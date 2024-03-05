«Ковентри» — «Ротерхэм». Матч пройдет в рамках 36-го тура английского Чемпионшипа 5 марта, начало — 22:45 (мск) «Ковентри» — «Ротерхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ковентри»

Турнирное положение: подопечные Марка Робинса занимают после 35-ти туров девятое место в таблице Чемпионшипа и рассчитывают побороться за попадание в зону плей-офф и продвижение в АПЛ.

Последние матчи: в предыдущем туре «Ковентри» уступил прямому конкуренту «Вест Бромвичу» со счетом 1:2. Соперник уже в первом тайме создал задел в два мяча, единственное, что удалось команде Робинса, это забить гол с пенальти Хаджи Райтом.

До этого «Ковентри» также проиграл дома «Престону» со счетом 0:3, а ранее в непростом матче смог вырвать победу у «Сток Сити» (1:0).

Не сыграют: травмированы два ведущих полузащитника Джейми Аллен и Бен Шиф, до конца сезона выбыл из строя еще один хвабек Сакамото.

Состояние команды: сейчас «Ковентри» находится в небольшом кризисе, команда чередует хорошие матчи и откровенно провальные, появились проблемы в обороне. Все-таки состав по своему уровню уступает многим конкурентам.

«Ротерхэм»

Турнирное положение: команда фактически уже вылетела из Чемпионшипа, сейчас «Ротерхэм» имеет всего 19 очков и отстает от 23-го места 16 баллов. Конечно, отыграть такой отрыв невозможно в столь сложном и плотном турнире.

Последние матчи: в последнем туре было поражение от такого же аутсайдера «Шеффилд Уэндсей» со счетом 0:1. Причем, решающий гол был пропущен в середине второго тайма, а до этого «Ротерхэм» выглядел ничем не хуже своего соперника, а местами и превосходил.

Ранее команда также потерпела несколько поражений, а вообще сейчас серия неудачных матчей составляет уже 7 игр подряд. Понятно, что игроки не в лучшем моральном состоянии.

Не сыграют: пропустит матч целая группа игроков обороны и средней линии, но серьезных потерь там нет. Самым известным является воспитанник «МЮ» защитник Тайлер Блэккетт.

Состояние команды: в декабре в «Ротерхэме» снова произошла смена главного тренера, и сейчас команду возглавляет Лиам Ричардсон. Перемены пока не особо пошли на пользу, результаты нисколько не улучшились.

Статистика для ставок

В первом круге «Ротерхэм» победил на своем поле со счетом 2:0

В прошлом сезоне «Ковентри» был сильнее (2:2, 2:0)

Несмотря на статус записного аутсайдера «Ротерхэм» забивает почти гол за игру, «Ковентри» также не блещет хорошей обороной и пропустил 42 гола в 35 играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ковентри» дают 1,34, успех «Ротерхэма» можно забрать за 8,70. На ничью букмекеры выставили коэффициент 5,40.

Тотал меньше 3 идет 1,74, а тотал больше можно взять за 2,02.

Прогноз: «Ротерхэм» имеет лишь теоретические шансы спастить от вылета из Чемпионшипа, поэтому может играть раскованно и идти большими силами в атаку. «Ковентри» также не будет отсиживать в обороне на своем поле, поэтому стоит ждать результативного матча с обеих сторон.

Ставка: обе забьют за 1,96.

Прогноз: любители пощекотать нервы могут выбрать вариант, что «Ротерхэм» отберет очки, пора ему уже прервать свою затяжную серию неудач.

Ставка: «Ротерхэм» не проиграет за 3,30.