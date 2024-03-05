«Блэкберн» — «Миллуолл». Матч пройдет в рамках 36-го тура Чемпионшипа, начало — 22:45 (мск) «Блэкберн» — «Миллуолл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Блэкберн»

Турнирное положение: После 36 туров «Блэкберн» находится на 17-м месте. Клуб набрал 39 очков в 35 встречах.

Последние матчи: В феврале «Блэкберн» играл не слишком успешно. Фанаты хотели бы видеть больше побед.

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«Блэкберн» в прошедшем месяце из восьми встреч выиграл лишь одну. Победа была одержана 10 февраля. Тогда клуб дома одолел «Сток Сити» со счетом 3:1.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Картер, Ренкин-Костелло, Флек — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Блэкберн» находится возле зоны вылета. Расстояние составляет лишь одно очко. Команде нужно срочно улучшать результаты.

На своем поле «Блэкберн» играет гораздо лучше, чем в гостях. В 10 последних домашних встречах зафиксированы только два поражения.

Последний раз клуб уступал дома 3 февраля. В рамках Чемпионшипа «Блэкберн» проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2).

«Миллуолл»

Турнирное положение: «Миллуолл» и «Блэкберн» являются соседями по турнирной таблице. После 35 туров в активе обеих команд по 39 очков.

«Миллуолл» лишь на один балл опережает зону вылета — 22-ю строчку. Клубу важно не терять очки, чтобы рассчитывать на спасение.

Последние матчи: «Миллуолл» после серии неудач наконец-то смог исправиться. Ранее команда одержала две победы кряду.

24 февраля «Миллуолл» в гостях взял верх над «Саутгемптоном» со счетом 2:1. 2 марта клуб дома одолел «Уотфорд» (1:0).

Не сыграют: Нисбет, Хатчинсон — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: «Миллуолл» кошмарно начал 2024 год. Клуб проигрывал один матч за другим.

«Миллуолл» в период с 6 января по 17 февраля уступил в семи играх из восьми. Удалось добиться положительного результата лишь во встрече с «Престоном» (1:1).

Игра «Миллуолла» в двух последних матчах говорит о том, что дела налаживаются. Получится ли выиграть третий поединок кряду?

Статистика для ставок

«Блэкберн» не выигрывал в Чемпионшипе с 10 февраля

«Миллуолл» в предыдущих двух матчах добился двух побед

«Миллуолл» последний раз обыгрывал «Блэкберн» еще в июле 2020 года.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 3.49, победа гостей — в 3.32.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.90 и 1.83.

Прогноз: «Блэкберн» можно назвать домашней командой. Клуб намного лучше играет на своем поле. Предстоящая встреча не станет исключением.

Ставка: победа «Блэкберна» за 2.27.

Прогноз: оба клуба находятся рядом с зоной вылета. Нужно исправлять ситуацию, поэтому отсиживаться в обороне никто не будет.

Ставка: обе забьют за 1.80