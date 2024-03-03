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    В Лионе будут забивать

    «Лион» — «Ланс». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Ланс»
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    «Лион»
    В рамках 24-го тура чемпионата Франции 3 марта пройдет матч «Лион» — «Ланс». Начало — 22:45 (мск). «Лион» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Марта 2024 года
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    «Лион»

    Турнирное положение: «Лион» в нынешнем сезоне неожиданно борется за сохранение прописки в элите. Сейчас команда находится на 10 месте таблицы.

    При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 23 матчах «Лион» пропустил в свои ворота 35 мячей.

    Лион — Ланс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Лион» нанес поражение «Мецу» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» выиграл 4 раза. Причем забила в них команда 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    «Ткачи» постепенно прибавляют, и уже выбрались из зоны вылета. Теперь отрыв от нее составляет 6 зачетных пунктов.

    Не сыграют: Корентен Толиссо — травмирован.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Состояние команды: зимний цикл «ткачи» проводят весьма успешно. Александр Ляказетт и его партнеры явно нащупали свою игру.

    Поединки против «Ланса» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Лион» 2 раза при 2 поражениях.

    Лионцы еще и прошли в полуфинал Кубка Франции. Команда в серии послематчевых пенальти переиграла «Страсбург».

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 24.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. Причем в 4 последних поединках «Ланс» оставался без побед.

    Не сыграют: Дейвье Машаду — травмирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ланс» выглядит крайне слабо. И лишь форвард Элье Ваи оправдывает ожидания тренерского штаба.

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    При этом отставание от зоны Лиги чемпионов возрос до 5 очков. К тому же «Ланс» еще и вылетел из Лиги Европы.

    В предыдущем туре чемпионата «Ланс» снова потерпел неудачу. Команда в родных стенах уступила «Монако» (2:3).

    Более того, в двух своих последних матчах команда пропустила 6 мячей. Впрочем, в среднем «Ланс» все равно пропускает гол за матч.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» не побеждает в 4 матчах кряду

    • «Лион» выиграл в 4 своих последних матчах

    • Форвард «Лиона» Александр Ляказетт забил 12 мячей, уступая в снайперской гонке только парижанину Килиану Мбаппе

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.89.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень сходными коэффициентами — 2.00 и 1.95.

    Прогноз: Хозяева в последних поединках заметно прибавили, да и забивать в их составе есть кому.

    Обеим командам нужно срочно набирать очки, для чего имеется весьма недурственный потенциал.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лион» сумеет переиграть нестабильного оппонента.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.67

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    Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Ланс» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. В Лионе будут забивать
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