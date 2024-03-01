В рамках 1-го тура чемпионата Казахстана 1 марта пройдет матч «Жетысу» — «Аксу». Начало — 15:00 (мск). «Жетысу» — «Аксу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жетысу»

Турнирное положение: «Жетысу» минувший чемпионат завершил на 11 месте. Причем команда лишь на 2 очка опередила зону вылета.

При этом команда не радовала результатами и в зимних спаррингах. В 2 своих контрольных поединках «Жетысу» ни разу не победил.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Жетысу» расписал мировую с «Ленинградцем» (1:1).

Вообще, в 2 своих товарищеских матчах «Жетысу» забил всего 1 мяч. Причем в свои ворота команда пропустила столько же.

Не смог «Жетысу» справиться и с ульяновской «Волгой». Тот поединок завершился сухой ничьей.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: разумеется, стартовать в чемпионате команда намерена с победы. Да и соперник вполне удобоваримый.

Поединки против «Аксу» для команды проходят традиционно неудачно. Из двух очных поединков команда один раз уступила при одном паритете.

Нет сомнений, что «Жетысу» будет максимально активно атаковать. Фактор своего поля может стать для клуба из Талдыкоргана определяющим.

«Аксу»

Турнирное положение: клуб из Павлодара минувший сезон завершил на 14 месте. Однако «Мактааралу» было отказано в лицензии, и «Аксу» сохранил место в элите.

Команда в минувшем сезоне забила 27 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 45.

Последние матчи: в контрольных матчах «Аксу» не преуспевал. Правда, сыграла команда только раз, уступив «Тюмени» (1:3).

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: команда явно постарается доказать, что минувший сезон был недоразумением. Да и пополнение в виде северомакедонского форварда Александра Мишова явно поможет.

При этом команда пока представляет собой загадку. Впрочем, «Аксу» все равно будет лишь бороться за выживание.

В прошлом сезоне «Аксу» взял с «Жетысу» 4 очка. Да и сейчас никакого ропота перед оппонентом у гостей нет.

Наверняка гости сыграют вторым номером. Свои шансы команда явно будет ловить на контратаках, да и Мишов способен преуспеть у ворот соперника.

Статистика для ставок

«Жетысу» еще ни разу не обыгрывал «Аксу»

«Аксу» зимой провел лишь один контрольный поединок

«Жетысу» в 2 спаррингах забил всего 1 мяч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жетысу» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.19. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.28.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.13 и 1.68.

Прогноз: Обе команды не столь выгодно выглядели в контрольных поединках, так что вряд ли преуспеют в атаке.

И те, и другие пока не демонстрируют яркой игры, и явно не будут рисковать уже в первом туре.

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды в этой встрече проявят крайне низкую атакующую активность.

Ставка: ТМ 1.5 за 2.88