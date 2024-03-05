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    «Блэкберн» добьется успеха в домашней игре

    «Блэкберн» — «Миллуолл». Ставка (к. 2.27) и прогноз на Чемпионшип на 5 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «Миллуолл»
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    «Блэкберн»
    «Блэкберн» — «Миллуолл». Матч пройдет в рамках 36-го тура Чемпионшипа, начало — 22:45 (мск) «Блэкберн» — «Миллуолл»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Марта 2024 года
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    «Блэкберн»

    Турнирное положение: После 36 туров «Блэкберн» находится на 17-м месте. Клуб набрал 39 очков в 35 встречах.

    Последние матчи: В феврале «Блэкберн» играл не слишком успешно. Фанаты хотели бы видеть больше побед.

    Блэкберн Роверс — Миллуолл: коэффициенты букмекеров

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    «Блэкберн» в прошедшем месяце из восьми встреч выиграл лишь одну. Победа была одержана 10 февраля. Тогда клуб дома одолел «Сток Сити» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: Картер, Ренкин-Костелло, Флек — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: «Блэкберн» находится возле зоны вылета. Расстояние составляет лишь одно очко. Команде нужно срочно улучшать результаты.

    На своем поле «Блэкберн» играет гораздо лучше, чем в гостях. В 10 последних домашних встречах зафиксированы только два поражения.

    Последний раз клуб уступал дома 3 февраля. В рамках Чемпионшипа «Блэкберн» проиграл «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2).

    «Миллуолл»

    Турнирное положение: «Миллуолл» и «Блэкберн» являются соседями по турнирной таблице. После 35 туров в активе обеих команд по 39 очков.

    «Миллуолл» лишь на один балл опережает зону вылета — 22-ю строчку. Клубу важно не терять очки, чтобы рассчитывать на спасение.

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  • 29/02/2024

    • Последние матчи: «Миллуолл» после серии неудач наконец-то смог исправиться. Ранее команда одержала две победы кряду.

    24 февраля «Миллуолл» в гостях взял верх над «Саутгемптоном» со счетом 2:1. 2 марта клуб дома одолел «Уотфорд» (1:0).

    Не сыграют: Нисбет, Хатчинсон — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: «Миллуолл» кошмарно начал 2024 год. Клуб проигрывал один матч за другим.

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    «Миллуолл» в период с 6 января по 17 февраля уступил в семи играх из восьми. Удалось добиться положительного результата лишь во встрече с «Престоном» (1:1).

    Игра «Миллуолла» в двух последних матчах говорит о том, что дела налаживаются. Получится ли выиграть третий поединок кряду?

    Статистика для ставок

    • «Блэкберн» не выигрывал в Чемпионшипе с 10 февраля

    • «Миллуолл» в предыдущих двух матчах добился двух побед

    • «Миллуолл» последний раз обыгрывал «Блэкберн» еще в июле 2020 года.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Блэкберн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.27. Ничья — в 3.49, победа гостей — в 3.32.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.90 и 1.83.

    Прогноз: «Блэкберн» можно назвать домашней командой. Клуб намного лучше играет на своем поле. Предстоящая встреча не станет исключением.

    Ставка: победа «Блэкберна» за 2.27.

    Прогноз: оба клуба находятся рядом с зоной вылета. Нужно исправлять ситуацию, поэтому отсиживаться в обороне никто не будет.

    Ставка: обе забьют за 1.80

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    Ставка и прогноз на матч «Блэкберн» — «Миллуолл» с коэффициентом 2.27. Дата матча: 05.03.2024. Прогнозы на футбол. «Блэкберн» добьется успеха в домашней игре
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