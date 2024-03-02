ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Данила Юров«Задрал планку — подтверждай». Как Данила Юров в 20 лет стал лидером «Металлурга» Эрик Тен ХагЯрмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров Харри Кейн«Фрайбург» — «Бавария». Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли «Вольфсбург» отобрать очки у «Штутгарта»?

    «Вольфсбург» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Бундеслига, 2 марта 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Штутгарт Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Штутгарт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Штутгарт»
    2 марта в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» в родных стенах сыграет против «Штутгарта». Начало игры — в 20:30 по мск. «Вольфсбург» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Марта 2024 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 20:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
    •

    «Вольфсбург»

    Турнирное положение: Команда находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая 13-е место с 25-ю очками в активе. «Вольфсбург» опережает зону вылета на 8 баллов.

    Стоит отметить, что «волки» довольно много пропускают в нынешнем сезоне — 36 голов за 23 встречи. При этом, команда не так уж и много забили — 28 мячей.

    Вольфсбург — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.303.602.20Бонус$9500
    •

    Последние матчи: «Вольфсбург» очень часто играет вничью. В последнем туре команда поделила очки с «Айнтрахтом» (2:2), а матчем ранее сыграла вничью с «Боруссией» Д (1:1).

    В последних 7-и встречах «Вольфсбург» 6 раз сыграл вничью и лишь однажды проиграл. За этот период «волки» забили 8 голов и пропустили 9 раз.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Не сыграет: Рожерио (травма).

    Состояние команды: «Вольфсбург» играет неплохо, но команда все никак не может победить, им определенно не хватает решительных действий на чужом половине поля.

    Последний раз «Вольфсбург» выигрывал у «Штутгарта» в прошлом сезоне (1:0). В том матче «волки» забили единственный гол на 56-й минуте. Сможет ли команда на сей раз обыграть своего соперника? «Штутгарт» проводит отличный сезон, хозяевам точно просто не будет.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Эта команда проводит лучший сезон за последние 5 лет в Бундеслиге. «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе, прочно закрепившись в зоне Лиги чемпионов.

    Команда также занимает 3-е место в лиге и по результативности. За 23 матча «Штутгарт» забил 52 гола при 29-и пропущенных. В последнее время команда также забивает пачками.

  • Ярмарка вакансий. Семь топ-клубов, которые ищут новых тренеров
  • Рейтинг самых привлекательных для тренеров летних вакансий в элитных клубах Европы
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а матчем ранее обыграл «Дармштадт» (2:1).

    К слову, у команды продолжается беспроигрышная серия в Бундеслиге, которая насчитывает 5 матчей. За этот период «Штутгарт» 4 раза победил и лишь однажды сыграл вничью.

    За эти 5 матчей команда забила 14 голов при 6-и пропущенных. В матче чемпионата Германии против «Лейпцига» «Штутгарт» умудрился забить 5 голов, а в следующем поединке команда обыграла «Фрайбург» (3:1).

    Не сыграют: Самуэле Бенедетто, Дэн-Аксель Загаду, Николас Нарти, Александр Нубель и Дениз Ундав (у всех травмы).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Состояние команды: «Штутгарт» выглядит очень мощным коллективом в нынешнем сезоне. К тому же, команда играет уверенно во всех матчах. У «Штутгарта» есть все возможное, чтобы сохранить 3-ю строчку в Бундеслиге за собой.

    «Штутгарт» и «Вольфсбург» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче хозяева обыграли своего соперника со счетом 3:1, забив все свои голы во 2-м тайме.

    Статистика для ставок

    • В последних 7-и встречах «Вольфсбург» 6 раз сыграл вничью

    • В последних 3-х матчах на чужом поле «Штутгарт» пробивал тотал 2.5 больше

    • В 4-х матчах из 5-и последних «Штутгарт» забивал минимум 2 гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа «Вольфсбурга» — в 3.30.

    ТБ 2.5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.13.

    Прогноз: Можно предположить, что команды начнут матч осторожно и не выявят победиля в 1-м тайме.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.

    Прогноз: Прошлые встречи команды сыграли довольно результативно.

    Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Астана — Женис
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  2.73
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Циндао Яс Айленд — Хэнань Суншань Лунмэн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:35
    •  3.30
  • Прогноз на матч Жетысу — Аксу
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Ухань Три Таунс
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Кайсар — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бублик — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Полесье — ЛНЗ Черкассы
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Касымпаша — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч «Вольфсбург» — «Штутгарт» с коэффициентом 2.20. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Вольфсбург» отобрать очки у «Штутгарта»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры