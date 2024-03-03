В рамках 24-го тура чемпионата Франции 3 марта пройдет матч «Лион» — «Ланс». Начало — 22:45 (мск). «Лион» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» в нынешнем сезоне неожиданно борется за сохранение прописки в элите. Сейчас команда находится на 10 месте таблицы.

При этом оборона команды действует явно не лучшим образом. В 23 матчах «Лион» пропустил в свои ворота 35 мячей.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда разжилась тремя зачетными пунктами. «Лион» нанес поражение «Мецу» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» выиграл 4 раза. Причем забила в них команда 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

«Ткачи» постепенно прибавляют, и уже выбрались из зоны вылета. Теперь отрыв от нее составляет 6 зачетных пунктов.

Не сыграют: Корентен Толиссо — травмирован.

Все прогнозы на Лигу 1

Состояние команды: зимний цикл «ткачи» проводят весьма успешно. Александр Ляказетт и его партнеры явно нащупали свою игру.

Поединки против «Ланса» для команды проходят традиционно успешно. Из пяти последних очных встреч «Лион» 2 раза при 2 поражениях.

Лионцы еще и прошли в полуфинал Кубка Франции. Команда в серии послематчевых пенальти переиграла «Страсбург».

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» в нынешнем сезоне борется за выход в еврокубки. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 24.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория. Причем в 4 последних поединках «Ланс» оставался без побед.

Не сыграют: Дейвье Машаду — травмирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ланс» выглядит крайне слабо. И лишь форвард Элье Ваи оправдывает ожидания тренерского штаба.

При этом отставание от зоны Лиги чемпионов возрос до 5 очков. К тому же «Ланс» еще и вылетел из Лиги Европы.

В предыдущем туре чемпионата «Ланс» снова потерпел неудачу. Команда в родных стенах уступила «Монако» (2:3).

Более того, в двух своих последних матчах команда пропустила 6 мячей. Впрочем, в среднем «Ланс» все равно пропускает гол за матч.

Статистика для ставок

«Ланс» не побеждает в 4 матчах кряду

«Лион» выиграл в 4 своих последних матчах

Форвард «Лиона» Александр Ляказетт забил 12 мячей, уступая в снайперской гонке только парижанину Килиану Мбаппе

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.67. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.89.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень сходными коэффициентами — 2.00 и 1.95.

Прогноз: Хозяева в последних поединках заметно прибавили, да и забивать в их составе есть кому.

Обеим командам нужно срочно набирать очки, для чего имеется весьма недурственный потенциал.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что «Лион» сумеет переиграть нестабильного оппонента.

Ставка: Победа «Лиона» за 2.67