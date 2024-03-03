«Лион»
Турнирное положение: «Лион» в нынешнем сезоне неожиданно борется за сохранение прописки в элите. Сейчас команда находится на 10 месте таблицы.
При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 23 матчах «Лион» пропустил в свои ворота 35 мячей.
Лион — Ланс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Лион» нанес поражение «Мецу» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» выиграл 4 раза. Причем забила в них команда 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.
«Ткачи» постепенно прибавляют, и уже выбрались из зоны вылета. Теперь отрыв от нее составляет 6 зачетных пунктов.
Не сыграют: Корентен Толиссо — травмирован.
Состояние команды: зимний цикл «ткачи» проводят весьма успешно. Александр Ляказетт и его партнеры явно нащупали свою игру.
Поединки против «Ланса» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Лион» 2 раза при 2 поражениях.
Лионцы еще и прошли в полуфинал Кубка Франции. Команда в серии послематчевых пенальти переиграла «Страсбург».
«Ланс»
Турнирное положение: «Ланс» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 24.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. Причем в 4 последних поединках «Ланс» оставался без побед.
Не сыграют: Дейвье Машаду — травмирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ланс» выглядит крайне слабо. И лишь форвард Элье Ваи оправдывает ожидания тренерского штаба.
При этом отставание от зоны Лиги чемпионов возрос до 5 очков. К тому же «Ланс» еще и вылетел из Лиги Европы.
В предыдущем туре чемпионата «Ланс» снова потерпел неудачу. Команда в родных стенах уступила «Монако» (2:3).
Более того, в двух своих последних матчах команда пропустила 6 мячей. Впрочем, в среднем «Ланс» все равно пропускает гол за матч.
Статистика для ставок
- «Ланс» не побеждает в 4 матчах кряду
- «Лион» выиграл в 4 своих последних матчах
- Форвард «Лиона» Александр Ляказетт забил 12 мячей, уступая в снайперской гонке только парижанину Килиану Мбаппе
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.89.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень сходными коэффициентами — 2.00 и 1.95.
- 2.04Зенит — Спартак: прогноз и ставка
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- 2.20Краснодар — Рубин: прогноз и ставка
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Прогноз: Хозяева в последних поединках заметно прибавили, да и забивать в их составе есть кому.
Обеим командам нужно срочно набирать очки, для чего имеется весьма недурственный потенциал.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лион» сумеет переиграть нестабильного оппонента.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.67