в пользу того, что обе команды забьют друг другу в первом поединке дуэли.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.96.