2 марта в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» в родных стенах сыграет против «Штутгарта». Начало игры — в 20:30 по мск. «Вольфсбург» — «Штутгарт»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вольфсбург»

Турнирное положение: Команда находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги, занимая 13-е место с 25-ю очками в активе. «Вольфсбург» опережает зону вылета на 8 баллов.

Стоит отметить, что «волки» довольно много пропускают в нынешнем сезоне — 36 голов за 23 встречи. При этом, команда не так уж и много забили — 28 мячей.

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Последние матчи: «Вольфсбург» очень часто играет вничью. В последнем туре команда поделила очки с «Айнтрахтом» (2:2), а матчем ранее сыграла вничью с «Боруссией» Д (1:1).

В последних 7-и встречах «Вольфсбург» 6 раз сыграл вничью и лишь однажды проиграл. За этот период «волки» забили 8 голов и пропустили 9 раз.

Все прогнозы на Бундеслигу

Не сыграет: Рожерио (травма).

Состояние команды: «Вольфсбург» играет неплохо, но команда все никак не может победить, им определенно не хватает решительных действий на чужом половине поля.

Последний раз «Вольфсбург» выигрывал у «Штутгарта» в прошлом сезоне (1:0). В том матче «волки» забили единственный гол на 56-й минуте. Сможет ли команда на сей раз обыграть своего соперника? «Штутгарт» проводит отличный сезон, хозяевам точно просто не будет.

«Штутгарт»

Турнирное положение: Эта команда проводит лучший сезон за последние 5 лет в Бундеслиге. «Штутгарт» занимает 3-е место в таблице Бундеслиги с 47-ю очками в активе, прочно закрепившись в зоне Лиги чемпионов.

Команда также занимает 3-е место в лиге и по результативности. За 23 матча «Штутгарт» забил 52 гола при 29-и пропущенных. В последнее время команда также забивает пачками.

Последние матчи: В прошедшем туре «Штутгарт» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а матчем ранее обыграл «Дармштадт» (2:1).

К слову, у команды продолжается беспроигрышная серия в Бундеслиге, которая насчитывает 5 матчей. За этот период «Штутгарт» 4 раза победил и лишь однажды сыграл вничью.

За эти 5 матчей команда забила 14 голов при 6-и пропущенных. В матче чемпионата Германии против «Лейпцига» «Штутгарт» умудрился забить 5 голов, а в следующем поединке команда обыграла «Фрайбург» (3:1).

Не сыграют: Самуэле Бенедетто, Дэн-Аксель Загаду, Николас Нарти, Александр Нубель и Дениз Ундав (у всех травмы).

Состояние команды: «Штутгарт» выглядит очень мощным коллективом в нынешнем сезоне. К тому же, команда играет уверенно во всех матчах. У «Штутгарта» есть все возможное, чтобы сохранить 3-ю строчку в Бундеслиге за собой.

«Штутгарт» и «Вольфсбург» уже встречались между собой в нынешнем сезоне. В том матче хозяева обыграли своего соперника со счетом 3:1, забив все свои голы во 2-м тайме.

Статистика для ставок

В последних 7-и встречах «Вольфсбург» 6 раз сыграл вничью

В последних 3-х матчах на чужом поле «Штутгарт» пробивал тотал 2.5 больше

В 4-х матчах из 5-и последних «Штутгарт» забивал минимум 2 гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа «Вольфсбурга» — в 3.30.

ТБ 2.5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2.5 можно поставить за 2.13.

Прогноз: Можно предположить, что команды начнут матч осторожно и не выявят победиля в 1-м тайме.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.20.

Прогноз: Прошлые встречи команды сыграли довольно результативно.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 1.73.